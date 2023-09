Phản ứng của Thiên An khi bị nói "xinh nhưng không được Jack quan tâm"

Tối 25/9, Thiên An đăng tải loạt ảnh xịn xò trên trang cá nhân. Diện chiếc đầm trắng được thiết kế xuyên thấu, nữ diễn viên gây xuýt xoa bởi visual xinh đẹp và ngày càng mặn mà. Đính kèm hình ảnh, Thiên An viết: "Phụ nữ đẹp làm vui mắt. Phụ nữ đức hạnh làm vui lòng người. Người đẹp là vật báu. Người đức hạnh là kho báu".

Thiên An nhận được nhiều lời khen vì visual mặn mà, quyến rũ

Ở dưới bài đăng, nhiều netizen dành lời khen có cánh cho Thiên An. Gây chú ý trong số đó là bình luận: "Xinh thế này mà Jack 5 triệu lại không quan tâm, buồn quá chị". Bất ngờ bị nhắc chung với người cũ, Thiên An không tránh né mà thẳng thắn phản hồi. Cụ thể, nữ diễn viên trả lời trực tiếp người bình luận: "Cảm ơn em buồn thay phần chị, để chị đây tự tại hưởng niềm vui, yêu em".

Bị nhắc đến chuyện cũ, Thiên An không tránh né mà phản ứng rất nhẹ nhàng

Tháng 8/2021, sự việc ồn ào tình ái giữa ca sĩ Jack và bạn diễn Thiên An đã khiến mạng xã hội xôn xao. Thời điểm đó, Jack thừa nhận có con với Thiên An và chu cấp 5 triệu/tháng khi chia tay. Từ sau tâm thư xin lỗi, nam ca sĩ không nhắc lại lùm xùm tình ái này. Về phần Thiên An, cô nhận trách nhiệm chăm sóc nhóc tỳ suốt thời gian qua.

Nhận trách nhiệm chăm sóc con gái, Thiên An nhập hội những bà mẹ đơn thân trong showbiz. Nữ diễn viên sinh năm 1998 cho biết nhóc tỳ chủ yếu sinh sống cùng bà ngoại để cô có thời gian đi làm. Thiên An thổ lộ: "Thiên An thấy bản thân hiện tại đang rất thoải mái. Bởi lẽ từ trước đến giờ tôi cũng có một mình, nên bây giờ một mình vẫn cảm thấy ổn. Tôi sẽ đảm nhận tốt vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ của Sol. Chắc chắn Thiên An sẽ nuôi dạy bé Sol tốt nhất có thể".

Dù đường ai nấy đi và hạn chế nhắc về nhau nhưng ồn ào tình ái của Jack và Thiên An thỉnh thoảng vẫn bị netizen đào lại. Không những thế, trong nhiều bài đăng trên trang cá nhân của mình, Thiên An không ít lần bị gán ghép với Jack.

Thời gian qua, Thiên An chăm chỉ lao động, cô tham gia nhiều dự án phim và kinh doanh riêng để ổn định kinh tế