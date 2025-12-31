Thay vì mắng mỏ, cô giáo biến học sinh đi học muộn thành "nhóm nhạc nam": Video triệu like gây sốt

Một lớp học trung học ở miền đông Trung Quốc bỗng chốc trở thành “sân khấu debut” bất đắc dĩ cho một nhóm nam sinh 15 tuổi, chỉ vì… đi học muộn. Thay vì những lời khiển trách khô khan hay hình phạt đứng góc lớp quen thuộc, cô giáo chủ nhiệm đã chọn một cách xử lý vừa mềm mại vừa đầy sáng tạo: biến các cậu bé thành “nhóm nhạc nam nhảy múa” ngay trên bục giảng.

Sự việc diễn ra tại thành phố Dezhou, tỉnh Sơn Đông. Khi vài nam sinh bước vào lớp muộn giờ, cô giáo họ Feng không lớn tiếng trách phạt. Trái lại, cô bật bản hit năm 2009 Mistake – một ca khúc quen thuộc với giai điệu bắt tai nhưng đã nhuốm màu hoài niệm và yêu cầu các cậu bé đứng lên… nhảy.

ác cậu bé đi học muộn chuẩn bị biểu diễn trên bục trong khi các bạn cùng lớp theo dõi.

Trên bục giảng, những động tác lắc lư vụng về, những cánh tay tạo hình trái tim đầy ngượng nghịu đã khiến cả lớp bật cười. Không khí căng thẳng thường thấy mỗi khi có học sinh vi phạm nội quy bỗng tan ra như tuyết gặp nắng, nhường chỗ cho tiếng cười và sự thoải mái.

Chia sẻ với truyền thông đại lục, cô Feng cho biết đi học muộn vốn chỉ là một lỗi nhỏ, và những hình phạt quá nghiêm khắc đôi khi chỉ khiến trẻ em sợ sai, chứ không giúp các em tiến bộ.

“Âm nhạc và sự tương tác có thể làm các em bớt xấu hổ. Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng luôn ấm áp hơn là sự chỉ trích,” cô nói.

Theo cô, các cậu bé hợp tác rất tích cực, thậm chí còn “đáng yêu một cách bất ngờ” khi hòa mình vào điệu nhạc. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, thu hút hơn một triệu lượt thích, biến “hình phạt” thành hiện tượng mạng.

Cư dân mạng không tiếc lời khen ngợi. Một người bình luận: “Hình phạt nhân đạo như thế này hiệu quả hơn nhiều so với việc bắt học sinh đứng hàng giờ. Khi gặp một người thầy biết yêu thương, học sinh sẽ cảm thấy vui vẻ và được tôn trọng.” Người khác hài hước đề xuất: “Nên thành lập luôn một nhóm nhạc nam cho các ‘tội đồ’ này đi. Tôi sợ là họ sẽ… nghiện nhảy mất.”

Nhiều ý kiến còn nhận xét các cậu bé trông chẳng khác nào những ngôi sao nhí trên sân khấu.

Câu chuyện cũng khiến phụ huynh bật cười. Mẹ của một trong những nam sinh cho biết: “Con trai tôi kể lại, vợ chồng tôi cười đến chảy nước mắt. Cảm ơn cô Feng vì hình phạt vui nhộn như vậy. Ngày mai, tôi sẽ đánh thức con dậy sớm hơn một tiếng để chắc chắn không bị muộn học nữa.”

Đến ngày 17 tháng 12, cô Feng tiếp tục đăng tải một video mới, trong đó nhóm nam sinh tái xuất với những động tác nhảy phức tạp hơn. Dòng chú thích kèm theo khiến cư dân mạng thích thú: “Nhóm nhạc nam chuyên làm điều sai trái đã chính thức ra mắt. Thứ bắt đầu như một hình phạt giờ đã trở thành phần thưởng thú vị dành cho các em.”

Bên dưới, một cư dân mạng bày tỏ mong muốn con mình cũng có thể gặp được một người thầy như vậy. Cô Feng đáp lại bằng một câu nói giản dị nhưng đầy sức nặng: “Hạnh phúc và học tập không hề mâu thuẫn. Trong một lớp học thoải mái, trẻ em sẽ chủ động hơn và tiến bộ nhanh hơn.”

Một số động tác của "nhóm nhạc nam" khi hát đã khiến các bạn học cùng lớp cười phá lên.

Trên trang cá nhân, cô giới thiệu mình có sáu năm kinh nghiệm giảng dạy và đặt mục tiêu trở thành một “nhà giáo dục ấm áp, đa tài”. Nhiều người tinh ý còn nhận ra trong lớp học của cô có sẵn giá treo để học sinh treo áo khoác mùa đông dày, một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự chu đáo.

Câu chuyện của cô Feng không phải là trường hợp cá biệt. Tại Trung Quốc, ngày càng nhiều giáo viên thu hút sự chú ý nhờ những phương pháp giáo dục sáng tạo và giàu lòng nhân ái. Một giáo viên tiểu học khác ở Sơn Đông từng dùng tiền túi mua quà, tổ chức đấu giá và khuyến khích học sinh tích lũy tem từ hành vi tốt để đổi phần thưởng, qua đó thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi trực tuyến nhờ các bài giảng về giáo dục giới tính và chống bắt nạt.

Trước đó, vào tháng Giêng, một giáo viên ở miền trung Trung Quốc còn sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra những bức chân dung chuyên nghiệp cho học sinh, khơi dậy trong các em niềm tin và ước mơ về tương lai.

Giữa áp lực học tập ngày càng lớn, những lớp học biết mỉm cười như thế đang cho thấy một điều giản dị nhưng quan trọng: đôi khi, một điệu nhảy đúng lúc còn có sức giáo dục mạnh hơn cả những lời quở trách nghiêm khắc.

Theo SCMP