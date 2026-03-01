Thiếu ngủ gây ra một vấn đề ít ai nghĩ là có liên quan

Viết trên tạp chí khoa học Cell Stem Cell, một nhóm nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu ngủ có thể gửi tín hiệu bất thường đến các bộ phận nằm ở xa não qua dây thần kinh phế vị, kích hoạt sự tăng đột biến serotonin gây hại cho các tế bào gốc đường ruột.

Điều này có thể dẫn đến các bệnh đường ruột dai dẳng, khó chịu như viêm ruột mạn tính (IBD), bao gồm viêm loét đại tràng và bệnh Crohn.

Thiếu ngủ có thể là nguyên nhân của các bệnh đường ruột dai dẳng - Minh họa AI: Thu Anh

Để tìm hiểu xem não bộ thiếu ngủ ảnh hưởng đến ruột như thế nào, các nhà khoa học đã tập trung vào các tế bào gốc ruột, những tế bào đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột.

Họ đã làm cho chuột thiếu ngủ trong 2 ngày và quan sát thấy ruột của chúng có dấu hiệu bị stress oxy hóa.

Những con chuột này có số lượng tế bào gốc chỉ bằng gần một nửa so với ruột của những con chuột được nghỉ ngơi đầy đủ, cũng như khả năng tái tạo sau tổn thương bị giảm sút.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy những thay đổi phân tử diễn ra trong ruột, cụ thể là sự gia tăng serotonin.

Serotonin rất quan trọng trong việc báo hiệu cho ruột tiết ra dịch tiêu hóa và kiểm soát các cơn co cơ đẩy thức ăn đi qua hệ tiêu hóa. Nhưng "quá liều" có thể góp phần gây ra các vấn đề như tiêu chảy, bệnh viêm ruột và sự phát triển của khối u.

Ở chuột, thiếu ngủ không chỉ khiến lượng serotonin được giải phóng từ tế bào ruột tăng lên quá mức mà còn làm giảm quá trình tái hấp thu phân tử này, gây ra sự tích tụ nguy hiểm.

Khi nhóm nghiên cứu thử tiêm serotonin vào ruột của những con chuột được nghỉ ngơi đầy đủ, họ quan sát thấy những thay đổi tương tự như những thay đổi do thiếu ngủ gây ra.

Một khảo sát trên bệnh nhân viêm ruột mạn tính cũng cho thấy 75% trong số họ bị thiếu ngủ. Xem xét hơn 1.200 bệnh nhân đang trong giai đoạn thuyên giảm cũng cho thấy những người bị rối loạn giấc ngủ có nguy cơ tái phát cao gấp đôi so với những người ngủ đủ giấc.

"Nghiên cứu này thực sự cho thấy sự gián đoạn giấc ngủ gây tổn hại cho đường ruột nhanh chóng và nghiêm trọng như thế nào" - đồng tác giả Zhengquan Yu từ Đại học Nông nghiệp Trung Quốc nói với tờ Live Science.