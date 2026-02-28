Người đàn ông phát hiện bệnh tim nguy hiểm nhờ… 1 dấu hiệu trên chiếc nệm, bác sĩ lên tiếng cảnh báo nhiều người

Một người đàn ông 70 tuổi đã phát hiện mình mắc vấn đề tim mạch nghiêm trọng sau khi chiếc giường thông minh trong nhà phát cảnh báo bất thường. Câu chuyện sau đó được ghi lại trong một báo cáo đăng trên Tạp chí Y học New England, Mỹ.

Theo báo cáo, chiếc nệm của ông được tích hợp công nghệ ballistocardiogram, một hệ thống có khả năng ghi nhận rung động cơ thể liên quan đến nhịp tim và lưu lượng máu. Thiết bị này đã phát hiện nhịp tim của ông giảm bất thường trong khi ngủ vào đêm trước.

Ở người trưởng thành, nhịp tim lúc nghỉ ngơi bình thường dao động từ 60 đến 100 nhịp mỗi phút. Khi nhịp tim quá chậm hoặc quá nhanh, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo vấn đề sức khỏe.

Sau khi nhận được thông báo, người đàn ông kiểm tra lại dữ liệu từ đồng hồ thông minh đeo tay và nhận thấy kết quả tương tự. Ông cũng xuất hiện triệu chứng khó thở nhẹ nên đã chủ động gọi cho bác sĩ. Ngay lập tức, bác sĩ yêu cầu ông đến phòng cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận nhịp tim của ông chỉ khoảng 40 nhịp mỗi phút, thấp hơn mức 42 nhịp mỗi phút mà thiết bị ghi lại trước đó. Kết quả cho thấy ông bị nhịp tim chậm nặng, trong y khoa gọi là bradycardia, tình trạng tim đập quá chậm khiến lượng máu bơm đi không đủ đáp ứng nhu cầu cơ thể.

Nhịp tim chậm có thể gây chóng mặt, mệt mỏi, yếu sức và khó thở. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người bệnh có thể không có triệu chứng rõ ràng.

Người đàn ông này có tiền sử bệnh động mạch vành và tăng huyết áp. Sau khi thực hiện điện tâm đồ ECG, tức Electrocardiogram - xét nghiệm ghi lại hoạt động điện của tim, bác sĩ phát hiện ông bị block tim hoàn toàn, hay còn gọi là block nhĩ thất độ III. Đây là tình trạng tín hiệu điện từ tâm nhĩ không truyền được xuống tâm thất, khiến nhịp tim rối loạn nghiêm trọng.

Theo Cleveland Clinic, Mỹ, block tim là rối loạn trong quá trình dẫn truyền xung điện từ buồng tim trên xuống buồng tim dưới. Bình thường, tín hiệu điện đi từ tâm nhĩ xuống tâm thất thông qua nút nhĩ thất AV node. Khi xảy ra block tim, tín hiệu này chỉ truyền được một phần hoặc không truyền được, khiến tim không co bóp nhịp nhàng.

Các bác sĩ đã nhanh chóng cấy máy tạo nhịp tim để kiểm soát nhịp đập. Sau can thiệp, các triệu chứng của bệnh nhân giảm rõ rệt.

Bác sĩ tim mạch James Ip, thuộc Đại học Y khoa Weill Cornell và Bệnh viện New York Presbyterian, Mỹ, cho biết ngày càng nhiều thiết bị thông minh có thể hỗ trợ phát hiện sớm rối loạn nhịp tim. Theo ông, việc nâng cao nhận thức về các công nghệ này có thể giúp bệnh nhân và bác sĩ phối hợp quản lý tốt hơn các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là rối loạn nhịp tim.

Trường hợp trên cho thấy những thay đổi nhỏ trong dữ liệu sức khỏe cá nhân, nếu được chú ý đúng mức, có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề nghiêm trọng và kịp thời can thiệp.

Nguồn và ảnh: UNILAD