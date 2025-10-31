Động thái mới của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sau vụ ồn ào về thí sinh tiến sĩ 24 tuổi

Tổ công tác gồm 7 thành viên, do TS.BS Phạm Quốc Dũng – Phó hiệu trưởng nhà trường làm Tổ trưởng. Tổ công tác làm việc trong thời gian 30 ngày, kể từ 28/10 và sẽ tiến hành rà soát theo các quy định của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 (Điều 8) cùng Nghị định 262/2025/NĐ-CP (Điều 4, Điều 6) trong phạm vi đào tạo và nghiên cứu.

Quyết định này được đưa ra sau khi xuất hiện loạt nghi vấn xoay quanh trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) trúng tuyển chương trình tiến sĩ tại trường. Nhà trường xác nhận hồ sơ thí sinh hợp lệ và đạt điểm xét tuyển theo quy chế.

Theo quy định đào tạo và tuyển sinh tiến sĩ, cán bộ, giảng viên có người thân tham gia tuyển sinh không được tham gia hội đồng. Trong vụ việc này, PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường - mẹ của thí sinh Huy được xác nhận không tham gia bất kỳ hoạt động nào của kỳ tuyển sinh năm 2025, đảm bảo nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích.

Về phần năng lực nghiên cứu, thí sinh Âu Nhật Huy nộp 8 bài báo để tính điểm, gồm 5 bài trong nước và 3 bài trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus. Tổng điểm quy đổi ban đầu là 11, nhưng do quy định “điểm tối đa được tính là 10” nên được chốt lại tại 10 điểm, giúp thí sinh đạt tổng điểm trung bình 88,8.

Tuy nhiên, sau khi công bố điểm, một bài báo trong danh sách Âu Nhật Huy đứng tên chung nộp cho trường để tính điểm bất ngờ bị tác giả chính rút khỏi tạp chí. Khi điều chỉnh, điểm “kinh nghiệm nghiên cứu” của thí sinh bị giảm từ 10 xuống 9,5 và tổng điểm trung bình giảm từ 88,8 xuống 88,3.

Nhà trường cho biết sự thay đổi này không ảnh hưởng tới kết quả trúng tuyển của thí sinh.