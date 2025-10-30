Sở GD-ĐT ra hướng dẫn quan trọng liên quan ký hợp đồng lao động ở các trường học

Theo Sở GD-ĐT TP, đơn vị nhóm 2 là những đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị nhóm 3 là những đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

Đối với hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ: Đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Nghị định số 111/2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 05/2023 của Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ: Đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng thực hiện các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

Căn cứ và thẩm quyền xác định số lượng lao động hợp đồng

Đối với đơn vị nhóm 2: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ký kết hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị.

Đối với đơn vị nhóm 3: Căn cứ để xác định số lượng lao động hợp đồng được ký để cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước gồm: Định mức số người làm việc trong các đơn vị theo thông tư quy định của Bộ GD-ĐT; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách và nguồn thu sự nghiệp được Sở GD-ĐT giao trong năm và mức tự chủ tài chính của đơn vị.

Từ các căn cứ trên, đơn vị xác định số lượng lao động hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước được ký trong năm là số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số lượng người làm việc theo định mức quy định tại thông tư của Bộ GD-ĐT.

Sở GD-ĐT TP HCM vừa có hướng dẫn các đơn vị triển khai ký kết hợp đồng theo quy định của Nghị định số 111/2022 của Chính phủ

Thẩm quyền quyết định số lượng hợp đồng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước:

Đối với đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: Thủ trưởng đơn vị căn cứ trên căn cứ xác định số lượng hợp đồng lao động và khả năng chi trả của đơn vị tự quyết định số lượng hợp đồng lao động.

Đối với đơn vị tự bảo đảm dưới 70% hoặc chưa được giao quyền tự chủ tài chính: Thủ trưởng đơn vị báo cáo Sở GD-ĐT thống nhất trước khi thực hiện.

Đơn vị nhóm 3 còn số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền giao thì phải thực hiện tuyển dụng đối với số được giao.

Thời hạn hợp đồng thực hiện theo một trong các loại sau: Hợp đồng lao động xác định thời hạn, trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt của hợp đồng lao động trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Kinh phí thực hiện đối với đơn vị nhóm 2: Thực hiện hợp đồng được bảo đảm từ nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị nhóm 3: Sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp để thực hiện hợp đồng; ngân sách nhà nước hỗ trợ nếu có, bảo đảm không làm tăng tổng chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.



