Cao Thái Hà: "Tôi sẵn sàng hi sinh khi đóng phim có cảnh nóng"

Sau vai diễn thiếu úy Hạ Lam trong phim Bão Ngầm, Cao Thái Hà không để bản thân nghỉ ngơi quá lâu. Cô nhanh chóng nhận lời mời từ đạo diễn Victor Vũ hóa thân thành nhân vật Vân trong Trại Hoa Đỏ.

Cao Thái Hà lần đầu kết hợp làm phim cùng đạo diễn Victor Vũ

Dù chỉ mới tung trailer song những phân cảnh táo bạo của Cao Thái Hà đã thu hút sự chú ý của khán giả. Mới đây, trong cuộc trò chuyện với PV Báo Đại Đoàn Kết Online, Cao Thái Hà lần đầu bật mí về những cảnh nóng sẽ lên sóng, những kỷ niệm trong lần đầu làm phim cùng đạo diễn Victor Vũ.



Cảnh nóng trong phim của Victor Vũ dễ thực hiện

PV: Vốn quen thuộc với dạng vai phóng đãng trên màn ảnh, vai diễn Vân trong Trại Hoa Đỏ có điểm gì đặc biệt khác với những vai diễn trước đây?

Diễn viên Cao Thái Hà: Với tôi, mỗi vai diễn là một hình tượng khác nhau bởi sẽ không có ai là giống nhau hoàn toàn trên đời cả. Mỗi một người đều có tính cách, số phận và suy nghĩ riêng của họ vì vậy Vân sẽ không giống với bất kỳ nhân vật nào tôi tham gia trước đó.

Cao Thái Hà cho biết Vân trong Trại Hoa Đỏ lại là một nhân vật đặc biệt hơn rất nhiều so với các vai diễn trước đây (Ảnh: NVCC)

Vân trong Trại Hoa Đỏ lại là một nhân vật đặc biệt hơn rất nhiều so với các vai diễn trước đây. Nhân vật Vân mang số phận và có diễn biến tâm lý khá phức tạp. Vân là nhân vật xuất thân từ miền núi, vì vậy khi nhận kịch bản tôi giành phần nhiều thời gian cho việc tư duy, quan sát và tập luyện với đạo cụ mà mình sẽ dùng trong những phân cảnh, để có những thao tác thoải mái và tự nhiên nhất khi quay.

Ngoài ra, nhân vật Vân có tâm lý rất bất ổn, vì vậy để hoàn thành các cảnh quay, tôi mất khá nhiều công sức cho việc dồn hết tâm lực và trí lực tập trung vào những cảnh quay diễn tả tâm lý nhân vật. Tôi gần như phải tập trung cao độ cho những cảnh quay lột tả tâm lý của Vân.

Để hoàn thành các cảnh quay phức tạp, Cao Thái Hà dành toàn bộ tâm lực và trí lực cho những phân cảnh khó (Ảnh: NVCC)

Vai Vân trong Trại Hoa Đỏ có điểm gì giống và khác với Cao Thái Hà đời thực?

- Từ trước đến giờ khi đảm nhận các vai diễn, tôi thấy các nhân vật đều không có điểm gì giống mình ở đời thực (cười).

Tôi luôn cảm thấy mỗi một con người đều là một cá thể đặc biệt và khác biệt. Mọi người thường nghĩ tương đồng nhưng thật ra là không hề tương đồng. Vân là Vân và Cao Thái Hà là Cao Thái Hà. Không có điểm nào giống nhau.

Chính vì suy nghĩ này mà khi đảm nhận bất kỳ nhân vật nào, tôi luôn cố gắng biến suy nghĩ của mình thành nhân vật hoặc một người khác để làm mới tạo hình của mình trong lòng khán giả, mang đến màu sắc mới cho vai diễn. Để mỗi lần khi thấy Cao Thái Hà xuất hiện, khán giả sẽ đón nhận tên tuổi của mình với diện mạo hoàn toàn mới mà không bị đóng khung vào một dạng nhân vật sẵn có.

CaoThái Hà trong hậu trường phim Trại Hoa Đỏ (Ảnh: NVCC)

Đảm nhận vai diễn nặng về tâm lý như vai Vân trong Trại Hoa Đỏ, có khi nào, Cao Thái Hà áp lực?

