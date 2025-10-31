Một ngành Sư phạm đang thiếu 22.000 chỉ tiêu, ra trường cơ hội việc làm cực rộng mở nhưng có khi 30 điểm mới đỗ!

Từ năm 2025, tiếng Anh sẽ chính thức trở thành môn học bắt buộc từ lớp 1. Theo Đề án “Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chính sách này sẽ được áp dụng trên toàn bộ các cấp học, từ mầm non, phổ thông đến đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên. Bộ GD&ĐT ước tính đề án sẽ tác động đến khoảng 50.000 cơ sở giáo dục với gần 30 triệu trẻ em, học sinh, sinh viên và khoảng 1 triệu cán bộ quản lý, giáo viên ở tất cả các cấp học, ngành học, ngành đào tạo.

Và khi tiếng Anh chính thức trở thành “ngôn ngữ thứ hai quốc gia”, điều được nhắc đến đầu tiên là… nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Anh đang rất lớn.

Thiếu 22.000 giáo viên tiếng Anh

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, Việt Nam sẽ cần thêm ít nhất 22.000 giáo viên tiếng Anh mới trong những năm tới để đáp ứng yêu cầu của đề án. Trong đó, mầm non cần thêm khoảng 12.000 giáo viên, còn tiểu học cần gần 10.000 người khi bắt đầu triển khai dạy bắt buộc từ lớp 1. Ngoài ra, hơn 200.000 giáo viên hiện tại cũng phải được bồi dưỡng lại để đủ năng lực dạy học bằng tiếng Anh.

Điều này đồng nghĩa, sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh đang có cơ hội việc làm cực kỳ rộng mở. Không chỉ được tuyển dụng mạnh vào các trường công lập, họ còn là “ngôi sao sáng” được săn đón tại hệ thống trường tư, quốc tế, trung tâm ngoại ngữ, và cả các doanh nghiệp giáo dục.

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên tiếng Anh đang rất lớn.

Đáng chú ý, mức thu nhập của giáo viên tiếng Anh hiện nay được đánh giá khá ổn. Cùng với việc xã hội hóa giáo dục và xu hướng học song ngữ, cơ hội nghề nghiệp không chỉ gói gọn trong bục giảng truyền thống. Người học sư phạm tiếng Anh hoàn toàn có thể trở thành giảng viên đại học, chuyên viên đào tạo doanh nghiệp, huấn luyện viên tiếng Anh trực tuyến, hoặc giáo viên trong các chương trình trao đổi quốc tế.

“Hot” đến mức 30 điểm mới đỗ

Nhưng khi cơ hội việc làm trong ngành Sư phạm tiếng Anh tăng lên rõ rệt, thì ngành này cũng trở thành một trong những ngành học “nóng” nhất với điểm chuẩn cao chót vót. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều trường top đầu như Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế… ghi nhận mức điểm chuẩn từ 28 đến 30 điểm, khiến không ít thí sinh phải “ngậm ngùi” dù trình độ tiếng Anh không hề kém. Thậm chí, có những bạn đạt IELTS 7.5-– 8.0 cũng phải cạnh tranh cực kỳ khốc liệt mới có thể đỗ vào các trường này.

Không chỉ có nhóm trường top đầu, nhiều đại học vùng và trường sư phạm địa phương như ĐH Vinh, ĐH Quy Nhơn, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Đồng Tháp, ĐH Tây Nguyên cũng đang mở rộng quy mô đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu nhân lực khổng lồ. Một số trường còn thiết lập các chương trình liên kết quốc tế, hợp tác với các trường đại học nước ngoài để đảm bảo chất lượng đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên được thực tập, trao đổi và nâng cao trình độ ngoại ngữ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Một điểm cực kỳ hấp dẫn khác khiến ngành Sư phạm tiếng Anh ngày càng “hot” chính là ưu đãi dành cho sinh viên. Nhiều trường hiện nay miễn 100% học phí, thậm chí còn có các gói học bổng toàn phần, kèm theo chương trình cam kết việc làm sau tốt nghiệp nếu sinh viên đồng ý gắn bó với ngành giáo dục từ 3-5 năm. Điều này không chỉ giảm bớt gánh nặng tài chính cho sinh viên, mà còn giúp các bạn yên tâm tập trung học tập, nâng cao năng lực sư phạm và ngoại ngữ, chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường lao động rộng mở ngay khi ra trường.

Sư phạm tiếng Anh là một trong những ngành học “nóng” nhất với điểm chuẩn cao chót vót.

Ngành Sư phạm tiếng Anh học gì?

Chương trình học ngành Sư phạm tiếng Anh hiện nay đã đổi mới mạnh mẽ, không chỉ dừng lại ở việc dạy ngữ pháp hay từ vựng. Sinh viên sẽ được học từ ngôn ngữ học, phương pháp giảng dạy (TESOL), giáo dục học, công nghệ giảng dạy, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thiết kế bài học đến các môn chuyên sâu như đánh giá năng lực học sinh, thiết kế giáo trình số, hay ứng dụng AI trong giảng dạy ngoại ngữ.

Nhiều trường còn có học phần thực tập quốc tế, cho phép sinh viên tham gia giảng dạy tại các trường song ngữ, trung tâm giáo dục ở Thái Lan, Philippines hoặc Singapore. Điều này giúp người học vừa nâng cao khả năng tiếng Anh, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi ra trường.

Trong thời đại công nghệ và hội nhập, hình ảnh người giáo viên tiếng Anh cũng đang “thay áo mới”. Họ có thể dạy học trực tuyến cho học viên ở khắp thế giới, làm việc tại công ty EdTech, hoặc tự xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội.

Ngành Sư phạm tiếng Anh vì thế không còn là lựa chọn “ổn định mà nhàm chán”, mà là một ngành nghề có khả năng phát triển linh hoạt, thu nhập tốt và giá trị xã hội cao.