Vừa qua, G-Dragon khiến người hâm mộ nức nở khi xác nhận lên sóng chương trình thực tế You Quiz On The Block cùng MC Yoo Jae Suk, dự kiến chiếu ngày 30/10 tới đây. Chương trình tung teaser hé lộ những khoảnh khắc đáng yêu của G-Dragon tại show. Đáng chú ý, "anh Long" còn tiết lộ nhạc mới trên sóng truyền hình và cho biết đang có kế hoạch đưa BIGBANG trở lại. Loạt thông tin mới về hoạt động âm nhạc của "ông hoàng Kpop" làm fan đứng ngồi không yên.

Teaser G-Dragon tại show You Quiz On The Block lên sóng ngày 30/10

Cuối cùng sau 7 năm, fan cũng chờ được đến ngày G-Dragon ra nhạc mới. Dù chưa xác nhận ngày giờ cụ thể, nhưng dựa vào 2 lịch trình chính thức đã công bố là show You Quiz On The Block lên sóng ngày 30/10 và sân khấu MAMA 2024 ngày 23/11 sắp tới, fan khẳng định G-Dragon sẽ tái xuất trong khoảng thời gian này. Truyền thông Hàn cũng úp mở về việc G-Dragon comeback đầu tháng 11. Trước đó, thông tin rò rỉ là ngày 25/10 nhưng vì muốn sản phẩm hoàn thiện hơn, G-Dragon vẫn chưa công bố.

G-Dragon tiết lộ nhạc mới trên sóng truyền hình và cho biết đang có kế hoạch đưa BIGBANG trở lại

Không còn ẩn ý, trưa 25/10, G-Dragon cập nhật fanpage chính chủ dành riêng cho người hâm mộ teaser comeback với dòng chữ "Error" (sự cố) và update tiến trình tải lên là 50%. Với động thái này, nhạc mới của G-Dragon sắp được "thả xích".

Cập nhật mới nhất của G-Dragon

Ngoài những thông tin xoay quay dự án âm nhạc cá nhân và BIGBANG, một khoảnh khắc đang cực kỳ viral trên các diễn đàn Kpop hiện tại là diện mạo tuổi 36 của "anh Long". Xuất hiện trên sóng You Quiz On The Block với bộ cánh lịch lãm, nhưng thần sắc G-Dragon lại vô cùng tươi tắn, tinh nghịch. Dù đã U40, cũng có nhiều lúc không mấy chăm chút vẻ ngoài, nhưng G-Dragon luôn giữ được nét trẻ trung khác biệt của mình.

G-Dragon tuổi 36

... không mấy khác với thời bé

Đặt cạnh tấm ảnh thời thơ bé của G-Dragon, dân tình càng choáng bởi 1 lớn - 1 bé vẫn không có quá nhiều sự khác biệt về mặt thần thái. Sự tương đồng từ trang phục đến "vibe" toả ra của ngôi sao số 1 Hàn Quốc khiến không chỉ fan mà cả cư dân mạng cũng phải trầm trồ.

Ảnh thơ ấu của G-Dragon, gây liên tưởng đến... Sơn Tùng vì quá giống

Về mặt ngoại hình, Sơn Tùng có nhiều đường nét "hao hao" với "anh Long Hàn Quốc"

Ở một diễn biến khác, netizen Việt lại... réo gọi Sơn Tùng. Bởi bức ảnh thơ bé của G-Dragon nhìn lướt qua sẽ liên tưởng đến giọng ca gốc Thái Bình. Không thể phủ nhận, về mặt ngoại hình, Sơn Tùng có nhiều đường nét "hao hao" với "anh Long Hàn Quốc".