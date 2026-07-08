Hannah Olala bị phát hiện sửa cụm "retinol bọc vi nang" của Candid bằng "retinol bọc" khi lên sóng trong đêm 7/7

Thông tin được Hannah Olala chia sẻ trong phiên livestream ngày 7/7 đang thu hút thảo luận trên MXH.

Phiên megalive tối 7/7 của Hannah Olala không chỉ thu hút sự chú ý nhờ loạt ưu đãi, voucher và các sản phẩm giảm giá mà còn trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Một trong những lý do đến từ màn giới thiệu sản phẩm Candid Retinol Treatment - cái tên đã gây nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây.

Theo đó, vào khoảng 20h20 tối 7/7, khi giới thiệu sản phẩm, Hannah Olala chia sẻ: “Đây là retinol bọc. Trong đây ngoài retinol bọc còn có thành phần làm dịu da và đặc biệt đây là lọ airless pump. Cái này sẽ giảm tình trạng bị oxy hoá cho sản phẩm…”.

Giới thiệu của Hannah Olala về sản phẩm retinol trên livestream tối 7/7

Điều khiến nhiều người chú ý là trong phần giới thiệu này, Hannah Olala chỉ sử dụng cụm từ "retinol bọc" mà không sử dụng các cụm từ như “bọc thế hệ mới” hay “bọc vi nang” như cách cô từng giới thiệu trước đó về sản phẩm.

Tuy nhiên một số cư dân mạng xác nhận vào buổi sáng cùng ngày, khi xuất hiện trên phiên livestream, Hannah Olala vẫn giới thiệu sản phẩm sử dụng công nghệ bọc vi nang. Chính sự thay đổi trong cách diễn đạt này nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ và so sánh trên mạng xã hội.

Hannah Olala cũng giới thiệu sản phẩm này trên livestream vào sáng 7/7 (Ảnh chụp màn hình)

Sở dĩ chi tiết trên nhận được nhiều sự quan tâm bởi trước đó, Candid Retinol Treatment đã liên tục trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều bài đăng dưới dạng video và hình ảnh đặt câu hỏi về thành phần, công nghệ cũng như chất lượng của sản phẩm. Nội dung được nhắc đến nhiều nhất là liệu sản phẩm có sử dụng công nghệ bọc vi nang hay không.

Trước những ý kiến trái chiều, Hannah Olala từng lên tiếng cho biết retinol của công ty sử dụng công nghệ bọc thế hệ mới. Cô cũng khẳng định đội ngũ phát triển sản phẩm làm việc cẩn trọng và trước khi ra mắt, doanh nghiệp đã có giấy xác nhận liên quan đến retinol bọc vi nang.

Sau đó Candid cũng lên tiếng về “một số thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến sản phẩm Candid Retinol Treatment và các thành phần của sản phẩm”. Candid cho biết sản phẩm được sản xuất bởi Kolmar Korea, ứng dụng công nghệ Encapsulated Retinol Technology, có đầy đủ hồ sơ pháp lý và được nhập khẩu, phân phối hợp pháp tại Việt Nam. Thương hiệu cũng khẳng định các thành phần trong sản phẩm đều tuân thủ quy định hiện hành và đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Hannah Olala trong clip lên tiếng về sản phẩm Candid Retinol Treatment (Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh câu chuyện về công nghệ bọc, một chia sẻ khác của Hannah Olala trong livestream cũng thu hút sự chú ý. Cụ thể, cô cho biết bản thân đã sử dụng retinol hơn 15 năm.

"Nếu như mọi người muốn có làn da căng, bóng, láng mịn hơn thì mọi người hãy thử xài retinol đi mọi người. Na đã xài retinol được hơn 15 năm rồi, rất mê xài retinol” - Hannah Olala nói.

Phát ngôn này nhanh chóng được so sánh với một video trên fanpage Candid đăng tải năm 2025. Tại đây Hannah Olala được giới thiệu là đã sử dụng retinol "hơn 10 năm". Vì vậy một số ý kiến cho rằng có sự mâu thuẫn về mốc thời gian.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng chỉ ra rằng Hannah Olala đã chia sẻ mình dùng retinol "hơn 10 năm" từ khoảng năm 2022. Vì vậy, nếu tính đến năm 2026, con số "hơn 15 năm" vẫn có thể phù hợp với mốc thời gian sử dụng mà cô đề cập trước đây.

Giới thiệu từ tài khoản Facebook Candid vào năm 2025 cho biết Hannah Olala đã dùng retinol hơn 10 năm (Ảnh chụp màn hình)

Từ năm 2022, Hannah Olala đã cho biết mình dùng retinol hơn 10 năm (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, những thông tin được Hannah Olala chia sẻ trong phiên livestream tối 7/7 vẫn đang là chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận.

Về phần mình, Hannah Olala chưa có bất cứ phản hồi nào liên quan đến những tranh luận này. Thay vào đó cô vẫn cập nhật các deal mới cùng chia sẻ về cuộc sống đời thường lên tài khoản Facebook 1,6 triệu người theo dõi.

Trong bài đăng mới nhất vào trưa 8/7, Hannah Olala cho biết chồng mình đã mang hoa mà mọi người tặng sinh nhật đi ép resin cho bàn trà ở phòng khách. Vì thấy ý nghĩa và dễ thương nên cô chia sẻ với mọi người.

“Hoa hôm trước mọi người tặng sinh nhật Na, chồng tui mang đi ép resin cho cái bàn ở phòng khách (mà chắc Na sẽ mang nó sang ở phòng làm việc để tiếp khách). Rồi hoa còn lại ảnh làm thành vách tường cho văn phòng mới. Đẹp xấu không nói, mà Na thấy nó ý nghĩa và dễ thương. Vì ổng biết Na yêu hoa và trân trọng mỗi bông được tặng” - Hannah Olala chia sẻ.