- Hồi trước tôi hay bị áp lực, vai diễn nào khó là lại ảnh hưởng tâm lý, căng thẳng, vì tôi muốn làm tốt nó nên luôn tạo áp lực cho bản thân.

Thế nhưng, khi quay Trại Hoa Đỏ thì tôi nhận ra rằng càng áp lực, càng lo lắng thì sẽ không thể hoàn thành các phân cảnh theo đúng yêu cầu của đạo diễn. Có lẽ, vai Vân trong Trại Hoa Đỏ sẽ là cột mốc nhắc nhở Cao Thái Hà điều này.

Tất nhiên, trong quá trình quay, tôi cũng nhận được nhiều sự động viên từ ekip làm phim, các anh chị trong đoàn phim hỗ trợ, an ủi và luôn sẵn sàng chia sẻ những khúc mắc của tôi với vai diễn và ở mỗi cảnh quay.

Cao Thái Hà: "Đóng cảnh nóng trong phim của Victor Vũ khá dễ dàng" (Ảnh: NVCC)

Áp lực trong Trại Hoa Đỏ có khi lại đến từ đạo diễn Victor Vũ - người vốn nổi danh "cứ làm phim là lại hot"?

- Thú thật, lúc đầu tôi có chút áp lực vì đã nghe danh đạo diễn Victor Vũ từ lâu. Trong suy nghĩ của tôi lúc đấy, tôi tưởng tượng anh Victor Vũ sẽ là người khó tính và nghiêm khắc.

Thế nhưng, khi làm việc với ekip và anh Victor Vũ tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn những gì mình tưởng tượng. Đặc biệt là với những cảnh nóng ở Trại Hoa Đỏ, anh Victor Vũ luôn tính sẵn các góc quay, bối cảnh lên hình nên tôi có thể yên tâm diễn mà không sợ bị hớ hênh, phản cảm.

Vì yêu nghề… nên hi sinh để đóng cảnh nóng

Cảnh nóng trong Trại Hoa Đỏ được đạo diễn Victor Vũ tính toán góc máy, hiệu ứng cẩn thận (Ảnh: NVCC)

Đạo diễn Victor Vũ có tính sẵn các góc quay cho những phân cảnh nóng trên phim, là một diễn viên có nhiều kinh nghiệm xử lý các cảnh quay nhạy cảm, theo Cao Thái Hà, cảnh nóng trong phim của đạo diễn Victor Vũ khác gì với cảnh nóng trong Bán Chồng và Hoạn Thư?

- Khá khó để trả lời cảnh nóng trong phim của đạo diễn Victor Vũ có gì khác biệt vì Hà chưa bao giờ phân biệt vai diễn nào dành tâm sức nhiều hay ít mà tất cả các nhân vật Hà đều truyền tải hết cảm xúc và đặt hi vọng như nhau. Chính vì vậy, khi bộ phim lên sóng, mỗi nhân vật, mỗi cảnh quay dù mang màu sắc riêng nhưng đều trọn vẹn trong mắt khán giả.

Vốn nổi tiếng với những vai phản diện, Cao Thái Hà chia sẻ bản thân cô sẵn sàng hi sinh kể cả khi phim có cảnh nóng (Ảnh: NVCC)

Có điều cảnh nóng trong Trại Hoa Đỏ khá đặc biệt so với cảnh nóng trong Bán Chồng hay Hoạn Thư. Bởi những phân cảnh nhạy cảm đều được đạo diễn Victor Vũ xử lý góc máy một cách có tính toán nên diễn viên không bị gượng, cảm thấy thoải mái. Có lẽ, đây cũng là lần đầu Cao Thái Hà thấy diễn cảnh nóng lại dễ đến như vậy.

Cao Thái Hà từng gây ấn tượng với những cảnh nóng táo bạo, chị cũng thừa nhận không ngại khi đóng cảnh nóng? Có khi nào Cao Thái Hà sợ khán giả nghĩ bản thân đời thường cũng phóng đãng như nhân vật trên phim?

Theo Cao Thái Hà, sở dĩ những cảnh nóng của cô gây ấn tượng là vì cô thật sự nghiêm túc và tâm huyết với nó (Ảnh: NVCC)

- Thật ra diễn viên nào cũng có cảnh nóng hết cả. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng do bản thân mình yêu nghề, do bản thân nghiêm túc với nghề nên khi đóng cảnh nóng tôi gần như dồn rất nhiều tâm huyết. Tôi nghĩ đó là nhân vật mà mình phải hi sinh cho vai diễn. Chính vì điều này nên những cảnh nóng của Cao Thái Hà thường được khán giả chú ý và yêu thích.

