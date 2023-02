Con gái bướng bỉnh ăn vạ, Thiên An đưa ra quy tắc xử lý gây chú ý

Thiên An là nữ diễn viên, người mẫu ảnh nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Thiên An từng là "nàng thơ" trong MV của Jack. Sau đó, Thiên An và Jack có một bé gái con chung tên Sol nhưng hiện tại cả hai đã tan vỡ. Ở tuổi 25, nữ diễn viên là mẹ đơn thân và được khen ngợi vì cách dạy con vừa nghiêm khắc vừa tâm lý.

Mới đây, Thiên An đích thân chia sẻ clip ghi lại cảnh bé Sol khóc nức nở, ăn vạ do bị mẹ phạt sau khi ngậm một vật lạ có thể gây nguy hiểm. Trong khi con gái bướng bỉnh, mè nheo thì Thiên An vẫn rất bình tĩnh, kiên nhẫn giải thích với bé từng chút một. Đặc biệt, mẹ bỉm đưa ra quy tắc dù con khóc to để đòi bồng bế vẫn không thực hiện theo yêu cầu của bé.

Con gái của Jack liên tục đòi bế, ăn vạ sau khi bị mẹ la do ngậm vật thể nhỏ xíu

Cụ thể, Thiên An chia sẻ: "Sol là một em bé cá tính mạnh, và em bắt đầu nổi loạn tuổi lên 2. Khi mẹ càng la thì bé càng khóc to và đòi bế. Nếu mẹ không bế thì chuyển sang dấu hiệu hét to và ăn vạ. Nhưng các mẹ đừng mềm lòng, đây là lúc mình phải mạnh mẽ để các con trưởng thành. Sau một lúc khóc vật vã, mình để bé bình tĩnh và nói chuyện cùng bé. Tính cách Sol hơi bướng tí và là một người có chính kiến nên việc đàm phán giữa hai người phụ nữ sẽ hơi lâu. Sol sẽ tự phải xin lỗi sau những lần nổi loạn, em bé sẽ hôn khi biết mình làm sai".

Sau một thời gian ngắn được mẹ giải thích và dạy bảo, bé Sol đã không còn khóc, nhẹ nhàng hơn và khoanh tay xin lỗi. Chỉ với chi tiết nhỏ này, Thiên An được khen ngợi vì dạy con tinh tế, đúng cách.

Thiên An ôm hôn mẹ để nhận lỗi sau khi biết bản thân làm sai

Nhóc tỳ ngoan ngoãn khoanh tay xin lỗi và được mẹ bỉm tha lỗi

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Thiên An từng chia sẻ với chúng tôi: "Khi có một mình, tôi muốn làm gì cũng được, thoải mái tự do. Đang còn trẻ mà, tôi vô tư trải nghiệm tất cả mọi thứ. Nhưng khi làm mẹ thì khác hoàn toàn, Thiên An phải suy nghĩ nhiều hơn đến con của mình. Khi đối mặt đến 1 vấn đề nào đó, tôi phải nghĩ: 'Liệu mình làm vậy thì có gây hậu quả gì không, nó có làm cho con mình cảm thấy tổn thương hay không?'. Đối với tôi, con là điều quan trọng nhất và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con.

Thiên An thấy bản thân hiện tại đang rất thoải mái. Bởi lẽ từ trước đến giờ tôi cũng có một mình, nên bây giờ một mình vẫn cảm thấy ổn. Tôi sẽ đảm nhận tốt vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ của Sol. Chắc chắn Thiên An sẽ nuôi dạy bé Sol tốt nhất có thể".