Từ năm 2025, học sinh Việt Nam bắt buộc học ngôn ngữ này từ lớp 1: Gen Alpha sắp nói tiếng nước ngoài ngay khi biết bảng chữ cái!

Khi thế giới ngày càng “phẳng” hơn, biên giới không còn là rào cản trong học tập và công việc, ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh đã trở thành chiếc chìa khóa mở ra vô số cơ hội.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045”, nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh, sinh viên Việt Nam, góp phần phát triển con người toàn diện trong thời đại số và hội nhập quốc tế. Theo kế hoạch, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ triển khai dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 thay vì từ lớp 3 như hiện nay. Đây được xem là bước chuyển quan trọng trong chiến lược đổi mới giáo dục quốc gia, hướng đến xây dựng một thế hệ công dân Việt Nam có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Ngôn ngữ giúp bạn bước ra thế giới

Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, tiếng Anh đã trở thành công cụ không thể thiếu để học tập, nghiên cứu và làm việc. Hiện nay, hơn 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính thức hoặc thứ hai; 80% tài liệu học thuật, nghiên cứu khoa học và nội dung trên Internet đều được viết bằng tiếng Anh.

Tại Việt Nam, sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp FDI, ngành du lịch và công nghệ khiến nhu cầu nhân lực có trình độ ngoại ngữ ngày càng cao. Tiếng Anh không chỉ giúp người học tiếp cận tri thức toàn cầu mà còn mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong và ngoài nước. Với sinh viên, năng lực tiếng Anh tốt giúp việc du học, thực tập quốc tế hoặc tham gia các chương trình trao đổi học thuật trở nên thuận lợi hơn.

Vì vậy, việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục không chỉ là định hướng giáo dục, mà còn là chiến lược phát triển quốc gia. Một xã hội sử dụng tiếng Anh phổ biến trong học tập và làm việc sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư quốc tế và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế tri thức toàn cầu.

Mục tiêu của đề án là đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học ở Việt Nam; tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, hiệu quả trong dạy học, giao tiếp, quản lí và các hoạt động giáo dục của nhà trường, hình thành hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục từ mức độ 1 đến mức độ 3.

Như vậy, việc coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai quốc gia không chỉ góp phần thay đổi phương pháp dạy – học trong nhà trường, mà còn giúp hình thành một thế hệ công dân toàn cầu, tự tin, năng động và sẵn sàng hội nhập.

Đối với giáo dục mầm non, trẻ sẽ được trải nghiệm, làm quen với tiếng Anh; hướng tới hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, chuẩn bị tốt cho việc học tiếng Anh ở cấp học phổ thông. Đối với giáo dục phổ thông, học sinh hình thành, phát triển năng lực, kĩ năng sử dụng tiếng Anh trong phát triển tư duy và phẩm chất, năng lực học tập các môn học, các hoạt động giáo dục, giao lưu, trải nghiệm trong và ngoài nhà trường góp phần phát triển con người Việt Nam toàn diện trong thời đại hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đối với giáo dục đại học, mục tiêu là phát triển môi trường sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giảng dạy các học phần. Phát triển giáo dục đại học thành trụ cột dẫn dắt quốc gia trong hệ sinh thái tiếng Anh với năng lực hội nhập sâu rộng, chuyển giao tri thức và đổi mới sáng tạo bằng tiếng Anh.

Làm sao để nâng cao trình độ tiếng Anh?

Thực tế, nhiều học sinh, sinh viên hiện nay dù học tiếng Anh suốt gần chục năm nhưng vẫn lúng túng khi giao tiếp. Lý do thì quen thuộc: học nặng lý thuyết, ít thực hành và đặc biệt là… sợ nói sai.

Muốn giỏi tiếng Anh, điều quan trọng là phải dùng được trong đời sống thật, chứ không chỉ học để thi. Với học sinh tiểu học, cách tốt nhất là cho trẻ làm quen tự nhiên qua bài hát, trò chơi hay phim hoạt hình. Lên cấp 2, cấp 3, thay vì chỉ làm bài ngữ pháp, học sinh nên thuyết trình, tranh luận hoặc học một phần môn khác bằng tiếng Anh, vừa rèn kỹ năng ngôn ngữ vừa luyện tư duy phản biện.

Bây giờ, học tiếng Anh cũng dễ hơn bao giờ hết nhờ công nghệ. Duolingo, Elsa Speak, BBC Learning English hay các nền tảng AI có thể trở thành “bạn đồng hành” giúp luyện nghe, nói, phát âm mỗi ngày. Điều quan trọng là phải đặt mục tiêu rõ ràng, chẳng hạn đạt IELTS 6.5 trong 1 năm, hay đơn giản là xem phim không cần phụ đề… để duy trì động lực học lâu dài.

Và quan trọng nhất, hãy thay đổi cách nghĩ về tiếng Anh. Đừng xem nó là môn học, mà là một công cụ mở ra thế giới mới. Khi hiểu rằng ngoại ngữ giúp mình có thêm cơ hội học tập, nghề nghiệp và khám phá, việc học sẽ tự nhiên hơn, hứng thú hơn và chắc chắn hiệu quả hơn.