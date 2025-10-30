Ngôi trường miền Trung nhiều năm liên tiếp lọt top ĐH tốt nhất thế giới, sở hữu combo khuôn viên đẹp và chất lượng hàng đầu

Trong bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026 - danh sách những đại học tốt nhất thế giới được công bố hồi tháng 6, Việt Nam tiếp tục góp mặt và đại diện dẫn đầu vẫn là Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).

Đại học Duy Tân (Đà Nẵng)

Không chỉ giữ vững vị trí số 1 Việt Nam, Duy Tân còn tăng 13 bậc, từ hạng 495 (năm 2025) lên 482 (năm 2026). Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà một đại học Việt Nam từng đạt được trong lịch sử bảng xếp hạng QS - nơi quy tụ những cái tên "khổng lồ" như MIT, Oxford hay Cambridge.

Không dừng lại ở đó, trong năm 2025, Đại học Duy Tân tiếp tục ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) khi lọt nhóm 601 - 800 thế giới, đứng thứ 2 Việt Nam chỉ sau Đại học Kinh tế TP.HCM. Thành tích này có được nhờ thế mạnh về nghiên cứu và trích dẫn khoa học, đồng thời đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp ngôi trường tư thục miền Trung này xuất hiện trong bảng xếp hạng uy tín bậc nhất toàn cầu.

Đại học tư thục đầu tiên và lớn nhất miền Trung

Thành lập năm 1994, Đại học Duy Tân là đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam và hiện cũng là ngôi trường lớn nhất khu vực miền Trung. Với hơn 30 năm phát triển, trường đã trở thành "điểm đến học thuật" của hàng chục nghìn sinh viên đến từ khắp nơi trên cả nước.

Từ thành phố biển Đà Nẵng năng động, Đại học Duy Tân không ngừng mở rộng quy mô và hiện đại hóa. Những khuôn viên rộng lớn, các tòa nhà cao tầng, trung tâm sáng tạo và khu ký túc xá đều được đầu tư kỹ lưỡng, mang lại cảm giác như đang học ở một campus quốc tế thực thụ.

Duy Tân là đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam và hiện cũng là trường lớn nhất khu vực miền Trung.

Cơ sở vật chất hiện đại, khuôn viên "đẹp như phim"

Một trong những điều khiến sinh viên Duy Tân tự hào chính là cơ sở vật chất cực kỳ hiện đại. Từ phòng lab mô phỏng bệnh viện, phòng nghiên cứu AI, studio thiết kế 3D đến thư viện thông minh đều được trang bị công nghệ tiên tiến.

Khuôn viên trường còn được ví là "background sống ảo" đỉnh nhất miền Trung, với kiến trúc hiện đại, nhiều mảng xanh, không gian mở và khu tự học cực chill. Chỉ cần giơ máy ảnh lên, bạn đã có ngay một tấm hình "học đường" xịn như phim Hàn.

Trường sở hữu cơ sở vật chất cực hiện đại.

Chất lượng đào tạo thuộc top đầu

Đi cùng cơ sở vật chất là chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Trường hợp tác với hàng loạt đại học danh tiếng của Mỹ như Carnegie Mellon (CMU), Penn State, Purdue, giúp sinh viên được học theo chương trình tiên tiến, có thể chuyển tiếp du học hoặc nhận bằng song song.



Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp luôn trên 95%, nhiều người hiện làm việc tại các tập đoàn công nghệ, tài chính và truyền thông lớn, hoặc khởi nghiệp với những dự án được đầu tư hàng tỷ đồng. Trường cũng là một trong những đơn vị tiên phong ở Việt Nam trong việc đưa AI, dữ liệu lớn và công nghệ số vào giảng dạy, giúp sinh viên bắt kịp xu hướng toàn cầu.

