Tang thương Ninh Bình sau lốc xoáy: Con trai nạn nhân rụng rời khi chứng kiến căn nhà của cha mẹ đổ sập, mất đi cả hai người thân trong chớp mắt

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), rạng sáng 29/9, một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã quét qua nhiều xã ven biển tỉnh Ninh Bình, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, thiên tai đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người, khiến nhiều người khác bị thương, hàng loạt nhà cửa, công trình, hệ thống điện bị tàn phá nặng nề.

Tại xã Quý Nhất (huyện Kim Sơn), không khí tang thương bao trùm khi nhiều gia đình phải chịu mất mát quá lớn. Trong đó, một căn nhà cấp bốn là nơi ở của hai vợ chồng già đã hoàn toàn đổ sập trong cơn bão khiến cả hai không may qua đời.

Thất thần nhìn đống đổ nát của căn nhà cấp 4 từng là chốn đi về của cha mẹ mình, anh Hoàng Văn Cẩn - con trai 2 nạn nhân, sống gần đó cũng nghẹn ngào kể lại:

“Mình đang nằm trên tầng thì nghe tiếng động lớn, mở cửa ra thì thấy nhà ông bà sập." anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nhớ lại câu chuyện đau lòng ập đến quá nhanh.

Căn nhà chỉ còn là đống đổ nát (Ảnh: Như Hoàn)

Phần mái ngói bị lật tung

Anh Cẩn cũng chia sẻ thêm, bố của anh vốn là cán bộ, nay đã nghỉ hưu, còn mẹ là một người nông dân. Dù căn nhà của ông bà là nhà cấp 4 và xây đã lâu nhưng cũng thường xuyên được sửa sang. Không ngờ cơn lốc lại có thể xuất hiện bất ngờ và hung tợn đến vậy.

"Chưa bao giờ chứng kiến chuyện xảy ra như thế này. Tối qua gió cũng to nhưng không nghĩ lại thành ra như vậy. Đây như một cơn lốc xoáy, trước đây cũng có nhiều trận bão lớn nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng thế này…”

Anh Hoàng Văn Cẩn - con trai 2 nạn nhân

Căn nhà của anh Cẩn cũng mất đi một phần mái tôn

Những chiếc xe được chuẩn bị cho đám tang

Anh Cẩn cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương và các chiến sĩ bộ đội đã nhanh chóng hỗ trợ gia đình tìm kiếm nạn nhân cũng như dọn dẹp hiện trường, thăm hỏi kịp thời.

Những chiếc xe rồng chở áo quan vẫn đang được đẩy đi trong mưa gió, đám tang của các nạn nhân phải gấp rút chuẩn bị trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hiện chính quyền và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ khắc phục hậu quả, động viên các gia đình bị nạn, đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án cứu trợ khẩn cấp.

Khu vực xung quanh cũng bị tàn phá nặng nề

Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Ninh Bình, tính đến trưa nay (29/9), địa phương này ghi nhận 9 trường hợp tử vong, 18 người bị thương, nâng tổng số trường hợp tử vong do bão Bualoi là 11 người, bị thương 20 người. Ngoài ra có 4 người mất tích và 17 người mất liên lạc.

Dù không nằm trong vùng đổ bộ, Ninh Bình đang là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất về người do hứng chịu dông lốc tàn phá.

Bên cạnh thiệt hại về người, Ninh Bình có 11 nhà cấp 4 bị đổ sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái, 5 điểm trường bị hư hại. Trạm y tế xã Hải Hưng bị rơi cánh cửa sổ, gãy một bên cổng, 53 cột điện bị gãy đổ, một số đường dây điện bị đứt, một trạm biến áp tại Phường Hoa Lư bị cháy và một số biển quảng cáo bị gãy đổ.

Ngoài Ninh Bình, bão Bualoi gây thiệt hại nặng nề cho khắp khu vực từ Huế đến đồng bằng Bắc Bộ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hai do bão.