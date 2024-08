Thiên Minh khóc nức nở khi lộ diện 2 anh tài tiếp theo bị loại khỏi Anh Trai Chông Gai

Trailer tập 8 của Anh trai vượt ngàn chông gai vừa lên sóng đã nhận được sự chú ý của khán giả. Ngoài nhá hàng những khoảnh khắc sôi động, hóm hỉnh đến "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới" trên sân khấu Công diễn 3, trailer còn hé lộ những giây phút căng thẳng khi luật loại người thay đổi và dàn anh tài tiếp tục phải chia tay nhau trong nước mắt.

Theo đó, trong Công diễn 3, 30 anh tài sẽ chia làm 4 Nhà. Họ phải trình diễn 2 tiết mục gồm 1 bài khoe giọng hát và 1 bài trình diễn theo hình thức đấu đối kháng. Dựa trên kết quả bình chọn sẽ có 2 Nhà an toàn và 2 Nhà nguy hiểm. Ở 2 Nhà nguy hiểm, mỗi Nhà phải tạm chia tay 1 thành viên. Như vậy, sau đêm Công diễn 3 sẽ có thêm 2 anh tài phải rời chương trình.

Trailer tập 8 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chia thành 2 nửa vui - buồn đối lập





Các anh tài vô cùng hào hứng, nhiệt huyết khi bước vào Công diễn 3

Bước vào phần công bố kết quả khó khăn, anh tài Tiến Luật thẳng thắn chia sẻ mong muốn được dừng lại: "Nếu Nhà của mình nguy hiểm, mình muốn được là người dừng lại". Trong khi đó, Binz lại ôm đầu thất thần, suy tư khi đọc kết quả. Bằng Kiều, Soobin Hoàng Sơn cũng không giấu nổi sự lo lắng. Đáng chú ý nhất trong trailer là khoảnh khắc Thiên Minh nước mắt giàn giụa với lời bộc bạch: "Mình muốn là người thua để [tên một anh tài] đi tiếp". Qua chia sẻ của Thiên Minh, dân tình suy đoán một trong 2 anh tài bị loại ở Công diễn 3 sẽ là cái tên chẳng ai ngờ đến. Và việc anh tài này phải dừng cuộc chơi sớm khiến người khác bị sốc nặng.

Tiến Luật bày tỏ nguyện vọng được dừng lại nếu Nhà của mình vào top nguy hiểm

Binz ôm đầu...

... Bằng Kiều...

...và Soobin Hoàng Sơn đều trầm ngâm khi đọc kết quả

Trong khi Thiên Minh lại nước mắt dàn dụa sau khi cái tên người bị loại được công bố

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Chương trình có 15 tập, gồm 1 concert, 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết. Các nghệ sĩ sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn để thể hiện các thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Mỗi đêm thi có 350 khán giả tại trường quay đánh giá, bình chọn để quyết định thứ hạng các tiết mục trình diễn và số điểm hỏa lực của mỗi anh tài. Những anh tài đi đến cuối cùng sẽ cùng nhau thành lập "Gia tộc toàn năng". Sau Công diễn 2, 3 "anh tài" phải nói lời chia tay với chương trình là Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR. Cả ba đều tự nguyện dừng lại để nhường cơ hội tỏa sáng, đến gần hơn với khán giả cho các anh em khác trong liên minh của mình.

Kết thúc đêm Công diễn 2, Thành Trung, Kiên Ứng và HuyR là 3 anh tài phải tạm nói lời chia tay chương trình

Suốt thời gian qua, Anh trai vượt ngàn chông gai là một trong 2 chương trình âm nhạc thống trị mạng xã hội với nhiều tiết mục đạt lượt xem lớn, lọt top thịnh hành. Không chỉ vậy, Anh trai vượt ngàn chông gai còn chứng minh đang là một trong những chương trình chất lượng hàng đầu hiện nay khi có nhiều nhãn hàng, đơn vị "chọn mặt gửi vàng" quảng cáo trên sóng.

Theo thông báo đơn giá quảng cáo của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , các nhãn hàng sẽ phải chi trả số tiền từ hơn 68 triệu đồng tới hơn 136 triệu đồng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng cho thời lượng quảng cáo từ 10 giây đến 30 giây khi muốn xuất hiện trong chương trình. Con số ước tính mà tập 5 Anh trai vượt ngàn chông gai có thể thu về là vào khoảng 3,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, gần đây, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã vấp phải tranh cãi về mặt nội dung cũng như cơ cấu giải thưởng. Tập 7 vừa qua của chương trình bị chê lạc quẻ, lê thê khi đưa thử thách nấu ăn không liên quan vào show âm nhạc. Ngoài ra, nhà sản xuất còn bị phản ứng tiêu cực vì bổ sung thêm 2 giải phụ được đánh giá không có giá trị chuyên môn là Anh tài "mỏ hỗn" (chỉ những người thẳng thắn, dám nói ra mọi suy nghĩ, đôi khi hơi xéo xắt) và Anh tài "hạt nhài" (dùng để chỉ những người nói đùa nhưng không hài hước) vào cơ cấu giải thưởng chung.