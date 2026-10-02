Mở thẻ TINCARD, nhận ngay 100.000 đồng cùng NAPAS và VIETCREDIT

Từ ngày 21/09 đến 20/12/2026, khách hàng mở mới thẻ tín dụng nội địa TinCard 3 Trong 1 qua ứng dụng Quà Tặng VIP (QTV) của Điện Máy Xanh được hoàn ngay 100.000 đồng khi đáp ứng điều kiện chi tiêu.

Chương trình "Mở thẻ 1 phút - Nhận ngay hoàn tiền" do NAPAS phối hợp cùng VietCredit triển khai, mang đến thêm lợi ích cho khách hàng khi trải nghiệm sản phẩm thẻ tín dụng nội địa và thanh toán không tiền mặt.

Hợp tác ba bên, ra mắt giải pháp thẻ số "3 trong 1"

Ngày 24/09/2026, tại Tp.HCM, Công ty Tài chính Tín Việt (VietCredit), Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh ( Đ MX) và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược và ra mắt thẻ tín dụng nội địa số TINCard 3 trong 1.

Khi sở hữu thẻ TINCard 3 trong 1, chủ thẻ không chỉ được miễn phí thường niên trọn đời, mà còn được cấp hạn mức tín dụng lên đến 100.000.000 đồng, thoải mái mua sắm các sản phẩm điện máy, công nghệ tại hệ thống Điện Máy Xanh.

Đặc biệt, chính sách trả góp "3 KHÔNG" (0% lãi suất, 0% phí, 0 trả trước) giúp khách hàng chủ động mua sắm mà không phát sinh thêm chi phí. Cùng với đó là hàng loạt các ưu việt khác của thẻ như rút tiền mặt qua QRCash không cần mang thẻ vật lý, và thanh toán linh hoạt đa kênh (POS/QR/Online),… tại tất cả các cửa hàng thuộc hệ thống của Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, TopZone, nhà thuốc An Khang, AVAKids, cũng như các cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng nội địa.

Được phát triển trên nền tảng công nghệ số hóa toàn diện, Thẻ tín dụng số TINCard 3 trong 1 cho phép khách hàng thực hiện toàn bộ hành trình mở thẻ, quản lý và sử dụng thẻ ngay trên ứng dụng Quà Tặng VIP. Chỉ với 3 bước đơn giản khách hàng đã có thể nhanh chóng mở thẻ tín dụng và sẵn sàng chi tiêu chỉ trong vòng 1 phút.

Gia tăng trải nghiệm với thẻ tín dụng nội địa TinCard 3 trong 1

Chương trình hướng tới nhóm khách hàng đăng ký mở mới TinCard 3 Trong 1 - sản phẩm thẻ tín dụng nội địa do VietCredit phối hợp ĐMX (Công ty cổ phần đầu tư Điện Máy Xanh) phát hành trên hệ thống NAPAS. Thông qua việc đăng ký thẻ trên ứng dụng QTV của Điện Máy Xanh , khách hàng có thêm một lựa chọn tiếp cận sản phẩm tài chính số ngay trên nền tảng quen thuộc, đồng thời tận hưởng nhiều ưu đãi.

Đặc biệt, chương trình được triển khai trong giai đoạn mua sắm cao điểm những tháng cuối năm, khi nhu cầu chi tiêu cho mua sắm, dịch vụ và các hoạt động tiêu dùng thường tăng cao. Từ đó mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và gia tăng trải nghiệm ngay trong những giao dịch đầu tiên với TinCard.

Thông qua chương trình đồng hành, hợp tác cùng VietCredit và Điện Máy Xanh , NAPAS tiếp tục mở rộng các hoạt động thúc đẩy sử dụng thẻ tín dụng nội địa, góp phần đa dạng hóa lựa chọn thanh toán cho người tiêu dùng Việt Nam.

Với vai trò là đơn vị vận hành hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, NAPAS kết nối các ngân hàng, công ty tài chính và đối tác để phát triển hệ sinh thái thẻ nội địa, đồng thời phối hợp triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm đưa thanh toán không tiền mặt đến gần hơn với người dân.

Mở thẻ mới, chi tiêu từ 500.000 đồng – hoàn ngay 100.000 đồng

Theo đó, khách hàng đăng ký phát hành mới và kích hoạt thành công thẻ tín dụng nội địa TinCard 3 Trong 1 thông qua ứng dụng Q uà Tặng VIP sẽ được hoàn 100.000 đồng khi phát sinh các giao dịch thanh toán có tổng giá trị tối thiểu 500.000 đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.

Để được hưởng ưu đãi, giao dịch cần được thực hiện trước ngày 20/12/2026 và thẻ TinCard của khách hàng phải duy trì trạng thái hoạt động tại thời điểm trả thưởng. Mỗi khách hàng được nhận ưu đãi tối đa 01 lần trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Với thể lệ đơn giản, chương trình giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận lợi ích ngay sau khi mở thẻ và bắt đầu trải nghiệm thanh toán. Chỉ với tổng chi tiêu từ 500.000 đồng trong vòng 30 ngày sau khi kích hoạt, chủ thẻ đã có cơ hội nhận khoản hoàn tiền lên tới 20% giá trị.