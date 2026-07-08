Thông báo điều chỉnh mức phụ phí xăng dầu đến tất cả người dùng dịch vụ Viettel Post, Giao Hàng Tiết Kiệm, Vietnam Post

Nhiều doanh nghiệp chuyển phát đã thông báo điều chỉnh giảm phụ thu phí xăng, dầu.

Một số doanh nghiệp logistics tại Việt Nam đã phát đi thông báo về việc điều chỉnh mức phụ phí xăng dầu trong cước vận chuyển. Thông tin này được đăng tải trên các kênh chính thức của doanh nghiệp nhằm cập nhật tới khách hàng và các nhà bán hàng đang sử dụng dịch vụ.

Theo đó mới đây nhất, Viettel Post đưa ra thông báo chính thức điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu đối với các dịch vụ chuyển phát từ ngày 8/7/2026. Việc điều chỉnh này được Viettel Post thực hiện trên cơ sở giá nhiên liệu trong nước giảm so với giai đoạn trước.

Cụ thể theo chính sách mới:

- Các dịch vụ chuyển phát thông thường áp dụng phụ phí xăng dầu bằng 5% cước vận chuyển.

- Các dịch vụ hàng nặng áp dụng phụ phí xăng dầu bằng 9% cước vận chuyển theo quy định hiện hành của Viettel Post.

Thông báo được Viettel Post đăng tải trên website chính thức và thông tin đến toàn bộ khách hàng

Trước đó vào tháng 3/2026, mức phụ thu phí xăng dầu được áp dụng tương đương 10% cước vận chuyển đối với các dịch vụ vận chuyển trong nước. Phía đơn vị vận chuyển cho biết, phụ phí xăng dầu được điều hành theo cơ chế bám sát diễn biến giá bán lẻ xăng dầu trong nước và sẽ được cập nhật phù hợp với tình hình thực tế. Mọi thay đổi về chính sách đều được Viettel Post thông báo tới khách hàng trước khi áp dụng để bảo đảm tính minh bạch và giúp khách hàng chủ động trong kế hoạch sử dụng dịch vụ.

Bên cạnh Viettel Post, một số đơn vị vận chuyển khác như Giao Hàng Tiết Kiệm, Vietnam Post cũng đưa ra các thông báo tương tự trước đó theo nguyên tắc bám sát diễn biến thị trường.

Từ ngày 20/6/2026, Giao Hàng Tiết Kiệm chính thức thông báo về việc điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu. Thông báo này dựa theo căn cứ theo điều chỉnh chính thức giá xăng dầu điều hành bởi Liên Bộ Công thương - Tài Chính tại thời điểm đó.

Mức điều chỉnh cụ thể:

- Dịch vụ Express/Xfast: 5% trên phí dịch vụ vận chuyển của đơn hàng.

-Dịch vụ BBS: 5% trên phí dịch vụ vận chuyển của đơn hàng.

Mức phụ phí sẽ được hiển thị trực tiếp trên đơn hàng tại thời điểm tạo đơn.

Giao Hàng Tiết Kiệm cũng đưa ra thông báo điều chỉnh giảm phụ phí xăng dầu, áp dụng từ ngày 20/6/2026

Trước đó ngày 15/4/2026, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã có thông báo điều chỉnh giảm mức thu phụ phí xăng dầu đối với dịch vụ bưu chính chuyển phát trong nước, thể hiện nỗ lực đồng hành, chia sẻ chi phí với khách hàng và thị trường.

Mức phụ phí xăng dầu được điều chỉnh từ 28% xuống còn 27% trên cước chính. Tại thời điểm đó, đại diện Tổng công ty cũng cho biết trong trường hợp giá dầu tiếp tục giảm xuống mức 18.173 đồng/lít, mức phụ phí xăng dầu sẽ được điều chỉnh về 17% như trước thời điểm biến động, đảm bảo tối đa các quyền lợi cho khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở việc điều chỉnh phụ phí, Vietnam Post cũng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu tuyến vận chuyển, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành, qua đó giảm thiểu tác động của biến động chi phí đầu vào đến giá thành dịch vụ.