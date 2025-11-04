Thì là - loại rau "nhỏ nhưng có võ’ với những lợi ích sức khỏe bất ngờ

Thì là được người dân Việt Nam dùng khi chế biến nhiều món ăn như: Món canh cá, chả cá, chả mực, nấu canh cá... Thì là không chỉ là một loại rau thơm, mà nó còn là một vị thuốc chữa nhiều bệnh.

Thì là còn gọi là rau thìa là. Tên khoa học Anethum graveolens L. (Peucedanum graveolens Benth et Hook). Thuộc họ Hoa tán Apiaceae (Umbelliferae).

Lá thìa là được sử dụng làm rau thơm trong nhiều món ăn của người Việt.

Thì là là cây cỏ nhỏ mọc hằng năm, ít phân nhánh, thân nhẵn, cao 0,3-1m, lá xẻ ba thành những phiến nhỏ hình sợi, vò có mùi thơm dễ chịu, nhưng có người cho là khó chịu.

Hoa màu vàng nhạt, mọc thành tán to thường gồm 10 gọng không tổng bao và tiểu bao. Quả hình trứng, dài 3mm, rộng 1,5mm, dẹt ở lưng, phân liệt quả tách nhau dễ dàng, có 3 sống dọc nổi. Thì là được trồng khắp nơi ở nước ta nhưng chủ yếu chỉ để lấy lá ăn.

Hàm lượng dinh dưỡng dồi dào

Không chỉ được sử dụng như một loại gia vị trong nhiều món ăn, rau thì là còn có tác dụng tích cực trong việc chữa trị một số loại bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa và đường hô hấp. Cụ thể, thì là rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tác hại từ các gốc tự do. Trong loại rau này cũng chứa nhiều hợp chất kháng khuẩn có khả năng chống viêm hiệu quả.

Một số chất dinh dưỡng thiết yếu khác được tìm thấy trong thì là bao gồm vitamin C, kali, mangan, canxi, sắt và một lượng nhỏ vitamin B.

Thì là thường được dùng với lượng nhỏ trong nấu ăn.

Thì là thường được dùng với lượng nhỏ trong nấu ăn nên giá trị dinh dưỡng trong mỗi khẩu phần không lớn. Năm nhánh thì là tươi chứa dưới 1 calo, gần như không có chất béo, carbohydrate, chất xơ hay protein, chỉ 0,61mg natri.

Tuy nhiên, 30g thì là tươi có thể cung cấp khoảng 7,56mg vitamin C (8% nhu cầu hằng ngày), tăng cường miễn dịch, làm lành vết thương, duy trì làn da, xương và mô liên kết khỏe mạnh. Điểm nổi bật nhất của thì là nằm ở hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên, đặc biệt là flavonoid.

Chống viêm và chống oxy hóa

Thì là có tác dụng kháng viêm và chống oxy hóa mạnh nhờ chứa flavonoid - các sắc tố tự nhiên có trong nhiều loại rau củ, trái cây, trà. Flavonoid đã được chứng minh có khả năng chống ung thư, kháng virus, bảo vệ não và tăng cường miễn dịch.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Thì là cung cấp nhiều axit folic đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phân chia tế bào. Mặt khác, hàm lượng chất chống oxy hóa flanovoid dồi dào trong thì là cũng giúp làm giảm huyết áp và ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, từ đó tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, hạt thì là chứa nhiều kali, một chất dinh dưỡng quan trọng trong việc kiểm soát nhịp tim và huyết áp.

Hỗ trợ kiểm soát tiểu đường

Khoảng 11,3% người trưởng thành ở Mỹ mắc bệnh tiểu đường, hơn một phần ba bị tiền tiểu đường. Tiểu đường mạn tính làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ, bệnh tim, tổn thương thận và suy giảm miễn dịch. Thì là có thể giúp giảm đường huyết và hạn chế biến chứng nhờ tác dụng chống oxy hóa và khả năng điều hòa gene liên quan đến kiểm soát đường và chất béo trong máu.

Thì là khoongc hỉ là loại rau gia vị mà nó còn có rất nhiều công dụng khác.

Giảm đau bụng kinh

Thì là có tác dụng kích thích và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Nó làm giảm đau trong các trường hợp đau bụng kinh ở các thiếu nữ và trong các trường hợp bế kinh gây ra bởi thiếu máu, cảm lạnh hoặc do có thai. Dùng 60g dịch chiết lá thì là trộn chung với 1 muỗng nước ép rau mùi tây, chia 3 lần uống trong ngày.

Một số nghiên cứu cho thấy bột thì là có hiệu quả tương đương thuốc kháng viêm không steroid trong việc giảm đau nhờ khả năng ngăn cơ thể sản sinh chất gây viêm. Tuy nhiên, vẫn cần thêm bằng chứng để khẳng định hiệu quả này.

Công dụng giảm đau và ngăn ngừa nhiễm trùng

Thì là rất giàu các hợp chất kháng khuẩn và chống viêm, bao gồm polyacetylenes, monoterpene và flanovoid. Những hợp chất này có thể ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây hại, đồng thời bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương từ các gốc tự do.

Ngoài ra, thì là cũng được chứng minh có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng và giảm đau rất hiệu quả, đặc biệt là trong việc hỗ trợ giảm đau xương khớp.

Lưu ý khi sử dụng: Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), thì là an toàn khi dùng làm thực phẩm, nhưng nên tránh dùng dạng thuốc trong thai kỳ. Một số người có thể bị dị ứng da khi tiếp xúc trực tiếp với thì là tươi. Chiết xuất thì là có thể tương tác với thuốc trị tiểu đường, thảo mộc hạ đường huyết hoặc thuốc lithium, gây ra tác dụng phụ. Dùng liều cao có thể làm giảm hormone tuyến giáp khiến tình trạng suy giáp nặng hơn, vì vậy nên ngừng sử dụng ít nhất hai tuần trước phẫu thuật. Những rủi ro này không áp dụng với lượng nhỏ thì là dùng trong nấu ăn.

(Theo vietnamnet, lao dong)