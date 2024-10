Chiều 30/10, G-Dragon cập nhật teaser bài hát mới - Power, trên tài khoản dành riêng cho người hâm mộ - fanplusdotcom. Động thái này chính thức xác nhận G-Dragon đã sẵn sàng "rã đông", chuẩn bị comeback sau 7 năm vắng bóng. Trước đó, fan đã phát hiện G-Dragon đăng ký tên bài hát Power trên ASCAP - Hiệp hội các nhà soạn nhạc, tác giả và nhà xuất bản Hoa Kỳ.

G-Dragon tung teaser hé lộ bài hát mới Power

Loạt hình ảnh khiến dân tình đứng ngồi không yên

Trong 3 clip mới nhất được G-Dragon cập nhật, giai điệu ca khúc mới khiến dân tình đứng ngồi không yên. Giọng hát quyền lực "power up" lặp đi lặp lại liên tục trên beat hỗn loạn nhiều âm thanh, "vibe" hip-hop rõ ràng hứa hẹn là một ca khúc cực kỳ ấn tượng. Riêng về phần nhạc, fan không dám đoán trước G-Dragon sẽ mang đến điều gì. Bởi "anh Long" là một nghệ sĩ cực độc đáo, biến số khó lường. Kết quả cuối cùng phải đợi đến khi MV chính thức lên sóng.

G-Dragon xác nhận bài hát Power

Ngoài vài giây hé lộ giai điệu, 3 teaser mới nhất còn cho thấy một loạt hình ảnh được đoán là G-Dragon trong MV mới. Thủ lĩnh BIGBANG nhuộm tóc đỏ, giữ nguyên phong cách màu mè, hoa lá đã làm nên thương hiệu. Phần nhìn phức tạp nhưng toát lên nét nghệ thuật rất riêng, không thể lẫn lộn. Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ khiến MXH "nổ tung", liên tục chia sẻ về thông tin G-Dragon sắp comeback.

Tạo hình của G-Dragon cho MV mới

Những hình ảnh cộp mác "anh Long"

Ngay trong tối 30/10, G-Dragon xuất hiện trên sóng show thực tế của MC quốc dân Yoo Jae Suk. Tại đây, anh hé lộ luôn tin động trời - MV Power sẽ trình làng ngay sau show You Quiz on the Block. Thông tin khiến fan trở tay không kịp. Vì trước đó, không hề có bất cứ thông tin nào về ngày giờ phát hành. G-Dragon đã chờ đến cuối cùng để "đánh úp" dân tình.

3 teaser MV được G-Dragon thay đổi giao diện

Lần đầu tiên trong 7 năm, fan cảm nhận được G-Dragon sẽ thực sự trở lại, chứ không còn hi vọng rồi lại thất vọng

Lần đầu tiên trong 7 năm, G-Dragon thực sự trở lại, fan không còn hi vọng rồi lại thất vọng. Hiện ai nấy đều vô cùng hào hứng chờ đến lúc được nghe bài hát mới của "anh Long. Sự trở lại của G-Dragon khiến cả Kpop nín thở, chờ xem ông hoàng sẽ mang đến đều gì sau chừng ấy năm. Không chỉ khiến fan nhạc hồi hộp, mà cả những thần tượng nổi tiếng cũng chộn rộn trước màn comeback của thủ lĩnh BIGBANG.

Hoshi (SEVENTEEN) xem bói xem khi nào G-Dragon comeback

Một khoảnh khắc đang cực viral trên các diễn đàn Kpop, chia sẻ về thành viên Hoshi của nhóm nam triệu bản SEVENTEEN tham gia chương trình xem bài tarot. Trên sóng show thực tế, Hoshi dành riêng một câu hỏi cho màn comeback của tiền bối G-Dragon. Đến cả thần tượng nổi tiếng như Hoshi cũng "hóng" G-Dragon ra nhạc.

Tương tác giữa Hoshi và G-Dragon khiến fan phấn khích

Nhiều fan cũng cho rằng, có khả năng có một màn collab giữa G-Dragon và Hoshi. Thời gian qua, Hoshi có nhiều tương tác đặc biệt với thủ lĩnh BIGBANG. Hoshi liên tục bày sự ngưỡng mộ với G-Dragon, "anh Long" cổ vũ người em cùng họ (pv: Hoshi tên thật là Kwon Soonyoung, cùng họ với G-Dragon, tên thật Kwon Jiyong). Cả hai còn có bạn chung là tài tử Lee Soo Hyuk. Hồi tháng 9, Hoshi cùng nhóm nhỏ BSS biểu diễn tại concert Taeyang, tại đây đã gặp gỡ, chào hỏi G-Dragon. Mối quan hệ giữa cỗ máy nhảy của SEVENTEEN với G-Dragon khiến dân tình phấn khích.