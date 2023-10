Thiên An đã tái hợp với Jack để cùng chăm con gái?

Vụ Jack bắt cá 2 tay, có con với Thiên An từng gây chấn động showbiz Việt. Hậu ồn ào, nữ diễn viên nhận trách nhiệm chăm sóc bé gái, tiết lộ được Jack chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng. Từ khi lùm xùm nổ ra đến nay, Jack không chia sẻ bất kì bức ảnh nào liên quan đến con gái trên các trang cá nhân. Cho đến mới đây, cư dân mạng phát hiện chi tiết nghi vấn Jack xuất hiện bên bé Sol.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Thiên An chia sẻ khoảnh khắc được con gái chào đón, tặng thiệp sau 1 ngày ra ngoài làm việc. Trong clip, cư dân mạng phát hiện có giọng nói của một người đàn ông hao hao với nam ca sĩ Jack. Nhiều người đã để lại bình luận nghi vấn cả hai âm thầm tái hợp để cùng chăm sóc cho con gái. Trước những ý kiến thắc mắc, Thiên An bật cười rồi phủ nhận ngay, cô cho biết người quay phim là trợ lý chứ không phải Jack. Như vậy, không có chuyện Thiên An và Jack "gương vỡ lại lành" sau hàng loạt ồn ào trong quá khứ.

Thiên An đăng clip bên con gái, để lộ giọng nói của 1 người đàn ông

Thiên An vội lên tiếng đính chính khi netizen thắc mắc người bí ẩn kia là Jack

Trong một lần chia sẻ trước truyền thông, Thiên An nói: "Tôi thấy bản thân hiện tại đang rất thoải mái. Bởi lẽ từ trước đến giờ tôi cũng có một mình, nên bây giờ một mình vẫn cảm thấy ổn. Tôi sẽ đảm nhận tốt vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ của Sol. Chắc chắn Thiên An sẽ nuôi dạy bé Sol tốt nhất có thể".