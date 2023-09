Thiên An phản ứng thế nào giữa lúc Jack dính ồn ào MV có Messi khi tái xuất?

Vụ ồn ào Jack dùng hình ảnh của cầu thủ Messi trong MV mới gây xôn xao mạng xã hội với hàng loạt thông tin trái chiều. Mới đây nhất, Jack đã lên tiếng phân trần, anh khẳng định đã được Messi cho phép sử dụng hình ảnh và phải chi một khoản rất lớn cho những người kết nối. Giữa lúc vụ lùm xùm của Jack diễn biến phức tạp, một nhân vật khác cũng bị vạ lây chính là diễn viên Thiên An. Thiên An là mẹ của con gái Jack, cả hai từng có thời gian âm thầm hẹn hò trước khi nổ ra bê bối "bắt cá nhiều tay" hồi tháng 8/2021.

Tối 5/9, Thiên An đã có động thái mới gây chú ý trên trang cá nhân. Theo đó, nữ diễn viên liên tục cập nhật những hình ảnh lên đồ lộng lẫy để chụp ảnh, dự sự kiện. Dòng trạng thái mới nhất trên mạng xã hội của Thiên An có nội dung: "Một người phụ nữ trông như thế nào không phải là vấn đề, chỉ cần cô ấy tự tin thì cô ấy sẽ luôn gợi cảm bất chấp tuổi tác".

Thiên An liên tục cập nhật những hình ảnh liên quan đến công việc giữa lúc Jack dính vào ồn ào

Nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc xinh đẹp khi lên đồ đi sự kiện tối 5/9

Ngoài ra, có rất nhiều cư dân mạng "tấn công" Thiên An bằng các bình luận liên quan đến vụ Jack và Messi, đồng thời cũng nhắc lại việc Jack chỉ chu cấp cho con gái 5 triệu mỗi tháng,... Tuy nhiên, Thiên An không đáp trả hay tương tác với bất kì bình luận nào liên quan đến tình cũ. Có thể thấy, mẹ bỉm 1 con giữ thái độ bình tĩnh, quyết không can dự hay phát ngôn liên quan đến ồn ào của Jack.

Trên trang cá nhân của Thiên An xuất hiện rất nhiều bình luận liên quan đến vụ ồn ào MV của Jack

Jack đang dính vào ồn ào sử dụng hình ảnh Messi

Vào 2 năm trước, Thiên An và Jack cùng xác nhận đã có nhóc tỳ đầu lòng. Vụ ồn ào tình ái này cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của nam ca sĩ. Jack đã phải ở ẩn một thời gian dài sau khi lên tiếng xin lỗi và thừa nhận đã chia tay với Thiên An.

Về phía Thiên An, cô nhận trách nhiệm chăm sóc nhóc tỳ và được mẹ Jack chu cấp cho cháu 5 triệu mỗi tháng. Thiên An từng tâm sự: "Thiên An thấy bản thân hiện tại đang rất thoải mái. Bởi lẽ từ trước đến giờ tôi cũng có một mình, nên bây giờ một mình vẫn cảm thấy ổn. Tôi sẽ đảm nhận tốt vai trò vừa làm ba vừa làm mẹ của Sol. Chắc chắn Thiên An sẽ nuôi dạy bé Sol tốt nhất có thể".