Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 16 tuổi học tiến sĩ và cuộc sống 20 năm sau khiến ai cũng sững sờ

Năm 2005, mạng xã hội Trung Quốc từng "chao đảo" trước tin một cậu bé 10 tuổi chính thức trở thành sinh viên đại học. Cậu bé ấy tên là Trương Hân Dương, từng được tung hô là thần đồng quốc dân - minh chứng sống cho trí tuệ phi thường.

Nhưng giờ đây sau 20 năm, khi người ta tìm lại cái tên ấy, Trương Hân Dương giờ đây thất nghiệp, sống tự lập, thẳng thắn thừa nhận một câu khiến nhiều người chạnh lòng: "Tôi không còn là thần đồng nữa".

Bi kịch của thần đồng 10 tuổi.

Thời điểm đó, chuyện một đứa trẻ mới lớp 4 đỗ đại học là điều quá sức tưởng tượng. Dù mỗi năm đều có những "thiên tài nhí" được nhận vào các chương trình đặc biệt dành cho học sinh năng khiếu, nhưng Trương Hân Dương vẫn khác biệt, không chỉ vì độ tuổi, mà vì lựa chọn của cậu: vào học tại một trường sư phạm bình thường, thay vì những trường danh tiếng như Thanh Hoa hay Bắc Kinh.

Nhiều người bàn tán vì sao một thiên tài như vậy lại chọn con đường này. Nhưng ít ai biết, sau ánh hào quang "thần đồng", là một cậu bé bị đẩy đi quá nhanh, quá xa và không kịp lớn.

Mới 10 tuổi, Trương Hân Dương đã chọn vào học đại học.

Theo bạn bè cũ của Hân Dương, quyết định này không phải của cậu, mà là áp lực từ cha mẹ. Họ muốn con sớm tốt nghiệp, sớm có bằng cấp, sớm "thành tài", như thể tài năng phải chạy đua với thời gian.

Từ nhỏ, Trương Hân Dương luôn sống trong sự kỳ vọng quá lớn. Mới 10 tuổi, cậu đã phải thích nghi với môi trường đại học, làm bạn với những người gấp đôi tuổi mình. Dù điểm thi đại học của cậu khá tốt, khoảng 505 điểm, nhưng cha mẹ không cho phép học lại hay chọn ngành khác. Cậu từng có cơ hội du học, song lại bị từ chối ngay bởi cha mẹ mình. Lý do được cho là họ sợ "không kiểm soát được con".

Cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của cậu bé thần đồng.

Đến khi trưởng thành, bi kịch vẫn lặp lại. Trong lúc học tiến sĩ, Hân Dương dọa nếu bố mẹ không mua nhà tại Bắc Kinh cho mình, anh sẽ bỏ bằng thạc sĩ và không học tiến sĩ. Không đủ khả năng, cha mẹ anh giả vờ đã mua, thuê tạm một căn hộ để con yên tâm. "Mua nhà, tìm việc làm tốt, có hộ khẩu Bắc Kinh là thành công" , Hân Dương nói vào năm đó. "Bố mẹ trông đợi tôi định cư ở Bắc Kinh hơn bất kỳ ai. Do đó, bố mẹ tôi nên cố gắng để tôi đạt được điều này".

Truyền thông khi đó gọi anh là "thần đồng sa ngã", "đứa trẻ lớn xác", "người máy học hành bị lỗi hệ thống".

Sau khi tốt nghiệp, Trương Hân Dương chỉ đi làm được 3 năm rồi thất nghiệp. Không còn hào quang, không còn ai tung hô, anh quay về nhà sống lặng lẽ, đôi khi xuất hiện trong vài buổi phỏng vấn nhỏ lẻ. Khi được hỏi có còn coi mình là thần đồng không, anh chỉ cười nhạt: "Tôi không còn là thần đồng nữa. Tôi chỉ là một người bình thường đang cố sống tiếp".

Từ một thần đồng, chàng trai giờ đây thất nghiệp, dựa dẫm vào gia đình.

Giờ đây sau 20 năm, Trương Tín Dương vẫn sống khép mình, già trước tuổi, đôi khi xuất hiện trên mạng xã hội nhưng không phải trong tư cách "thần đồng", mà là bài học cảnh tỉnh cho những bậc phụ huynh đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái.

Tài năng không thể phát triển trong môi trường thiếu thấu hiểu và tự do. Một đứa trẻ có thể học giỏi, thông minh, nhưng nếu bị ép buộc sống theo kỳ vọng của người lớn, sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất niềm vui học hỏi và ý nghĩa của thành công. Trong thời đại ai cũng muốn "về đích trước", đôi khi điều quý giá nhất lại là được đi đúng tốc độ của mình, trưởng thành chậm rãi nhưng vững vàng và sống một cuộc đời thuộc về chính bản thân.

Theo Sohu