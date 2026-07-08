Trọng tài bị đâm đơn kiện với cáo buộc “thiên vị Messi” là ai?

Đây là một nhân vật khá nổi tiếng trong làng bóng đá thế giới.

Trận thắng nghẹt thở 3 - 2 của Argentina trước Ai Cập để giành vé vào tứ kết World Cup 2026 không chỉ được nhắc đến bởi màn lội ngược dòng của Lionel Messi và các đồng đội, mà còn bởi những tranh cãi xoay quanh công tác trọng tài. Sau tiếng còi mãn cuộc, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA, cho rằng tổ trọng tài điều hành trận đấu có nhiều quyết định bất lợi cho đội tuyển này, đặc biệt là các tình huống liên quan đến VAR.

Người đứng giữa tâm bão là François Letexier - vị trọng tài người Pháp vốn được đánh giá là một trong những "vua áo đen" xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Trọng tài François Letexier (Ảnh: Getty Images)

Trọng tài François Letexier sinh năm 1989 tại Bédée (vùng Brittany, Pháp), bắt đầu cầm còi ở Ligue 1 từ năm 2016 và chỉ một năm sau đã được FIFA cấp chứng chỉ trọng tài quốc tế.

Sự nghiệp của Letexier thăng tiến rất nhanh. Ông hiện thuộc nhóm UEFA Elite, cấp độ cao nhất dành cho các trọng tài châu Âu và thường xuyên được giao điều hành những trận đấu quan trọng nhất.

Danh sách các trận đấu lớn mà Letexier từng bắt chính gồm: Chung kết Europa League 2021 giữa Villarreal và Manchester United, Siêu cúp châu Âu 2023 giữa Manchester City và Sevilla, Chung kết EURO 2024 giữa Tây Ban Nha và Anh, giúp ông trở thành trọng tài trẻ nhất lịch sử điều khiển một trận chung kết EURO, FIFA Club World Cup 2025, bao gồm cả trận bán kết giữa Fluminense và Chelsea,...

Năm 2024, Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) còn bầu chọn Letexier là Trọng tài nam xuất sắc nhất thế giới.

François Letexier được bầu chọn là Trọng tài nam xuất sắc nhất thế giới vào năm 2024

Trước trận Argentina gặp Ai Cập, François Letexier được FIFA đánh giá là một trong những trọng tài đáng tin cậy nhất World Cup năm nay. Ông từng điều khiển 2 trận và có nhiều quyết định chuẩn xác.

Tuy nhiên, trận đấu ở vòng 1/8 lại khiến trọng tài người Pháp trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Nhiều quyết định của ông, đặc biệt là việc cho Argentina hưởng phạt đền và hủy một bàn thắng của Ai Cập sau khi tham khảo VAR, đã khiến đội bóng đến từ Bắc Phi phản ứng dữ dội.

Những phút cuối trận, Ai Cập tiếp tục cho rằng mình bị từ chối một quả phạt đền trước khi Argentina ghi bàn thắng quyết định. Điều này khiến Ai Cập cho rằng tổ trọng tài đã thiếu nhất quán trong việc sử dụng VAR và xử lý các tình huống gây tranh cãi.

Hàng loạt tấm thẻ được trọng tài François Letexier rút ra ở thời gian cuối trận cho Ban huấn luyện và cầu thủ Ai Cập (Ảnh: Threads)

Sau trận đấu, nhiều cầu thủ và ban huấn luyện Ai Cập phản ứng quyết liệt với trọng tài François Letexier. Truyền thông quốc tế cũng đồng loạt đưa tin về việc Liên đoàn Bóng đá Ai Cập gửi đơn khiếu nại lên FIFA liên quan đến công tác điều hành trận đấu.

Đến thời điểm hiện tại, đây được xem là một trong những lùm xùm lớn nhất trong sự nghiệp cầm còi của François Letexier. Về phần mình, vị trọng tài chưa đưa ra phản hồi nào với vụ ồn ào này.

(Nguồn: Yahoo! Sports, The Scottish Sun)