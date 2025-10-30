Nam sinh không làm được môn toán, lúc thi văn lại chỉ viết 28 chữ: Kết quả "gây sốc" khi đỗ thẳng vào đại học top đầu

Trong kỳ tuyển sinh Đại học Thanh Đảo năm 1930, một thí sinh đặc biệt đã khiến dư luận thời bấy giờ bàn tán không ngớt. Đó là Tang Khắc Gia, sinh năm 1905 tại Chư Thành, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Mặc dù kết quả thi không mấy khả quan, ông vẫn được nhà trường đặc cách trúng tuyển và lý do đằng sau lại vô cùng đặc biệt.

Xuất thân danh giá

Tang Khắc Gia sinh ra trong một gia đình trí thức. Cụ và ông nội đều từng là công thần triều Thanh, cha ông tốt nghiệp trường Luật và Chính trị danh tiếng. Ngay từ nhỏ, Tang Khắc Gia đã được nuôi dưỡng trong môi trường học thuật, thấm đẫm văn hóa Nho giáo.

Ông nội của Tang Khắc Gia là một nhà thơ lớn, đồng thời cũng là người dạy ông viết thư pháp, làm thơ và yêu mến văn chương từ thuở thiếu thời. Nhờ sự chỉ dạy tận tâm, đến năm 12 tuổi, Tang Khắc Gia đã thuộc lòng hơn 60 bài thơ cổ nổi tiếng và thi đỗ vào trường tiểu học tốt nhất huyện. Sau đó, ông tiếp tục đỗ vào Trường Sư phạm số 1 tỉnh Sơn Đông để theo đuổi ước mơ trở thành một nhà giáo ưu tú.

Tang Khắc Gia sinh ra trong một gia đình trí thức.

Trong suốt thời gian theo học, Tang Khắc Gia luôn nằm trong nhóm sinh viên có thành tích học tập cao nhất. Những bài thơ ông viết được thầy cô đánh giá cao và thường xuyên được đăng trên các tạp chí trong và ngoài Trung Quốc. Đến tuổi 20, một tác phẩm của ông còn được đăng trên một ấn phẩm văn học lớn, giúp tên tuổi Tang Khắc Gia được nhiều người biết đến.

Đầu năm 1927, ông được nhận vào Trường Chính trị và Quân sự Trung ương Vũ Hán, nơi đào tạo những trí thức yêu nước hàng đầu Trung Quốc thời bấy giờ.

Nộp giấy trắng vẫn đỗ Đại học Thanh Đảo

Năm 1930, ở tuổi 25, Tang Khắc Gia quyết định thi vào Đại học Thanh Đảo để mở rộng kiến thức. Kỳ thi khi đó chỉ có hai môn Toán và tiếng Trung. Tuy nhiên, Toán lại là điểm yếu của ông.

Trong ngày thi Toán, Tang Khắc Gia loay hoay mãi mà không làm nổi câu nào. Sau 30 phút, ông đứng dậy nộp bài trắng và rời khỏi phòng thi. Ai cũng nghĩ ông sẽ trượt.

Đến phần thi tiếng Trung, thí sinh được chọn một trong hai đề: "Lý do muốn vào Đại học Thanh Đảo" hoặc "Quan điểm của bạn về cuộc sống". Tang Khắc Gia chọn đề thứ hai và chỉ viết 28 chữ ngắn gọn rồi rời đi. Ông tin chắc mình đã trượt kỳ thi.

Trong suốt thời gian theo học, Tang Khắc Gia luôn nằm trong nhóm sinh viên có thành tích học tập cao nhất.

Thế nhưng, điều bất ngờ đã xảy ra. Mặc dù môn Toán ông bị điểm 0, ban giám hiệu trường lại cực kỳ ấn tượng với bài làm tiếng Trung. Dù chỉ có 28 chữ, nhưng câu viết của ông được đánh giá là hàm súc, sâu sắc. 28 chữ ấy được tạm dịch là: "Con người luôn theo đuổi ánh sáng, nhưng ai coi ánh sáng là ánh sáng sẽ chìm vào biển khổ vô tận".

Chính nhờ bài thi độc nhất vô nhị ấy, Tang Khắc Gia đạt 98 điểm tiếng Trung, cao nhất kỳ tuyển sinh năm đó, và được Đại học Thanh Đảo đặc cách nhận vào học.

Dù quyết định này từng gây nhiều tranh cãi, ban lãnh đạo nhà trường vẫn kiên định giữ quan điểm: Tài năng văn học của Tang Khắc Gia xứng đáng vượt qua mọi quy tắc thông thường.

Nhà thơ cống hiến cả đời cho văn học Trung Hoa

Sau khi trở thành sinh viên Đại học Thanh Đảo, Tang Khắc Gia nỗ lực không ngừng và nhanh chóng chứng minh năng lực vượt trội. Năm 1934, ông cho ra mắt nhiều tập thơ gây tiếng vang lớn trong giới văn học.

Đến năm 1938, Tang Khắc Gia gia nhập Hiệp hội Văn học Nghệ thuật Trung Quốc. Năm 1942, ông kết hôn với bà Trương Mẫn và có bốn người con. Giai đoạn này, ông sáng tác nhiều tác phẩm mang tinh thần kháng chiến và cổ vũ nhân dân vượt qua gian khổ.

Sau năm 1949, Tang Khắc Gia đảm nhận vị trí biên tập viên của một hãng thông tấn lớn, đồng thời tiếp tục con đường sáng tác. Thơ của ông thường hướng tới thân phận người dân nghèo, phản ánh nỗi cơ cực của cuộc sống, nhưng luôn chan chứa niềm tin và khát vọng về tương lai tươi sáng.

Nhà thơ cống hiến cả đời cho văn học Trung Hoa

Ngày 5/2/2004, Tang Khắc Gia qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 99 tuổi. Câu chuyện về người "nộp giấy trắng vẫn đỗ đại học" đến nay vẫn được nhiều người nhắc lại như một minh chứng cho việc: Tài năng và tư duy vượt khuôn khổ có thể mở ra cánh cửa của mọi giới hạn.