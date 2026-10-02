Cặp vợ chồng 21 tuổi mua căn hộ 4 phòng ngủ giá 9,3 tỷ đồng, trả góp gần 39 triệu/tháng

Quyết định mua nhà trong những năm đầu của tuổi 20 là một sự liều lĩnh?

Ở tuổi 21, trong khi đa số bạn bè còn đang loay hoay kiếm việc và ổn định chi tiêu, thì Katie và Josh - Cặp vợ chồng người Anh, lại quyết định liều vay mua căn nhà đầu tiên vào tháng 6/2025. Căn hộ 4 phòng ngủ ở khu Meadow Walk, Pontefract (Anh) có giá 269.995 bảng Anh (khoảng 9,3 tỷ đồng). Hàng tháng, vợ chồng Katie phải trả 1.123 bảng Anh (khoảng 38,6 triệu đồng) tiền vay mua nhà.

Trước khi mua nhà, Katie và Josh từng sống cùng gia đình. Sau một thời gian cân nhắc, họ quyết định mua nhà thay vì thuê. Cặp đôi cho biết họ không muốn tiếp tục bỏ tiền thuê nhà hàng tháng mà muốn sở hữu một nơi ở của riêng mình. Hai người bắt đầu tìm hiểu các gói vay mua nhà của chính phủ dành cho người trẻ từ đầu năm 2025 và đặt cọc mua nhà vào tháng 3 cùng năm. Đến tháng 6/2025, cả 2 chính thức dọn vào căn nhà đứng tên mình.

Katie và Josh

Khả năng chi trả là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi Katie và Josh tìm nhà. Tuy nhiên, hai người cũng đặt ra khá nhiều yêu cầu cho căn nhà đầu tiên. Ban đầu, họ không nghĩ mình có thể mua một căn nhà 4 phòng ngủ, nhưng sau khi tham quan nhà mẫu Longford tại Meadow Walk, cả hai thay đổi suy nghĩ. Khi bước vào căn nhà mẫu, cặp đôi nhanh chóng bị thuyết phục bởi diện tích và cách bố trí.

Căn nhà đáp ứng gần như toàn bộ những tiêu chí mà vợ chồng trẻ đặt ra. Bên ngoài có gara và khoảng sân lớn để đậu xe. Bên trong gồm phòng tiện ích riêng, một phòng ngủ có phòng tắm, thêm một phòng tắm chung và nhà vệ sinh ở tầng dưới dành cho khách. Với 4 phòng ngủ, Katie thậm chí có thể dành riêng một phòng làm phòng thay đồ, thay vì phải tận dụng không gian của phòng ngủ master.

Không gian sinh hoạt chung cũng là một điểm khiến cặp đôi hài lòng. Nhà có khu bếp kết hợp phòng ăn rộng, trong khi phòng khách được thiết kế tách biệt và tạo cảm giác ấm cúng. Katie cho biết diện tích căn nhà đủ rộng để hai người có thể sinh hoạt thoải kể cả khi có con.

Sau khi mua nhà, Katie và Josh tiếp tục chi thêm cho một số hạng mục nhằm hoàn thiện không gian theo sở thích. Hai người nâng cấp phần gạch lát trong phòng tắm chính và được chủ đầu tư bổ sung vòi sen phía trên như một ưu đãi. Trong thời gian tới, cặp đôi dự định lắp thêm một đảo bếp bởi khu vực bếp đủ rộng để thực hiện thay đổi này. Họ cũng muốn mở rộng phần sân lát phía sau nhà vì khu vườn hiện tại có diện tích khá lớn.

Phòng khách trong căn hộ 4 phòng ngủ của Katie và Josh

Để có đủ nguồn lực mua căn nhà ở tuổi rất trẻ, Katie và Josh kết hợp Lifetime ISA với chương trình hỗ trợ tiền đặt cọc của chủ đầu tư. Lifetime ISA là hình thức tài khoản tiết kiệm tại Anh dành cho người từ 18 đến dưới 40 tuổi, trong đó người gửi có thể nhận khoản thưởng từ Chính phủ khi sử dụng tiền cho mục đích mua căn nhà đầu tiên, với những điều kiện nhất định.

Sau khi chuyển vào căn nhà của riêng mình, cuộc sống của Katie và Josh tại Meadow Walk cũng mang đến nhiều trải nghiệm tích cực. Cộng đồng cư dân tại đây thậm chí đã lập một trang mạng xã hội riêng để trao đổi thông tin, cập nhật các hoạt động trong khu vực và giữ liên lạc với nhau.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất của cặp đôi là đón Giáng sinh đầu tiên trong căn nhà của chính mình. Katie cho biết hai người rất vui khi có thể tận hưởng kỳ nghỉ này trong ngôi nhà đầu tiên mà họ cùng sở hữu.

Bên cạnh việc hài lòng với căn nhà, Katie và Josh cũng đánh giá cao dịch vụ hỗ trợ sau khi nhận bàn giao. Một số vấn đề nhỏ phát sinh sau khi chuyển vào được xử lý tương đối nhanh. Vì vậy, khi được hỏi liệu có giới thiệu chủ đầu tư cho những người mua nhà lần đầu khác hay không, cặp đôi trả lời chắc chắn rằng họ sẽ giới thiệu.

Ở tuổi 20 và 21, Katie và Josh đã hoàn thành một cột mốc mà trước đó chính họ cũng cho rằng khá khó đạt được: sở hữu căn nhà đầu tiên. Căn nhà 4 phòng ngủ không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn được hai người tính toán cho cuộc sống gia đình trong tương lai.

(Nguồn: gleesonhomes.co.uk)