30 tuổi nghỉ việc văn phòng, cặp vợ chồng quyết định bán nhà lấy tiền đi du lịch

Quyết định tưởng rất ngược đời nhưng cả 2 chưa bao giờ hối hận.

Có công việc ổn định, thu nhập tốt và đang trên đà thăng tiến, bản thân cũng đã mua được nhà. Đây đều là những gạch đầu dòng mà nhiều người mơ ước ở tuổi 30s. Tuy nhiên với Bianca và Charles Boddie - Cặp vợ chồng ở Seattle (Mỹ), lại nghĩ khác.

Bianca là phóng viên tài chính cấp cao của Business Insider, còn Charles là kỹ sư phần mềm tại bộ phận thanh toán của Amazon. Mặc dù cả 2 đều có thu nhập tốt nhưng với họ, tự do mới là điều quan trọng nên sau 1 thời gian suy nghĩ, cặp vợ chồng người Mỹ quyết định nghỉ việc, bán căn nhà để lấy tiền mua 1 chiếc thuyền buồm để phục vụ mục tiêu du lịch.

Lập bảng tính trước khi nghỉ việc

Khi còn đi làm và có thu nhập đều hàng tháng, Bianca và Charles có cách quản lý tài chính khá truyền thống. Họ tiết kiệm vào tài khoản hưu trí 401(k), mua một căn hộ với kỳ vọng tài sản sẽ tăng giá và trở thành khoản tiền tích lũy cho ngôi nhà gia đình sau này, đồng thời đầu tư một phần vào cổ phiếu và trái phiếu.

Để có thể rời bỏ công việc, họ cần cân đối giữa việc chi tiêu trong thời gian không có thu nhập và bảo toàn nền tảng tài chính cho tương lai. Cả hai bắt đầu bằng một bảng tính. Họ ước tính những khoản cần chi cho sinh hoạt hàng ngày, các chuyến du lịch, mua thuyền và những chi phí phát sinh. Dù biết các con số chỉ mang tính tương đối, việc đặt mọi khoản chi trước mắt giúp họ hình dung rõ hơn về số tiền có thể phải sử dụng trong thời gian nghỉ việc.

Bianca và Charles Boddie

Đến tháng 6/2025, cả Bianca và Charles đều nghỉ việc, bán căn hộ tại Seattle và mua một chiếc thuyền buồm. Đây là thời điểm họ bắt đầu giai đoạn mà cả hai gọi là “lần nghỉ hưu đầu tiên”.

Gần một năm rưỡi sau, hai người cùng chú chó Stella đã chèo thuyền hơn 1.000 dặm quanh khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, đặt chân tới 12 quốc gia và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình cũng như những sở thích cá nhân.

Điều khó nhất đối với họ hóa ra không phải là bài toán tài chính cho khoảng một năm rưỡi không có thu nhập, mà là việc chấp nhận rằng quyết định này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch “nghỉ hưu thực sự” trong tương lai.

Khoản chi lớn nhất trong kế hoạch của Bianca và Charles gồm sinh hoạt hàng ngày, nhiều chuyến du lịch quốc tế, mua một chiếc thuyền đủ lớn để có thể sống trên đó trong nhiều tháng và các chi phí khó đoán khi sở hữu thuyền.

Chiếc thuyền buồm của Bianca và Charles Boddie

Vốn là những người khá thận trọng với tài chính, họ quyết định dành riêng một phần tiền tiết kiệm mà cả hai chấp nhận sẽ sử dụng hết cho giai đoạn này.

Nguồn tiền chủ yếu đến từ cổ phiếu Amazon - phần lớn trong khoản thù lao của Charles - cùng một số chứng chỉ tiền gửi có tốc độ tăng trưởng vừa phải. Nhờ phân bổ tài sản trong 8 năm trước đó, hai người vẫn giữ được các tài khoản hưu trí, thay vì phải bắt đầu lại hoàn toàn sau thời gian nghỉ việc.

Tính toán cuối cùng cho thấy để thực hiện mục tiêu nghỉ làm, đi du lịch và sống trên thuyền, vợ chồng Charles đã sử dụng khoảng 10-20% tổng số tiền tiết kiệm.

Cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết

Khi còn đi làm, Bianca và Charles có thói quen chi tiêu khá thoải mái. Nhưng sau khi quyết định nghỉ việc, họ nhanh chóng điều chỉnh. Hai người giảm chi tiêu hàng tháng khi không đi du lịch, chủ yếu bằng cách hạn chế những bữa ăn tại nhà hàng cao cấp và cân nhắc kỹ hơn trước các khoản mua sắm lớn như vé xem thể thao hay quần áo đắt tiền.

Trong thời gian đi du lịch, mức chi tiêu của họ vẫn tương đối ổn định. Mục tiêu của giai đoạn này vốn là tận hưởng việc đi đây đó trong khoảng thời gian không phải đi làm, nên họ không cắt giảm mọi khoản chi chỉ để tiết kiệm tối đa.

Chưa bao giờ hối hận vì quyết định nghỉ việc, bán nhà lấy tiền đi du lịch

Khoảng thời gian nghỉ việc mang lại cho Bianca và Charles nhiều trải nghiệm khó định giá bằng tiền. Tuy nhiên, khi nhìn vào số tiền tiết kiệm còn lại, họ bắt đầu phải tính toán nghiêm túc hơn về bước tiếp theo.

Bianca và Charles Boddie tận hưởng những chuyến đi trên chiếc thuyền buồm mua từ tiền bán nhà

Ban đầu, cả hai nghĩ rằng sau khi nghỉ việc, một cơ hội phù hợp sẽ tự xuất hiện nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Trong nhiều tháng, họ cân nhắc việc mua một doanh nghiệp nhỏ và cùng nhau vận hành. Hai người muốn làm công việc thực tế hơn, được tự chủ và xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Mặt khác, họ cũng bắt đầu muốn có một nơi ở riêng. Những căn nhà được thiết kế đẹp, hoàn thiện chỉn chu dưới chân dãy núi ven biển Vancouver khiến cả hai hình dung về cuộc sống gia đình trong tương lai.

Vấn đề là số tiền hiện có không đủ để vừa mua nhà, vừa mua một doanh nghiệp. Hiện tại, cặp vợ chồng cho biết vẫn đang trong thời gian suy nghĩ về quyết định này.

Nếu trước đây con đường sự nghiệp khá rõ ràng với những nấc thang như thăng chức hoặc chuyển sang một vị trí mới, thì sau khi nghỉ việc, Bianca và Charles có quá nhiều lựa chọn. Chính sự tự do đó lại khiến họ khó đưa ra quyết định hơn.

Dẫu vậy, khi được hỏi liệu cả hai có hối tiếc về quyết định nghỉ việc hay không, câu trả lời của họ vẫn không thay đổi: Chắc chắn không!

(Nguồn: AOL)