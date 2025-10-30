Bài văn tả cô giáo của học sinh lớp 3 khiến cộng đồng mạng cười rớt nước mắt: Thật đến mức... thương cô nhiều hơn!

Trẻ con luôn có một "tài năng đặc biệt" trong việc khiến người lớn vừa cười vừa bất ngờ, nhất là khi viết văn. Với trí tưởng tượng phong phú và thói quen "thấy sao nói vậy", các em có thể biến bài tập tả người bình thường thành một tác phẩm... khó đỡ.

Mới đây, một bài văn tả cô giáo của học sinh lớp 3 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến ai đọc xong cũng phải bật cười. Nguyên văn bài làm như sau:

"Cô giáo em tên là Tâm. Cô có làn da trắng mịn như da em bé. Mặt cô hơi béo nhưng rất xinh. Cô cao lều khều, khi em đứng cùng cô làm em ngước nhìn sái cả cổ. Trán cô có nhiều nếp nhăn bởi vì cô thức khuya để soạn giáo án cho chúng em học. Đôi bàn tay sần sùi nhưng hơi lòng thòng vì cô viết bảng nhiều quá. Em rất yêu cô giáo em".

Bài văn chân thật nhưng vẫn được đánh giá cao về sự cảm xúc

Bài văn tả chi tiết đến từng milimet, từ khuôn mặt, chiều cao đến bàn tay, trán... nhưng chính cách dùng từ "sần sùi nhưng hơi lòng thòng" mới khiến mọi người đứng hình vì quá bất ngờ. Có thể với em, đó chỉ là một cách diễn tả thật lòng, nhưng với người lớn thì quả là "sát thương" cao!

Đọc xong, ai cũng bật cười, nhưng cũng thấy trong từng câu chữ là cả một tình cảm ngây thơ: cô giáo thức khuya soạn bài, đôi tay mỏi vì viết bảng... Đó là những gì một đứa trẻ quan sát được và ghi lại theo cách chân thật nhất.

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết nhanh chóng viral, thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Dưới phần comment, dân mạng thi nhau "đầu hàng" trước khả năng tả chân đến mức không ngờ của học sinh tiểu học:

- Đọc mà vừa cười vừa thương. Con nít tả kiểu không nịnh, không né, đúng sao nói vậy!

- Trời ơi, tay hơi lòng thòng là sao vậy trời, đọc tới đó cười xỉu luôn!

- Nếu là cô giáo chắc cười ra nước mắt luôn, vì học trò nhớ từng nếp nhăn, từng chi tiết nhỏ như thế này.

- Tôi từng dạy lớp 3, có đứa tả cô là "có nốt ruồi giống con mèo tam thể", đọc xong không biết nên tự ái hay nên ôm nó cười!

- Đáng yêu ghê! Mà chi tiết "trán nhiều nếp nhăn vì soạn bài khuya" khiến tôi xúc động thật. Con nít nhìn sâu hơn mình nghĩ nhiều.

"Đọc mấy bài văn như này mới thấy dạy tiểu học là nghề vừa vui vừa... nhiều rủi ro, không biết mình sẽ được khen xinh hay bị tả béo!

Không chỉ khiến dân mạng cười nghiêng ngả, bài văn còn khiến nhiều giáo viên và phụ huynh đồng cảm. Dù những câu chữ có thể vụng về, nhưng lại cho thấy trẻ nhỏ quan sát người lớn bằng cả sự chú ý và yêu thương. Có lẽ chính vì vậy mà đến cuối bài, câu "Em rất yêu cô giáo em" lại khiến người ta thấy ấm lòng đến lạ.