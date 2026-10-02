Thu nhập của người đàn ông chỉ đi làm đúng 2,5 năm vẫn sở hữu gần 50 tỷ đồng

Thấy công việc áp lực và bị chủ chỉ trích, người đàn ông Nhật Bản lập tức xin nghỉ việc rồi ở nhà đến tận bây giờ.

Dù sở hữu bất động sản có giá trị lớn do cha mẹ để lại, ông Yoshihisa Maeda lại trải qua gần nửa thế kỷ không có việc làm. Ngôi nhà của ông rộng khoảng 200m², song bên trong thậm chí không được trang bị hệ thống gas. Trong cả cuộc đời, Maeda chỉ đi làm khoảng 2 năm rưỡi với lý do áp lực công việc quá lớn, cộng thêm sự bất mãn trước những lời chỉ trích của chủ nên ông chủ động nghỉ việc.

Ở tuổi 78, Maeda cao khoảng 1,7 m nhưng chỉ nặng 40 kg. Ông sở hữu mảnh đất tại Yoyogi được ước tính trị giá khoảng 300 triệu JPY, tương đương gần 50 tỷ đồng, nhưng không có ý định bán. Khi được hỏi lý do, ông chỉ trả lời ngắn gọn: "Quá phiền phức".

Thay vì chuyển nhượng khối bất động sản giá trị này, Maeda lựa chọn cuộc sống hết sức tằn tiện. Bữa ăn thường ngày chủ yếu là natto - món đậu tương lên men của Nhật Bản - cùng những túi giá đỗ có giá 31 JPY, tương đương hơn 5.000 đồng.

Thỉnh thoảng, ông đi xe buýt đường dài tới nhiều nơi trên khắp Nhật Bản bằng khoản tiền do người cháu chu cấp. Mỗi tháng, người cháu gửi cho Maeda 50.000 JPY. Ngoài ra, ông còn nhận thêm hai khoản 200.000 JPY mỗi năm.

Trước đây, Maeda từng uống nhiều rượu và mắc viêm tụy vào năm 1985. Tuy nhiên, theo lời người đàn ông 78 tuổi, ông đã gần 40 năm không đến gặp bác sĩ hay tới bệnh viện. Maeda cho rằng việc thường xuyên đi bộ và leo 7 tầng cầu thang là lý do giúp ông duy trì sức khỏe.

Hiện Maeda sống một mình. Phương tiện giúp ông giữ liên lạc với bên ngoài là một chiếc điện thoại quay số màu đen. Dù đang nắm trong tay mảnh đất trị giá hàng trăm triệu JPY, ông không đặt nhiều kỳ vọng vào tương lai.

Ngoài ra, người đàn ông này còn tiết lộ từng nhiều lần gặp rắc rối với pháp luật. "Tôi từng bị bắt vì trộm đồ trong cửa hàng. Tôi cũng từng bị bắt quả tang ăn quỵt", Maeda kể.

Khoảng 10 năm trước, ông từng lấy trộm chuối tại một siêu thị và bị cảnh sát đồn Harajuku bắt giữ. Maeda bị tạm giữ trong khoảng 2 tuần trước khi công tố viên quyết định không truy tố.

Ông cũng thừa nhận từng ăn mà không trả tiền tại một nhà hàng soba cao cấp nằm trong khuôn viên Hotel Chinzanso Tokyo. Cảnh sát địa phương sau đó được gọi tới hiện trường, nhưng lần này Maeda không bị tạm giữ.

Lối sống khác thường của Maeda khiến ông trở thành nhân vật được chú ý và bàn luận trên mạng. Tuy nhiên, ông không phải trường hợp duy nhất làm như vậy.

Aimee Elizabeth, một phụ nữ 50 tuổi sống tại Las Vegas, Mỹ, cũng từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi cách tiết kiệm được cho là cực đoan. Dù sở hữu khối tài sản lên tới 5,2 triệu USD, tương đương khoảng 125 tỷ đồng, cô vẫn duy trì mức chi tiêu chỉ khoảng 1.000 USD mỗi tháng.

Khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế của Mỹ, Aimee chia sẻ về tình hình tài chính cũng như những cách cô áp dụng để hạn chế tối đa các khoản chi trong cuộc sống.

Khối tài sản của Aimee đến từ nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Cô từng làm việc trong lĩnh vực thời trang, bán cây cảnh, tư vấn, diễn thuyết, kinh doanh và đầu tư bất động sản. Bên cạnh đó, công việc viết sách cũng mang lại cho cô nguồn thu nhập ổn định.

Nhờ đó, Aimee sớm tích lũy được khối tài sản lớn và có khả năng độc lập về tài chính. Tuy nhiên, phần lớn số tiền kiếm được được cô gửi vào ngân hàng và hạn chế rút ra sử dụng. Mọi khoản chi tiêu hàng ngày cũng được tính toán kỹ lưỡng.

Sự tiết kiệm của Aimee thể hiện ngay ở những khoản chi rất nhỏ. Mỗi khi tắm, cô tính toán thời gian đun nước và căn từng phút để tắt bình nóng lạnh nhằm giảm tiền điện. Aimee thừa nhận cách làm này khá phiền phức, song cho biết có thể giúp cô tiết kiệm khoảng 80 USD mỗi tháng.

Thói quen tiết kiệm còn được áp dụng vào nhiều hoạt động sinh hoạt khác. Trong nhà Aimee không có nhiều đồ vật giá trị bởi cô gần như không có thói quen mua sắm và chủ yếu sử dụng đồ cũ.

Thậm chí, cô có một con dao gọt hoa quả không rửa bằng nước vì muốn tiết kiệm. Sau mỗi lần sử dụng, Aimee chỉ lau dao bằng giấy ăn, cất vào tủ rồi lấy ra dùng tiếp khi cần. Miếng rửa bát cũng được cô giữ lại sử dụng dù đã cũ và rách.

Một trong những câu chuyện gây chú ý nhất là việc Aimee từng sử dụng thức ăn đóng hộp dành cho mèo để chiêu đãi bạn bè. Khi những người xung quanh phát hiện, cô thẳng thắn cho biết lựa chọn này nhằm tiết kiệm chi phí.

Sau khi hai người ly hôn, chồng cũ của Aimee vẫn lo lắng vì lối sống quá tiết kiệm của cô nên đã để lại căn nhà cho vợ cũ và hỗ trợ một số công việc trong nhà.

Aimee cũng áp dụng nguyên tắc tiết kiệm đối với phương tiện đi lại. Thay vì đổi xe mới, cô tiếp tục sử dụng chiếc ô tô cũ đã hơn 20 năm. Trong một chuyến công tác tới Los Angeles, Aimee lựa chọn tự lái xe nhằm tiết kiệm khoảng 250 USD tiền vé máy bay. Tuy nhiên, chiếc xe gặp trục trặc giữa đường và chi phí sửa chữa rơi vào khoảng 1.000 USD.

Những thói quen này từng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, song Aimee cho biết bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại và không có ý định thay đổi cách chi tiêu.

(Tổng hợp)