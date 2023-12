Thêm 1 siêu sao sắp đến Việt Nam biểu diễn: Là "tượng đài" tạo nên bản hit toàn cầu của BTS!

Chỉ còn 1 ngày nữa, “siêu lễ hội” Ravolution Music Festival sẽ chính thức diễn ra. Mới đây, Steve Aoki - 1 trong những “tượng đài” EDM thế giới và cũng là headline của sự kiện năm nay đã gửi đến các Raver tại Việt Nam đoạn clip chào mừng: “Việt Nam! Tôi sẽ đến trình diễn vào ngày 3/12, trong khuôn khổ RAVO-X của Ravolution ở TP.HCM! Quá lâu rồi tôi mới trở lại nơi này! Sẽ rất là hoành tráng! Tôi không thể chờ để gặp mọi người! Hãy tiệc tùng lên nào!”.

Steve Aoki gửi lời chào đến Raver tại Việt Nam

Steve Aoki (xếp hạng thứ 7 DJ Thế Giới) - hiện tượng đại chúng Mỹ, là thành viên của 3 ARE LEGEND, thuộc top DJ giàu nhất hành tinh.DJ người Mỹ gốc Nhật từng đoạt vô số giải thưởng, danh hiệu danh giá nhiều năm liền lọt top 10 DJ Mag, trở thành "America's Best là DJ 2015", đề cử Grammy và cũng là DJ có khối tài sản lớn thứ nhì thế giới chỉ sau Calvin Harris. Album Wonderland đánh dấu màn debut của Steve Aoki đã được đề cử giải Grammy danh giá vào năm 2013 cho hạng mục Best Dance/ Electronic Album.



Steve Aoki đã kết hợp cùng rất nhiều nghệ sĩ đình đám như will.i.am, Alan Walker, Afrojack, LMFAO, Tini, Linkin Park, AGNEZ MO, Iggy Azalea, Grandson, Lil Jon, blink-182, Taking Back Sunday, Laidback Luke, Monsta X, Louis Tomlinson, Backstreet Boys, Rise Against, Vini Vici, Lauren Jauregui,... Trong đó đáng chú ý nhất là màn kết hợp với BTS trong sản phẩm Mic Drop (Steve Aoki Remix). Sau 7 năm phát hành, MV đã có hơn 1.4 tỉ view.

Steve Aoki và BTS

Đây cũng là lần thứ 4 Steve Aoki đến trình diễn tại Việt Nam sau các năm 2013, 2014, 2016. Ravolution Music Festival năm nay đánh dấu năm thứ 10 của thương hiệu lễ hội âm nhạc EDM số 1 Việt Nam được tổ chức. Chủ đề năm nay sẽ là Ravo-X-Dimension - Chiều không gian thứ 10 - sẽ là một thế giới trải nghiệm mà mỗi cá nhân có thể khám phá những khía cạnh mới thông qua dòng chảy của năng lượng vũ trụ, tình yêu và sự gắn kết.

Ở đại nhạc hội lần này, không chỉ 1 mà đến 2 Top #10 DJ Mag thế giới sẽ cùng góp mặt. Cái tên đầu tiên chính là Steve Aoki. Nghệ sĩ tiếp theo được điểm danh chính là Oliver Heldens, cái tên liên tục chiếm giữ top #10 DJ Mag trong 5 năm qua, nhà tiên phong của dòng nhạc Future House. Lần đầu tiên, Gareth Emery đưa những giai điệu mê hoặc giàu cảm xúc của dòng Trance đến Việt Nam. Với khán giả đam mê dòng nhạc Progressive/Electro House, Kaaze cùng album mới nhất của mình - "Mick" sẽ được trình diễn tại Ravo-X-Dimension. Ngoài ra, bộ đôi "Vịt Gangsta" Da Tweekaz, Acraze, Rayray cũng là những DJ top đầu sẽ góp mặt tại đại nhạc hội EDM lớn nhất dịp cuối năm này!

Ở kỳ Lễ hội lần thứ 10 mang tên Ravo-X-Dimension, kỷ niệm 7 năm hình thành và phát triển của Ravolution Music Festival tiếp tục truyền tải những thông điệp mang tính thời đại đến các bạn trẻ yêu nhạc. Đại nhạc hội sẽ chính thức diễn ra vào ngày 03/12/2023 tại Khu đô thị Vạn Phúc, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm nhạc điện tử hàng đầu, không làm các tín đồ thất vọng.