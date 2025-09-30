Thông báo khẩn tới 11 tỉnh, thành phố

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 16h ngày 29/9 đến 16h ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn gồm: Pú Dảnh (Sơn La) 80,6 mm; Y Can (Lào Cai) 243,6 mm; Thu Tà (Tuyên Quang) 238,6 mm; Nuông Dăm (Phú Thọ) 280,8 mm; Hoàng Nông (Thái Nguyên) 248,4 mm; Tri Phương (Cao Bằng) 306,4 mm; Tân Minh (Lạng Sơn) 134,5 mm; Đèo Hạ My (Bắc Ninh) 187,8 mm; Hoành Bồ (Quảng Ninh) 76 mm; Thành Hưng (Thanh Hóa) 327,8 mm; Na Ngoi (Nghệ An) 108 mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đã đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực

Dự báo trong 3–6 giờ tới, các tỉnh tiếp tục có mưa với lượng phổ biến như sau: Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Lạng Sơn từ 40–80 mm, có nơi trên 170 mm; Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang và Thanh Hóa từ 30–60 mm, có nơi trên 100 mm; Nghệ An từ 10–30 mm, có nơi trên 60 mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc tại nhiều xã, phường là rất cao.

Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thông tin chi tiết về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cập nhật trên trang của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Về cấp độ rủi ro thiên tai: khu vực chung ở mức cấp 1, riêng Thái Nguyên cấp 2, còn Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang và Cao Bằng ở mức cấp 3.

Các chuyên gia cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất và sụt lún có thể gây hậu quả nghiêm trọng: đe dọa tính mạng người dân, phá hủy môi trường sống, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm hư hại các công trình dân sinh – kinh tế, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất và đời sống xã hội. Vì vậy, các địa phương cần khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để có biện pháp ứng phó kịp thời.