Angelababy từng khiến Trương Bá Chi tụt hạng

Angelababy và Trương Bá Chi từ lâu đã được xem là hai nhan sắc top đầu của Cbiz, mỗi người một vẻ và bao năm vẫn được nhắc đến như những biểu tượng sắc đẹp. Thế nhưng mới đây, một đoạn video cũ ghi lại khoảnh khắc đọ sắc hiếm hoi của cả hai bất ngờ được dân mạng “đào” lại và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán.

Dù Trương Bá Chi là đệ nhất mỹ nhân xứ Cảng nhưng nhiều netizen cho rằng cán cân so sánh lần này đã nghiêng về phía đàn em với visual quá xuất sắc. Khoảnh khắc này một lần nữa khẳng định đẳng cấp nhan sắc khó ai sánh bằng của Angelababy.

Màn đọ sắc trong quá khứ của Angelababy và Trương Bá Chi được chia sẻ trở lại. (Nguồn: Weibo)

Trong khoảnh khắc đọ sắc "có 1 không 2", AngelaBaby và Trương Bá Chi đều tỏa sáng theo cách riêng. AngelaBaby gây ấn tượng mạnh mẽ với gương thanh tú, làn da mịn màng cùng đường nét sắc sảo chuẩn “búp bê sống”. Mái tóc suôn mượt kết hợp cùng mẫu váy hai dây màu hồng càng tôn thêm nét trẻ trung, ngọt ngào nhưng không kém phần sang chảnh của mỹ nhân sinh năm 1989.

Trong khi đó, Trương Bá Chi vẫn giữ nguyên sức hút vốn có với thần thái rạng rỡ và ánh mắt lanh lợi, đầy sức sống. Tuy nhiên, ở khoảnh khắc, AngelaBaby lại chiếm ưu thế hơn nhờ visual nổi bật và “ăn hình” hơn hẳn. Chính nét mặt góc cạnh mà thanh thoát cùng khí chất ngút ngàn đã giúp AngelaBaby tỏa sáng hơn dù đứng cạnh đàn chị nổi tiếng với vẻ đẹp "Quốc sắc".

Chắc chỉ có Angelababy mới đủ sắc lấn át Trương Bá Chi khi chung khung hình.

Với màn đọ sắc cực căng của 2 mỹ nhân hàng đầu Cbiz, netizen đa phần nghiêng về phía Angelababy.

Ở tuổi đôi mươi, khi mới bắt đầu sự nghiệp người mẫu, AngelaBaby đã nhanh chóng trở thành “bảo vật” của Cbiz nhờ nhan sắc trong trẻo và đầy cuốn hút. Gương mặt cô khi ấy mang nét lai nhẹ nhàng, hài hòa giữa sự ngọt ngào và sắc sảo, với đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thẳng và khuôn mặt V-line góc cạnh.

Làn da trắng mịn không tì vết càng khiến vẻ đẹp của cô thêm phần mong manh, tựa như búp bê sống. Thần thái của nữ diễn viên thời điểm đó cũng pha trộn giữa sự ngây thơ, trong sáng, nhưng vẫn toát lên nét cá tính táo bạo, phù hợp với hình ảnh một fashion model trẻ trung, sành điệu. Chính visual đẹp như tạc tượng đã giúp AngelaBaby nhanh chóng trở thành nổi tiếng và có được chỗ đứng cao trong làng giải trí.