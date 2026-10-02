Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 2/10 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu,...

Hiện giá bán ra vàng miếng, vàng nhẫn phổ biến 143,5 - 144,5 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng ngày 2/10, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu,…được niêm yết ở mức 141,3 – 144,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, SJC hiện áp dụng mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI niêm yết 139,8 – 143,8 triệu đồng/lượng. PNJ và Bảo Tín Minh Châu lần lượt là 141,3 – 143,3 triệu đồng/lượng và 139,8 – 143,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ở mức 4.158 USD/ounce, không có nhiều biến động so với hôm qua.

Theo Kitco News, kim loại quý được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 tiếp tục hạ nhiệt. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao cùng đồng USD mạnh vẫn hạn chế đà tăng của vàng.

Tâm điểm của thị trường hiện nằm ở sự phân kỳ giữa kỳ vọng Fed trong ngắn hạn đang bớt "diều hâu" và lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn duy trì ở mức cao.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm xuống 197.000 đơn, thấp hơn dự báo của thị trường, củng cố thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động vẫn có sức chống chịu tốt trước thời điểm báo cáo việc làm tháng 9 được công bố vào thứ Sáu.

Trong khi đó, dữ liệu PCE công bố hôm thứ Tư cho thấy lạm phát hạ nhiệt, qua đó tiếp tục kiềm chế kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10. Khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ hiện được thị trường đánh giá thấp hơn đáng kể so với tuần trước.

Dù vậy, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ vẫn là yếu tố chi phối diễn biến của nhiều loại tài sản. Trong phiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ trước khi hạ nhiệt vào cuối phiên.

Báo cáo sản xuất ISM công bố chiều thứ Năm cho thấy hoạt động của các nhà máy Mỹ chỉ giảm nhẹ, trong khi giá đầu vào tăng lên. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng.

Sự chú ý của thị trường hiện chuyển sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, dự kiến được công bố vào sáng thứ Sáu theo giờ Mỹ.

Nếu thị trường lao động mạnh hơn dự báo, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể được củng cố. Điều này có thể đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên, qua đó gây thêm sức ép đối với giá vàng.

Ngược lại, nếu tăng trưởng việc làm yếu hơn kỳ vọng, thị trường có thể củng cố nhận định rằng Fed có đủ dư địa để tiếp tục giữ nguyên lãi suất, qua đó tạo lực đỡ cho kim loại quý.



