Mùa thu se se lạnh đã về, nhiều chị em bỗng thấy làn da mình kém căng bóng, khô ráp, thậm chí bong tróc nhẹ. Không khí hanh hao khiến da dễ mất nước. Và chỉ thoa kem dưỡng thôi chưa đủ. Bí quyết mà nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên chính là bổ sung thêm những thực phẩm giàu dưỡng chất, được ví như "kem dưỡng ẩm tự nhiên từ bên trong". Điều thú vị là những "mỹ phẩm ăn được" ấy lại chẳng xa xôi, mà có ngay ở chợ Việt, dễ mua, dễ chế biến.

Vậy đâu là những thực phẩm giúp giữ ẩm, nuôi dưỡng làn da căng mọng, đồng thời tốt cho sức khỏe trong mùa thu?

1. Yến mạch

Không chỉ được biết đến như bữa sáng lành mạnh, yến mạch còn là "bảo bối" cho làn da khô mùa thu. Trong yến mạch có β-glucan, một dạng chất xơ hoà tan có khả năng tạo màng giữ ẩm, hạn chế mất nước qua da.

Nghiên cứu trên International Journal of Dermatology chỉ ra, chiết xuất yến mạch dạng keo (colloidal oatmeal) có thể làm dịu ngứa, giảm viêm và phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Ăn yến mạch thường xuyên không chỉ giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết mà còn gián tiếp nuôi dưỡng làn da, giúp da hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Chị em có thể nấu cháo yến mạch buổi sáng, hoặc biến tấu cùng sữa chua và trái cây.

2. Quả bơ

Bơ vốn là loại quả quen thuộc ở chợ Việt vào mùa thu - đông. Nhờ chứa chất béo không bão hoà đơn, vitamin E, C và các chất chống oxy hoá, bơ hoạt động như một lớp "dầu dưỡng ẩm tự nhiên" cho da.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Cosmetic Dermatology cho thấy, phụ nữ ăn bơ thường xuyên có độ đàn hồi và độ săn chắc da cao hơn. Ngoài ra, vitamin C trong bơ thúc đẩy sản sinh collagen, giúp da mịn màng và chậm lão hoá.

Không chỉ đẹp da, bơ còn tốt cho tim mạch nhờ hạ cholesterol xấu, ổn định huyết áp. Chị em có thể ăn bơ dưới dạng sinh tố, salad, hoặc đơn giản là phết bơ lên bánh mì nguyên cám, vừa ngon vừa đẹp da.

3. Mật ong

Trong y học cổ truyền, mật ong vốn nổi tiếng nhờ khả năng kháng khuẩn, làm dịu họng, tăng sức đề kháng. Nhưng ít ai biết rằng mật ong cũng là một loại "kem dưỡng ẩm tự nhiên", nghĩa là có thể hút và giữ nước, giúp da luôn mềm mượt.

Một nghiên cứu trên Clinical and Experimental Dermatology ghi nhận, dùng sản phẩm chứa mật ong giúp cải thiện rõ rệt độ ẩm da chỉ sau vài tuần. Không chỉ dưỡng ẩm, mật ong còn hỗ trợ làm lành các vết nứt nẻ nhỏ, giảm viêm nhờ đặc tính kháng khuẩn.

Chị em có thể pha một thìa mật ong vào nước ấm uống vào sáng sớm, hoặc kết hợp mật ong cùng sữa chua làm mặt nạ tuần 1-2 lần. Đơn giản mà hiệu quả.

4. Trái cây giàu vitamin C

Mùa thu là mùa đẹp nhất của bưởi, cam - những loại quả chứa nhiều nước và vitamin C. Vitamin C chính là "nguyên liệu vàng" để cơ thể sản xuất collagen, duy trì độ săn chắc và đàn hồi da. Đồng thời, đây cũng là chất chống oxy hoá mạnh, giúp bảo vệ da khỏi tác động của khói bụi, nắng gió.

Không chỉ đẹp da, ăn trái cây giàu vitamin C còn giúp tăng sức đề kháng, phòng cảm cúm - căn bệnh hay ghé thăm vào tiết giao mùa. Một ly nước cam buổi sáng, vài múi bưởi buổi tối, hay một quả ổi giòn giữa buổi chiều… là lựa chọn tuyệt vời cho cả sức khỏe và sắc đẹp.

5. Cá béo

Nếu da khô, dễ bong tróc vào mùa thu, cá béo (như cá hồi, cá thu, cá mòi) chính là món ăn nên có trong thực đơn. Omega-3 trong cá giúp củng cố màng tế bào da, giảm tình trạng mất nước và viêm da.

Theo American Journal of Clinical Nutrition, chế độ ăn giàu omega-3 không chỉ giúp da mềm mại hơn mà còn cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm viêm toàn thân. Nhờ vậy, da vừa đẹp vừa khoẻ.

Lý tưởng nhất là ăn cá béo 2–3 lần mỗi tuần, chế biến theo cách lành mạnh như hấp, nướng hoặc kho nhạt.

Mẹo nhỏ để tận dụng trọn vẹn "kem dưỡng ẩm tự nhiên"

Kết hợp đa dạng: Thay vì chỉ ăn một món, hãy phối hợp yến mạch - bơ - cá béo - trái cây - mật ong hàng ngày để có đủ nhóm chất.

Ưu tiên tươi sạch: Chọn bơ chín tự nhiên, mật ong nguyên chất, cá biển rõ nguồn gốc.

Đừng quên uống nước: Thực phẩm giàu ẩm sẽ phát huy hiệu quả nhất khi cơ thể được cung cấp đủ nước hàng ngày.

Kết hợp chăm sóc ngoài da: Thoa kem dưỡng, kem chống nắng, rửa mặt dịu nhẹ để bảo vệ làn da toàn diện.

