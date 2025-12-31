Người đàn ông đưa "con gái" vào nhà vệ sinh trên tàu cao tốc suốt 30 phút, nhân viên mở cửa kiểm tra liền lập tức báo công an

Những chuyến tàu cao tốc ngày nay đã trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình khi đưa con đi xa. Không gian sạch sẽ, đông người và được quản lý chặt chẽ khiến nhiều người mặc nhiên cho rằng đây là môi trường an toàn, khó xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ngay cả ở những nơi tưởng chừng yên tâm nhất, nguy hiểm vẫn có thể xuất hiện nếu chỉ một chút chủ quan.

Cách đây khá lâu, một câu chuyện xảy ra trên chuyến tàu cao tốc tại Trung Quốc đã khiến nhiều cha mẹ giật mình. Theo đó, có một người đàn ông trung niên đi cùng một bé gái khoảng 5-6 tuổi lên tàu. Ngay sau khi ngồi xuống, đứa trẻ ngủ thiếp đi, người đàn ông ngồi bên cạnh trông rất điềm tĩnh, không có gì khác thường. Trong mắt những hành khách xung quanh, đó đơn giản chỉ là một cặp bố con.

Cho đến khi bé gái tỉnh dậy. Em bật khóc, liên tục gọi "Bố ơi", giọng ngày càng lớn. Người đàn ông tỏ ra lúng túng, cúi xuống dỗ dành vài câu rồi nhanh chóng bế em đi vào nhà vệ sinh trong toa tàu.

Trong mắt các hành khách khác, họ đơn giản chỉ là một cặp bố con.(Ảnh minh họa: Sohu)

Ban đầu, không ai nghi ngờ bơi chuyện trẻ con quấy khóc, đưa vào nhà vệ sinh cho yên tĩnh là chuyện thường gặp. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, cửa nhà vệ sinh vẫn không mở. Bên ngoài đã có hành khách xếp hàng chờ. Nhân viên tàu gõ cửa nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi.

Suốt 30 phút trôi qua, lo ngại có tình huống nguy hiểm, nhân viên quyết định phá cửa. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở, cả toa tàu lặng đi. Người đàn ông dùng tay bịt chặt miệng bé gái. Đứa trẻ hoảng loạn, cơ thể cứng đờ, rõ ràng đang vùng vẫy trong sợ hãi.

Nhân viên quyết định phá cửa kiểm tra và chứng kiến điều không ngờ. (Ảnh minh họa: Sohu)

Cảnh sát lập tức được gọi đến. Qua điều tra, người đàn ông không phải là cha của đứa trẻ mà là nghi phạm trong một vụ bắt cóc trẻ em.

Hoá ra, bé gái bị lạc khỏi gia đình khi đang chờ tàu. Kẻ bắt cóc tiếp cận em bằng cách cho đồ ăn vặt, nói rằng sẽ "giúp tìm mẹ", thậm chí cho em uống thuốc ngủ để dễ kiểm soát. May mắn là thuốc không phát huy tác dụng hoàn toàn. Bé gái tỉnh lại giữa chừng, bật khóc lớn, thu hút sự chú ý của hành khách và nhân viên tàu. Chính tiếng khóc ấy đã cứu em khỏi một kết cục tồi tệ.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến nhiều bậc cha mẹ không khỏi rùng mình. Không ít người thừa nhận, họ từng chủ quan khi đưa con đến những nơi đông người như ga tàu, bến xe, trung tâm thương mại.

Cha mẹ cần cẩn trọng khi đưa con ra ngoài. (Ảnh minh họa: Sohu)

Các chuyên gia cho rằng, nhiều vụ bắt cóc không diễn ra bằng hành động giật mạnh, mà bằng những lời dẫn dụ rất "đời thường". Chỉ vài giây trẻ rời khỏi tầm mắt, nguy hiểm đã có thể xảy ra.

Bên cạnh việc người lớn nâng cao cảnh giác, trẻ em cũng cần được dạy kỹ năng tự bảo vệ bản thân từ sớm: không nhận đồ từ người lạ, không đi theo người khác nếu chưa xác nhận với bố mẹ, biết tìm đến nhân viên mặc đồng phục khi bị lạc.

Theo Sohu