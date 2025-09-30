Thang máy rơi xuống tầng hầm ngập nước, lực lượng cứu hộ Hà Nội giải cứu kịp thời

Chiều nay (30/9), tại một tòa nhà số 38 ven hồ Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một vụ tai nạn thang máy đã xảy ra. Khi một nhân viên công ty đang di chuyển bằng thang máy từ tầng 2 xuống tầng 1, thang máy bất ngờ trượt rơi xuống tầng hầm đang bị ngập nước.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ. Công an phường Khương Đình phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP Hà Nội đã thực hiện các biện pháp cấp cứu kịp thời.

Cụ thể, lực lượng cứu hộ đã, huy động máy bơm để hút nước trong tầng hầm. đồng thời phối hợp với điện lực cắt nguồn điện để đảm bảo an toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – CATP Hà Nội đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để mở cửa thang máy và giải cứu nạn nhân.

Sau một thời gian nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra ngoài an toàn mà không bị thương tích.

Vụ việc một lần nữa khẳng định tinh thần làm việc tận tâm, kịp thời và vì sự an toàn của nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô.