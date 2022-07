Thông báo tạm ngừng hoạt động nhóm, BTS vẫn tổ chức hòa nhạc

Mới đây, Big Hit Music - công ty quản lý của BTS - đã thông báo BTS sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc tại Busan (Hàn Quốc) vào tháng 10 tới. Buổi biểu diễn này được tổ chức với tinh thần ủng hộ tổ chức World Expo của Hàn Quốc vào năm 2030 và là sự kết hợp giữa công ty mẹ Hybe, thành phố Busan và ủy ban đấu thầu.

"BTS được bổ nhiệm làm đại sự quan hệ công chúng cho Busan World Expo 2030 tong tháng này. Do đó, nhóm sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc toàn cầu tại Busan vào tháng 10 tới để thông báo cho toàn thế giới về ý định tổ chức World Expo của Busan", công ty đưa ra thông báo sau cuộc họp tại Seoul.

(Ảnh: Big Hit Music)

Như vậy, đây có lẽ sẽ là buổi biểu diễn đầu tiên của BTS dưới tư cách một nhóm nhạc tại Hàn Quốc kể từ tháng 3 vừa qua, khi nhóm tổ chức concert Permission to Dance on Stage tại Seoul. Vào giữa tháng 6, BTS đã khiến người hâm mộ cũng như khán giả trên toàn thế giới bàng hoàng khi thông báo tạm ngừng hoạt động với tư cách một nhóm nhạc trong thời gian tới, thay vào đó, các thành viên sẽ tập trung cho việc phát triển dự án solo.

Tuy nhiên, với buổi hòa nhạc lần này, những người hâm mộ vô cùng háo hức khi có thể tiếp tục thấy 7 thành viên cùng đứng trên một sân khấu như trước. Ở thời điểm hiện tại, các thành viên đều đã và đang rục rịch chuẩn bị cho những dự án cá nhân của riêng mình. Jungkook vừa cho ra mắt ca khúc mới mang tên Left & Right kết hợp cùng nam ca sĩ Charlie Puth. Trong khi đó, J-Hope đang khiến những người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi hé lộ teaser album solo đầu tay mang tên Jack in the Box.