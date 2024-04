Sau khi lên tiếng tin hẹn hò Hữu Vi, Cao Thái Hà tự tung hint về người yêu mới

Tối 27/4, Cao Thái Hà gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh khoe về một món quà sinh nhật đặc biệt. Cụ thể, nữ diễn viên đã nhận được một bó hoa hồng đỏ đầy lãng mạn. Tuy nhiên, gây chú ý hơn cả chính là lời nhắn nhủ trong tấm thiệp đính kèm.

Theo đó, người tặng đã nhắn nhủ những lời "đường mật" đến Cao Thái Hà. Tấm thiệp ghi rõ: "Chúc mừng sinh nhật. Anh thật may mắn khi gặp được một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và tích cực như em. Anh rất mong được gặp lại em". Đáng chú ý, Cao Thái Hà cũng chia sẻ cảm xúc sau khi nhận quà: "I was very happy. Thank you" (Tạm dịch: Em đã rất hạnh phúc. Cảm ơn anh).

Qua động thái đặc biệt này, nhiều người cho rằng Cao Thái Hà đang ngầm ẩn ý đã có bạn trai mới. Đây cũng chính là món quà ngọt ngào người đẹp được "nửa kia" dành tặng trong ngày sinh nhật. Những lời chia sẻ của nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa cũng cho thấy cô dường như đang rất hạnh phúc.

Cao Thái Hà gây chú ý khi đăng tải hình ảnh bó hoa hồng kèm tấm thiệp đầy tình cảm. Cô cũng tiết lộ bản thân đã rất hạnh phúc và gửi lời cảm ơn người tặng

Thời gian qua, Cao Thái Hà vướng nghi vấn hẹn hò Hữu Vi. Nguồn cơn xuất phát từ việc cả hai bị soi check-in cùng một địa điểm du lịch, lại còn thường xuyên tương tác với đối phương. 6 năm trước, cặp đôi cũng từng tham gia bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời và được nhiều người "đẩy thuyền".

Tuy nhiên, Cao Thái Hà đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa cô và Hữu Vi chỉ là bạn không hơn không kém. "Bữa giờ Hà đi du lịch nên không lên tiếng. Mọi người ơi, đừng thông tin không đúng sự thật như vậy ảnh hưởng đời sống cá nhân của Hà. Hà và Vi là bạn nhiều năm và đang làm việc cùng nhau một dự án nên đi công tác chung với nhau cùng cả công ty. Cảm ơn mọi người đã quan tâm chuyện tình cảm của Hà", nữ diễn viên cho hay.

Cao Thái Hà và Hữu Vi bị nghi hẹn hò khi check-in cùng một địa điểm du lịch

Trước đó, cả hai đã có cơ duyên hợp tác trong bộ phim đình đám Hậu Duệ Mặt Trời

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô và Hữu Vi chỉ là bạn

Cao Thái Hà sinh năm 1990. Cô hiện đang là một nữ diễn viên quen mặt với khán giả khi góp mặt trong những bộ phim đình đám như: Hậu Duệ Mặt Trời, Tiếng Sét Trong Mưa, Bão Ngầm, Hoa Vẫn Nở Mùa Đông,... Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô ngày càng được công chúng yêu mến và đạt được thành công đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại rất kín tiếng về đời tư.

Liên quan đến chuyện tình cảm, Cao Thái Hà từng trải lòng: "Người bạn đời quan trọng lắm nên đừng gấp, mình cứ từ từ chọn lựa và tôi cũng cảm thấy độc thân cũng thú vị. Với lại tôi thích sự tự do, rất sợ bị gò bó, tôi phải có dành thời gian cho gia đình, bạn bè, cho những trải nghiệm nên ai mà muốn kiểm soát tôi thì sẽ không hợp. Tôi rất ngưỡng mộ chị Ngô Thanh Vân, chị chờ mãi bao lâu mới tìm được hạnh phúc, khi coi đoạn clip trên lễ đường tôi rất xúc động, nên tôi quyết định chờ bạch mã hoàng tử của mình xuất hiện.

Khi nào gặp được người đàn ông của mình là điều không quyết định được chuyện đó. Chuyện kết hôn cũng vậy, tôi không có đưa ra mục tiêu là năm nào, tuổi nào nên khi nó đến, tôi chỉ biết đón nhận bằng cách hạnh phúc nhất thôi.Tôi cũng từng nghĩ nếu gặp được đúng người mà có thể đi đến hôn nhân, thì đám cưới tôi sẽ chỉ là những người bạn thân, tôi không muốn có quá nhiều người, chỉ cần có mặt những người thật sự hạnh phúc trước niềm hạnh phúc của tôi, ít người thôi nhưng chất lượng. Cho nên đám cưới của tôi sẽ chỉ là những điều đơn giản, có những kỷ niệm vui bên người thân, không cần gì quá đặc biệt".

Cao Thái Hà được biết đến là nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng của Vbiz