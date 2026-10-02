Giá 1 chỉ vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/10/2026 bao nhiêu?

Theo VTC News
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Giá vàng 9999 hôm nay 2/10/2026, cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Minh Châu cùng nhiều thương hiệu khác trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng nguyên chất cao đạt tới 99,99%, lượng tạp chất chỉ chiếm rất nhỏ. Vàng 9999 có sắc vàng đậm, độ bóng tự nhiên, dễ bị trầy xước hoặc móp méo khi chịu lực tác động lớn.

Trên thị trường, vàng 9999 chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn trơn hoặc các sản phẩm có thiết kế đơn giản.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/10/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h30 sáng 2/10/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,98 - 14,38 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 40.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch tại mức 13,78 - 14,28 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 40.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá 1 chỉ vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 2/10/2026 bao nhiêu?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu. (Ảnh: Bảo Tín Minh Châu)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 8h30 ngày 2/10/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.980.000

14.380.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.980.000

14.380.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.980.000

14.380.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

14.290.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

13.780.000

14.280.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

13.760.000

14.260.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

13.340.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, tính đến 8h30 sáng 2/10/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.980.000

14.380.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.980.000

14.380.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.780.000

14.280.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.000.000

14.300.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.980.000

14.380.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.050.000

14.350.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.780.000

14.280.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.030.000

14.350.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.030.000

14.330.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.030.000

14.330.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 2/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu,...
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