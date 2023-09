Thiên An hiếm hoi khoe hình ảnh và hé lộ 1 chi tiết đặc biệt khi mang thai con đầu lòng

Thiên An và Jack từng có thời gian hẹn hò và có với nhau nhóc tỳ đầu lòng tên Sol, thế nhưng chuyện tình cảm của cả hai "đứt gánh" trong ồn ào. Hậu tan vỡ, Thiên An nhận trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc con gái. Đến mới đây, mẹ đơn thân đã hé lộ hình ảnh hiếm trong quá trình mang bầu nhóc tỳ. Bởi lẽ Thiên An từng giữ kín chuyện có thai và sinh con suốt một thời gian dài, đến khi nhóc tỳ chào đời vài tháng mới công khai trên mạng xã hội.

Thiên An bất ngờ hé lộ chi tiết cô đã tăng 17kg, cân nặng chạm đến 65kg trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai con gái, nhóc tỳ chào đời nặng 3,05kg. Sau 6 tháng hậu sinh nở, Thiên An mới trở về cân nặng là 48kg. Mẹ bỉm đơn thân cũng thể hiện sự đồng cảm với nhiều phụ nữ vì tăng cân mất kiểm soát trong lúc mang bầu. Sau hơn 2 năm sinh con, tình cũ của Jack nay đã lấy lại được vóc dáng mảnh mai, thon gọn và thu hút sự chú ý trong những lần lộ diện.

Thiên An bất ngờ đăng tải khoảnh khắc bụng vượt mặt lúc mang thai con gái đầu lòng

Thời gian đó, nữ diễn viên hạn chế lộ diện và giữ kín thông tin đã lên chức với công chúng

Thiên An cho biết mất nửa năm để lấy lại vóc dáng như lúc trước khi mang bầu

Chia sẻ về quá trình sinh con và mang thai nhiều khó khăn, Thiên An từng nói trong một chương trình: "Vì trường hợp của em khá nhạy cảm nên em cũng hiểu, tự giác và có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Em bảo vệ đến tháng thứ 4 thì mới đủ can đảm nói với gia đình, em sợ mẹ sốc và buồn. Đối với em thì một đứa con có mặt trên cuộc đời này đã là niềm vui rồi. Em không suy nghĩ nhiều về việc bỏ hay giữ. Em chỉ suy nghĩ vấn đề là em phải làm gì tiếp theo để duy trì cuộc sống của con thôi".

Bé Sol - con gái Thiên An và Jack càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu