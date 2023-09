Thiên An khoe ảnh ái nữ hóa thiên thần nhí cực xinh xắn, gây xúc động khi tuyên bố 1 điều

Tối 8/9, Thiên An đã chia sẻ loạt ảnh xinh xắn của con gái. Trong ảnh, bé Sol hóa thiên thần nhí khi diện một chiếc váy màu xanh bồng bềnh kết hợp cùng đôi cánh dễ thương. Bên cạnh đó, cô bé cũng khiến cư dân mạng thích thú với loạt biểu cảm nhí nhảnh cùng nụ cười tươi rất đáng yêu.

Đính kèm hình ảnh, Thiên An gây xúc động với chia sẻ con gái chính là thứ tuyệt vời nhất mà cô có. Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh của cô bé đã gây sốt và nhận được nhiều lời khen từ mọi người vì sự dễ thương, xinh xắn.

Con gái Thiên An và Jack hóa thiên thần nhí trong bộ ảnh mới

Ái nữ gây sốt với những biểu cảm đáng yêu

Bé Sol ngày càng xinh xắn và dễ thương hết nấc

Bé Sol tên thật là Yên Đan. Cô bé chào đời vào năm 2021 và hiện tại đã được hơn 2 tuổi. Sau khi lên tiếng xác nhận đường ai nấy đi với Jack vào tháng 8/2021, Thiên An hiện đang là người chăm sóc và nuôi dưỡng bé Sol khôn lớn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà ngoại. Giờ đây, cô bé ngày một đáng yêu và được nhận xét thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật chuẩn "con nhà nòi".

Trước đó, Thiên An từng chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Khi một mình, tôi muốn làm gì cũng được, thoải mái tự do. Đang còn trẻ mà, tôi vô tư trải nghiệm tất cả mọi thứ. Nhưng khi làm mẹ thì khác hoàn toàn, Thiên An phải suy nghĩ nhiều hơn đến con của mình. Khi đối mặt đến 1 vấn đề nào đó, tôi phải nghĩ: 'Liệu mình làm vậy thì có gây hậu quả gì không, nó có làm cho con mình cảm thấy tổn thương hay không?'. Đối với tôi, con là điều quan trọng nhất, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con".

