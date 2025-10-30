Nữ kiến trúc sư 9X giành học bổng đến "lò đào tạo tỷ phú của nước Mỹ"

Nguyễn Hoàng Yến, sinh năm 1996 tại TP.HCM chinh phục thành công hội đồng tuyển sinh Đại học Pennsylvania, nơi được mệnh danh “lò đào tạo tỷ phú của nước Mỹ” nhờ đam mê và năng lực trong lĩnh vực bảo tồn kiến trúc.

Tháng 8/2025 vừa qua, Yến đáp chuyến bay sang Mỹ du học thạc sĩ theo diện học bổng Fulbright năm học 2025-2026 (trị giá 220.000 USD/ 2 năm học, gồm tiền học và chi phí sống tại Mỹ). Cô gái Việt còn được Đại học Upenn kèm học bổng 50% (tương đương 30.000 USD/năm và chi phí ăn ở 39.793 USD/ năm) trong 2 năm.

Nguyễn Hoàng Yến, nữ kiến trúc sư Việt giành học bổng Fulbright đến Đại học Pennsylvania.

Đại học Pennsylvania (Upenn) là một trong những trường đại học hàng đầu và lâu đời nhất của Mỹ, với các chương trình đào tạo đa dạng, cái nôi của nhiều tỷ phú thế giới. Nơi đây cũng nổi tiếng về quy mô, đa dạng sinh viên và giảng viên. Trường có hơn 25.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau, tỷ lệ sinh viên quốc tế cao nhất trong các trường đại học của Mỹ. Không theo đuổi các nhóm ngành “hot” theo xu hướng như công nghệ, kinh doanh, tài chính, y khoa…, Yến lựa chọn đam mê nghiên cứu định hướng bảo tồn.

Hoàng Yến sử dụng phần lớn tư liệu từ đồ án thiết kế cải tạo làng gạch nung Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để thuyết phục hội đồng tuyển sinh nước Mỹ. Nữ kiến trúc sư giới thiệu và tìm giải pháp kiến trúc bảo tồn làng nghề làm gạch nung nổi tiếng ở huyện Mang Thít, hình thành cách đây hơn 100 năm, được biết đến là nơi sản xuất gạch, gốm đỏ nổi tiếng và lớn nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Năm 2019, sau khi đọc bài báo về việc tháo dỡ nhiều lò gạch đất sét nung dạng truyền thống để góp phần giảm ô nhiễm môi trường, Yến trăn trở tìm hiểu sâu thêm về khu vực Mang Thít và nhận ra tiềm năng phát triển du lịch tại đây.

Với sự dày đặc về văn hóa và tính nghệ thuật ở khu làng gạch, bên cạnh các giá trị sản xuất có phần bị mai một theo thời gian, cô muốn giữ làng lại thông qua đề xuất thiết kế chuyển đổi chức năng cho làng. Cụ thể, Yến đề xuất kịch bản chuyển đổi chức năng cho làng gạch từ mục đích sản xuất sang mục đích du lịch.

Đồ án tốt nghiệp cử nhân “Thiết kế kiến trúc cảnh quan tái tạo làng gạch nung Mang Thít, Vĩnh Long” của Yến nhận được điểm cao nhất của hội đồng chấm điểm trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm cô tốt nghiệp. Tháng 3/2021, Yến nhận bằng cử nhân ngành Kiến trúc cảnh quan và ra trường theo đuổi nghề kiến trúc sư đúng với chuyên môn cô được đào tạo.

“Sau khi tốt nghiệp, em cùng giảng viên tiếp tục phát triển đồ án để đưa ra đề xuất cho tỉnh và rất may mắn được tỉnh chấp nhận đề xuất quy hoạch khu di sản đương đại Mang Thít tầm nhìn đến năm 2045”, Yến chia sẻ.

Hoàng Yến trước cổng trường Stuart Weitzman School of Design tại Đại học Pennsylvania, hồi tháng 8/2025.

