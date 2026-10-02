Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm lần đầu

Lần đầu gửi tiết kiệm, việc cần quan tâm không chỉ là lãi suất.

Gửi tiết kiệm là một trong những cách quản lý tiền không quá khó hiểu, nhưng với người lần đầu gửi tiền ngân hàng, quyết định này không đơn giản chỉ là chọn nơi có lãi suất cao nhất. Kỳ hạn, nhu cầu sử dụng tiền, cách nhận lãi và khả năng phải rút trước hạn đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số tiền thực nhận.

Để khoản tiết kiệm vừa sinh lời vừa không khiến bản thân rơi vào thế bị động khi cần tiền, bạn cần lưu ý 4 điều dưới đây.

1. Đừng chọn kỳ hạn chỉ vì lãi suất cao

Với người mới gửi tiết kiệm, con số lãi suất thường là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, mức lãi cao hơn không đồng nghĩa quyết định đó là phù hợp. Điều quan trọng trước tiên là xác định khi nào mình có thể cần sử dụng số tiền này.

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Nếu đây là khoản tiền nhàn rỗi trong vài năm, đồng thời, bạn có nguồn thu nhập ổn định để trang trải các chi phí phát sinh, kỳ hạn dài có thể giúp tối ưu mức lãi. Ngược lại, nếu tiền có khả năng phải dùng trong các tình huống khẩn cấp, kỳ hạn dài sẽ làm giảm tính thanh khoản.

Vì vậy, thay vì hỏi “ngân hàng hay kỳ hạn nào trả lãi cao nhất?”, điều đầu tiên cần quan tâm là "mình có thể giữ khoản tiền này trong tối đa bao lâu?". Kỳ hạn phù hợp là kỳ hạn khớp với thời gian khoản tiền thực sự nhàn rỗi.

2. Không nên gửi toàn bộ tiền vào một sổ

Một sai lầm khá phổ biến là "bỏ hết trứng vào một giỏ". Chẳng hạn bạn có 200 triệu đồng và đem gửi toàn bộ vào 1 sổ. Cách này đơn giản nhưng không tối ưu về tính linh hoạt.

Thay vào đó, bạn có thể chia tiền thành nhiều sổ với các kỳ hạn khác nhau. Chẳng hạn, một khoản có thể gửi 3 tháng, một khoản 6 tháng và phần còn lại gửi 12 tháng, tùy nhu cầu tài chính. Mỗi ngày đáo hạn là 1 ngày bạn kiểm tra lại kế hoạch tài chính, đồng thời, có thêm một khoản tiền lãi cùng với tiền gốc để phục vụ cho các nhu cầu tại thời điểm đó và trong tương lai gần.

3. Cần có một khoản tiền mặt dự phòng riêng

Tiền gửi tiết kiệm về bản chất vẫn là tiền của mình, nhưng không phải lúc nào cũng nên xem nó như tài khoản chi tiêu có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Người gửi lần đầu cần đặc biệt lưu ý đến quỹ dự phòng trước khi quyết định số tiền đem gửi tiết kiệm.

Một khoản dự phòng dành cho những chi phí bất ngờ như mất việc, sửa xe, khám chữa bệnh, hỗ trợ gia đình hoặc các khoản thanh toán khẩn cấp sẽ giúp người gửi không phải đụng vào sổ tiết kiệm chỉ vì một sự cố nhỏ.

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Điều này quan trọng bởi việc rút trước hạn có thể khiến khoản tiền nhận về thấp hơn đáng kể so với dự tính ban đầu, tùy quy định của sản phẩm tiền gửi và ngân hàng. Vì thế, có thể tách tiền thành ba nhóm: Tiền dùng cho chi tiêu thường xuyên, tiền dự phòng và tiền thực sự nhàn rỗi để gửi tiết kiệm. Chỉ nhóm thứ ba mới nên được xem là khoản tiền có thể gửi kỳ hạn dài.

4. Kiểm tra điều kiện tất toán trước hạn

Đây là vấn đề người mới gửi tiền thường bỏ qua nhưng lại rất quan trọng: “Nếu tôi cần tiền trước ngày đáo hạn thì sao?”. Chỉ đến khi có việc phát sinh, người gửi mới tìm hiểu quy định và nhận ra khoản tiền mình dự tính nhận được ban đầu có thể thay đổi.

Trước khi mở sổ, bạn nên đọc kỹ quy định về tất toán trước hạn, rút một phần tiền, cách tính lãi khi rút trước hạn và phương thức tự động tái tục. Không nên mặc định rằng cứ đến ngày đáo hạn mới có thể lấy tiền hoặc toàn bộ khoản tiền đều phải xử lý giống nhau.

Đặc biệt, nếu chọn tính năng tự động tái tục, bạn cũng nên biết tiền sẽ được tái tục theo kỳ hạn nào và lãi suất tại thời điểm tái tục được áp dụng ra sao. Đây là chi tiết nhỏ nhưng có thể khiến một khoản tiền tiếp tục nằm trong ngân hàng lâu hơn dự định nếu chủ tài khoản không kiểm tra.

Với người gửi tiết kiệm lần đầu, điều quan trọng nhất không phải biến mình thành chuyên gia tài chính ngay từ lần gửi đầu tiên. Một khoản tiền được gửi đúng mục đích, đúng kỳ hạn, vẫn có một phần dự phòng và người sở hữu hiểu rõ cách xử lý khi cần tiền sẽ có ý nghĩa hơn việc cố tìm thêm vài phần trăm lãi suất nhưng sau đó phải rút tiền trong tình huống bất lợi.