Theo đuổi phong cách tối giản, chị em không cần gì hơn ngoài 3 đôi giày này

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để thể hiện phong cách thời trang tối giản, hay nói cách khác là diện những bộ trang phục không cầu kỳ nhưng vẫn đủ để tạo ấn tượng và sự sang trọng. Để hoàn thiện phong cách này, bạn không cần quá nhiều lựa chọn giày dép. Chỉ cần sắm đúng 3 đôi giày, bạn đã có thể diện những bộ đồ đơn giản mà vẫn cực kỳ sành điệu và tinh tế.

Sau đây là 3 đôi giày tối giản không thể thiếu trong tủ đồ của bất kỳ tín đồ thời trang nào trong mùa thu:

Giày búp bê kiểu dáng basic

Giày búp bê luôn là một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ giày của những tín đồ yêu thích phong cách tối giản. Với kiểu dáng đơn giản, trơn màu nhã nhặn và không quá cầu kỳ, giày búp bê dễ dàng phối hợp với nhiều loại trang phục, từ những chiếc váy liền bay bổng đến những set đồ năng động như quần jeans hay quần culottes.

Một đôi giày búp bê màu đen hoặc be là lựa chọn lý tưởng để bạn có thể mix & match với bất kỳ bộ đồ nào trong mùa thu. Nếu muốn thêm phần nữ tính và xinh xắn, bạn có thể chọn những đôi giày búp bê có thêm chi tiết như nơ mảnh hoặc đính đá nhẹ nhàng. Những chi tiết này giúp đôi giày trông tinh tế và không kém phần duyên dáng.

Giày búp bê là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi đi dạo phố, gặp gỡ bạn bè hay thậm chí là trong những dịp đi làm. Với thiết kế nhẹ nhàng và dễ chịu, chúng sẽ không làm bạn phải lo lắng về sự thoải mái trong suốt cả ngày dài.

Giày cao gót mũi nhọn

Giày cao gót mũi nhọn là món đồ kinh điển không thể thiếu trong tủ giày của những cô nàng yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ được vẻ ngoài thanh lịch và quyến rũ. Đây là một đôi giày vô cùng linh hoạt, có thể mặc đi làm, dự sự kiện hoặc đi hẹn hò buổi tối.

Với phần mũi nhọn, đôi giày này không chỉ giúp tôn lên đôi chân thon gọn mà còn mang đến vẻ ngoài cực kỳ thanh thoát và sang trọng. Chị em có thể chọn những đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen, be hoặc trắng để dễ dàng phối hợp với nhiều bộ trang phục khác nhau. Giày cao gót mũi nhọn hoàn toàn có thể kết hợp với những bộ váy công sở, những bộ đồ dạo phố nhẹ nhàng hay thậm chí là những chiếc đầm long lanh cho buổi tiệc tối.

Giày sneaker trắng

Giày sneaker trắng là đôi giày hoàn hảo để giữ ấm cho đôi chân trong những ngày thu se lạnh, đồng thời vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Một đôi giày sneaker trắng có thể dễ dàng phối với nhiều bộ đồ khác nhau, từ những chiếc váy nhẹ nhàng, thanh thoát đến những chiếc quần jeans hay quần âu. Với kiểu dáng đơn giản và màu sắc dễ phối, giày sneaker trắng là món đồ tối giản nhưng cực kỳ hiệu quả để mang lại sự trẻ trung và hiện đại.

Không chỉ trẻ trung, giày sneaker trắng còn rất dễ dàng kết hợp với mọi phong cách, từ những bộ đồ công sở thanh lịch đến những bộ đồ dạo phố năng động. Điểm cộng lớn của giày sneaker trắng là chúng cực kỳ thoải mái và dễ chịu, đảm bảo bạn có thể di chuyển linh hoạt trong suốt cả ngày mà không lo mỏi chân. Đây cũng là một trong những item giúp bạn hack tuổi hiệu quả, mang lại vẻ ngoài trẻ trung, năng động mà không kém phần sang xịn mịn.