Bí quyết chinh phục học bổng của Yến không nằm ở điểm số mà qua hồ sơ kiến trúc dày kinh nghiệm, tâm huyết và sự sáng tạo. Đặc thù của trường kiến trúc là các môn đồ án thường sẽ kéo dài nửa học kì và khó đạt được điểm số tuyệt đối bởi vì đến từ nhiều yếu tố đánh giá, điểm số GPA bậc cử nhân của Yến đạt 3.18/4.0.

Cô nhận thấy thế mạnh của mình thiên nhiều về các hoạt động học thuật, các cuộc thi thiết kế trong và ngoài nước cũng như thực tiễn làm việc trong nghề nên tập trung phát triển các mặt này từ khoảng năm 3 đại học. Đến thời điểm trúng tuyển học bổng Fulbright, Hoàng Yến đã có kinh nghiệm làm trong ngành thiết kế kiến trúc được 4-5 năm.

Năm 2019 - 2021, Yến tham gia công việc kiến trúc sư tự do, sau đó cô gia nhập một vài công ty kiến trúc cảnh quan ở khu vực TP. HCM để thử sức ở nhiều môi trường khác nhau và trau dồi kinh nghiệm làm việc thực tiễn.

Trong vai trò kỹ sư, Hoàng Yến tham gia góp phần thiết kế cảnh quan cho nhiều dự án được xây dựng trong thực tế. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như: Đường hoa Nguyễn Huệ (TP. HCM), Đồi Vinamilk Mộc Châu (Sơn La), Công viên giải trí Vinhomes Wonder Park Đan Phượng (Hà Nội). Ngoài ra, cô cũng có một số bản thiết kế Khuôn viên Microsoft Zizhu Giai đoạn 2, Thượng Hải, Trung Quốc (đã xây) và Khu dân cư và Khách sạn Genesis Banyan Tree, Manila, Philippines.

Tháng 07/2020, Yến giành Giải Nhất cuộc thi thiết kế quốc tế “Runway your Imagination” tổ chức bởi URA (Singapore) với dự án thiết kế phương án cải tạo sân bay quân sự Paya Lebar, được Hiệp hội Đô thị Singapore trao giải. Yến đang thực hiện một số dự án thiết kế cảnh quan ở Khu thể thao Long Thành Riverside, Đồng Nai; Cảnh quan Tháp Thuận An 1 & 2, tỉnh Bình Dương; Tòa nhà Tài chính Trung Nam, Cột mốc 101, thành phố Đà Nẵng.

Hoàng Yến chụp trước khuôn viên Đại học Upenn, Mỹ.

Ông Tan Eng Kiat - Tổng Giám đốc Tập đoàn Surbana Jurong, trụ sở chính Singapore cho biết, trong thời gian làm việc tại đây trước khi nghỉ để đi du học, Hoàng Yến tham gia vào nhiều dự án khác nhau, từ thiết kế khuôn viên trường, bố trí khu nghỉ dưỡng, đến quy hoạch tổng thể khu vực và quận, cũng như thiết kế cảnh quan đường phố của các tuyến đường chính và phụ.

Mặc dù được giao nhiều nhiệm vụ khó khăn, Yến không chỉ quyết tâm vượt qua thách thức mà còn nỗ lực đạt kết quả công việc ngoài mong đợi.

“Bên cạnh xuất sắc về chuyên môn kỹ thuật, Yến thể hiện sự thông minh, khéo léo, kỹ năng mềm bẩm sinh và tiềm năng trở thành nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực kiến trúc, cảnh quan - người sẽ áp dụng kiến thức, tài năng để cải thiện cảnh quan đất nước và cộng đồng thông qua công việc của mình”, ông Tan đánh giá.

Nữ du học sinh ấp ủ dự định sau khi lấy bằng thạc sĩ tại Mỹ sẽ trở về Việt Nam và ứng dụng giúp cải tạo làng nghề gạch Mang Thít có thể trở thành phố cổ Hội An thứ 2.

“Trong tương lai em hy vọng có thể mở ra một văn phòng thiết kế kiến trúc ở Việt Nam tập trung vào công tác cải tạo và bảo tồn”, Yến chia sẻ.