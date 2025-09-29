Vụ bé trai ném dép làm hỏng 2 thang máy: Nhân chứng ngửi thấy mùi khét nồng nặc, cư dân nỗ lực tát nước

Vụ việc 2 thang máy tại tòa chung cư CT12B, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) bị hỏng do một bé trai trong lúc chơi đùa đã ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Chia sẻ trên báo Dân trí, chị Ng., cư dân sống tại tòa nhà cho biết, tối 27/9, chị đang ngồi trong nhà thì hốt hoảng khi biết sự việc. Theo lời chị Ng., khi xảy ra sự việc, các cháu không hô hoán nên nước chảy vào căn hộ, lan sang thang máy chở hàng và 1 thang máy chuyên đưa cư dân từ tầng 1 lên thẳng các tầng từ 25 đến 45. Khi chị Ng. xuống tầng 1, nước vẫn tiếp tục chảy trong buồng thang máy.

Người phụ nữ ngửi thấy mùi khét nồng nặc trong không khí, đồng thời có nhiều cư dân nỗ lực tát nước, dùng giẻ lau sạch hành lang, ngăn không cho nước tràn vào các thang máy khác.

Chị Ng. lo ngại thang máy hư hỏng nặng, thời gian chờ thay thiết bị và linh kiện kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại và cuộc sống của cư dân, do 1 thang máy chuyên chở cư dân lên thẳng những tầng cao bị hỏng nên các gia đình sống ở những tầng này phải chủ động rời nhà sớm hơn, đi bộ xuống tầng thấp đón thang rồi di chuyển xuống tầng 1.

Cháu bé vô tình ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động.

Liên quan đến sự việc, ông Hoàng Văn Biển (Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B, Kim Văn - Kim Lũ) cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Ban quản trị (BQT) và Ban quản lý (BQL) đã mời kỹ sư đến kiểm tra 2 thang máy bị hỏng. Một số linh kiện trong bo mạch điều khiển và bo mạch tín hiệu bị hỏng. Bên trong bo mạch bị chập cháy nên cư dân ngửi thấy mùi khét.

Ông Biển thông tin, 2 thang bị hỏng nhưng mức thiệt hại không lên đến 2 tỷ đồng. Chiều 29/9, đơn vị bảo trì thang máy sẽ đưa ra thông tin cụ thể về các linh kiện cần thay thế cũng như chi phí sửa chữa. Theo ông Biển, trước khi xảy ra sự việc, BQL đã nhiều lần phát loa cảnh báo, dán nội quy tại thang máy, nhắc nhở cư dân về nguy cơ hư hỏng các thiết bị nếu để trẻ nhỏ chơi đùa ở hành lang. Dù vậy, trẻ nhỏ vốn hiếu động nên việc ngăn chặn hoàn toàn sự cố hư hỏng là rất khó.

Vòi phun nước phòng cháy chữa cháy bị hỏng. (Ảnh: Dân Việt)

Vị trưởng BQT nói thêm, đến nay toàn bộ cư dân đã nắm được thông tin về sự việc và sẽ điều chỉnh thói quen sinh hoạt, ra khỏi nhà sớm hơn để tránh phải chờ đợi.

Trước đó, chia sẻ trên báo Dân Việt, chị T. (mẹ của cháu bé vô tình ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động) cho biết, tối 27/9, gia đình chị vừa ăn cơm xong thì nhận được tin con chơi cùng bạn và gây ra sự cố. Khi chị T. chạy ra thì nước đã chảy xối xả ra sàn hành lang và hệ thống đường thang máy.

1 trong 2 thang máy hỏng đang phải tạm dừng hoạt động. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo chị T., đây là sự việc vô cùng đáng tiếc, các con chơi ném dép thi xem ai ném xa hơn. Sau khi gây chuyện, con trai chị T. chạy sang nhà bạn trốn chứ không dám về nhà, cả tối sợ không dám ngủ.

Gia đình chị đã xuống gặp BQT và BQL tòa này. Bên bảo dưỡng, bảo trì thang máy cũng đã đến kiểm tra xem cụ thể hư hỏng ra sao.

Chị T. mong sao việc sửa chữa không quá tốn kém chứ nếu không thì chẳng biết phải làm thế nào.