Tôi cũng không e ngại khi đóng cảnh nóng chỉ vì sợ rằng khán giả nghĩ mình cũng phóng đãng như nhân vật trên phim. Ngày xưa khi mới vào nghề, tôi từng ức chế vì những bình luận trái chiều xoay quanh vai diễn. Tuy nhiên, hiện tại tôi học cách đón nhận tất cả những bình luận, ý kiến của khán giả để làm động lực cho sự cố gắng của bản thân ở tương lai.

Với một diễn viên có kinh nghiệm và thực lực, dường như những cảnh quay trong Trại Hoa Đỏ không làm khó được Cao Thái Hà. Cô cho hay, bản thân vừa sức với vai diễn (Ảnh: NVCC)

Chị từng chia sẻ, khi đóng Hoạn Thư chị phải cắt liên lạc với gia đình, tắt điện thoại, khóa Facebook để tìm cảm xúc và sống hết mình với vai diễn. Với vai Vân lần này thì sao?

- Hoạn Thư là nhân vật có tâm lý phức tạp cùng với áp lực vai diễn nên Hà bị căng thẳng và cắt liên lạc với mọi người vì sợ chuyện cá nhân ảnh hưởng. Thời điểm đó, tôi muốn dành 200% công lực cho vai diễn nên mới cắt liên lạc với gia đình, tắt điện thoại, khóa Facebook để tìm cảm xúc và sống hết mình với Hoạn Thư.

Riêng với Trại Hoa Đỏ, theo cảm nhận của tôi nhân vật Vân vừa sức, vì thế tôi nhận vai này nhẹ nhàng hơn. Cùng với đó là ekip của Victor Vũ rất giỏi nên luôn đứng sau hỗ trợ giúp tôi hoàn thành vai diễn với tâm lý thoải mái, không bị gò ép quá nhiều.

Thành công trong diễn xuất là thế nhưng có những thời điểm Cao Thái Hà cảm thấy mông lung trên chính con đường mình đã chọn (Ảnh: NVCC)

Vào nghề hơn 10 năm, đến nay Cao Thái Hà gặt hái được khá nhiều thành quả trên con đường diễn xuất. Vậy có khi nào Cao Thái Hà cảm thấy mông lung trên chính con đường mình chọn?

- Lúc mới vào nghề tôi khá mông lung vì có những lúc nghề không đáp ứng được yêu cầu của bản thân. Đối với một cô bé mới lên Sài Gòn, thời điểm đấy, tôi đối mặt với rất nhiều khủng hoảng.

Thế nhưng khi tôi kiên trì đi qua giai đoạn khó khăn thì tôi nhận ra tình yêu, duyên nợ với nghề diễn quá lớn. Sau 7 năm nỗ lực theo đuổi nghề, tôi bắt đầu gặt hái được những thành công nhất định. Chính lúc này, tôi bắt đầu hết mông lung và có định hướng rõ với con đường mình đã chọn.

Sau nhiều năm hoạt động Showbiz, Cao Thái Hà gặt hái được nhiều thành quả trên chính con đường mình đã chọn. Lúc này, Cao Thái Hà được đúng với chính mình, với đam mê cùng với nỗ lực theo đuổi đam mê diễn xuất (Ảnh: NVCC)

Showbiz vốn bon chen và ganh đua, Cao Thái Hà làm cách nào để bảo vệ mình trước những cám dỗ từ môi trường này?

- Tôi từng là người nhìn thấy hào quang của người khác rồi tủi thân, mong muốn mình có được điều đó, đã có những lúc như thế và rồi tôi nghĩ ai rồi cũng có những lúc như vậy.

Giờ đây, tôi đã suy nghĩ khác đi. Quá trình chuyển biến suy nghĩ có lẽ là vì hoạt động quá lâu trong môi trường showviz, tôi nhận ra, mỗi người sẽ có những hướng đi, ngã rẽ khác nhau, cuộc sống không có người nào giống với người nào. Khi nhận thức rõ điều này, là lúc tôi sống đúng với chính mình, với đam mê cùng với nỗ lực theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Cảm ơn Cao Thái Hà đã chia sẻ!