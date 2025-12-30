Âu Nhật Huy bị xóa tên khỏi danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Âu Nhật Huy, sinh năm 2001, từng được nhà trường công nhận trúng tuyển đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa năm 2025 khi mới 24 tuổi - trở thành nghiên cứu sinh trẻ tuổi nhất trúng tuyển của khóa này. Trước đó, Huy tốt nghiệp ngành Y khoa với xếp loại xuất sắc, GPA 3,8/4,0 và có chứng chỉ TOEIC 940/990.

Âu Nhật Huy trong lần đi nước ngoài học tập, công tác.

Hồ sơ của Huy từng gây chú ý trong dư luận vì nhiều lý do. Trước khi nộp đơn thôi học, Huy là đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học và từng tham gia thuyết trình tại một số hội thảo quốc tế.

Tuy nhiên, không ít bài báo trong hồ sơ trở thành tâm điểm bàn luận. Trong đó, một bài báo quốc tế mà Huy đứng tên là đồng tác giả đã bị gỡ bỏ khỏi danh mục xuất bản của một tạp chí do bị cáo buộc trùng lặp nội dung với công bố trước đó.

Một điểm đáng chú ý nữa là Huy còn là con của PGS.TS.BS. Trần Thị Khánh Tường, Trưởng Khoa Y - Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nhà trường khẳng định bà Tường không tham gia bất cứ khâu nào trong quy trình tuyển sinh để tránh xung đột lợi ích.

Trước những ồn ào xung quanh việc tuyển sinh và công bố nghiên cứu sinh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng từng thành lập tổ công tác liêm chính khoa học để rà soát toàn bộ quy trình và đảm bảo tính minh bạch theo quy chế.

Vụ việc trên thu hút sự quan tâm của dư luận và các cơ quan chức năng trong việc rà soát, đánh giá quy trình tuyển sinh tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo y khoa, đặc biệt là các tiêu chí về công bố khoa học và sự minh bạch trong quá trình tuyển chọn.