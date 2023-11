Ravolution Music Festival 2023: Vượt khỏi khuôn khổ lễ hội EDM tại Việt Nam, trở thành “thế lực” mới trong khu vực và toàn cầu!

Đã từ lâu, Ravolution Music Festival đã khẳng định vị thế là lễ hội nhạc điện tử (EDM) số 1 tại Việt Nam cũng như là một “thế lực” đang lên trong khu vực cũng như quốc tế. Trong khoảng thời gian 7 năm với 9 kỳ lễ hội bùng nổ cùng với sự tham gia của những DJ quốc tế hàng đầu thế giới (Armin Van Buuren, KSHMR, Yellow Claw, R3HAB....) và hợp tác với gần 100 các thương hiệu và đối tác lớn, Ravolution Asia đã khẳng định được vị thế của Việt Nam trên bản đồ quốc tế. Niềm vui ấy đã được khẳng định với sự chuyển mình từ vị trí 58 lên vị trí 47 trên bảng xếp hạng DJ MAG TOP 100 FESTIVALS 2023 danh giá, nằm cùng danh sách với Quán quân - Tomorrowland và Á quân - Ultra Music Festival. Đây là một cột mốc lớn đối với Ravolution Asia tại thị trường Châu Á cũng như quốc tế, mở ra nhiều cơ hội nhiều hơn nữa.

Trong kỳ tiếp theo của Ravolution Music Festival, “siêu lễ hội” sẽ diễn ra vào ngày 3/12 tại Vạn Phúc City (TP.HCM), kỷ niệm phiên bản thứ 10 mang tên “RAVO-X”. “Siêu lễ hội” hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm và cách tiếp cận đại chúng mới như một lời tri ân suốt quãng thời gian 7 năm vừa qua. RAVO-X sẽ tiếp tục thông điệp mang tính thời đại: từ “UNIVERSAL LOVE" với thông điệp tìm lại yêu thương bản thân và hòa cùng năng lượng của vũ trụ, đến “UNITY” sự gắn kết và hãy chờ đón câu chuyện tiếp theo của kỳ tiếp theo này nhé.

Những DJ đã xác nhận trình diễn tại Ravolution Music Festival gồm Gareth Emery, Oliver Heldens, Da Tweekaz, Acraze và đặc biệt là “huyền thoại EDM” Steve Aoki. Tất cả đều là những DJ siêu sao của thế giới, đã có mặt ở loạt lễ hội âm nhạc nổi tiếng chắc chắn sẽ “thổi bùng” cảm xúc của các Raver tại Việt Nam cho đến tận giây phút cuối cùng. Set diễn chính của Steve Aoki kéo dài 90 phút trong khi các DJ quốc tế khác cũng có phần trình diễn từ 60 - 75 phút.

Với 20.000m2 cùng những tiện nghi và an ninh đầy đủ, bên cạnh đó là vô số các gian hàng, hoạt động bên lề từ sáng đến khuya muộn luôn sẵn sàng phục vụ các Raver, RAVO-X năm nay hứa hẹn sẽ đem đến một đêm hội âm nhạc khó quên không chỉ với các Raver tại Việt Nam mà của rất nhiều Raver quốc tế.

Sân khấu tại Vạn Phúc City đang dần hoàn thiện.

Ravolution Asia là nền tảng (platform) Lễ Hội Âm Nhạc Quốc Tế dành cho văn hóa “Rave” (Văn hóa tham dự lễ hội âm nhạc điện tử vả concert quốc tế) hàng đầu tại Việt Nam và Châu Á. Nền tảng này được tiên phong bởi thương hiệu Ravolution Music Festival - đã trở thành một lễ hội âm nhạc có tầm ảnh hưởng quốc tế “Made In Vietnam" của người Việt. Là một hệ sinh thái gắn kết cộng đồng “Ravers Of Ravolution” với sứ mệnh hiện thực hóa The Evolution Of Rave – Sự tiến hóa của Văn hóa Rave khắp Việt Nam và Châu Á, là tiếng nói hàng đầu đại diện cho tình yêu của các thế hệ trẻ dành cho các lễ hội âm nhạc và Concert theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong tương lai, Ravolution Asia sẽ mở rộng hệ sinh thái với nhiều trải nghiệm lễ hội cùng các concept khác nhau nhằm mang đến cho người tham gia những hoạt động và cảm xúc mới lạ. Không những vậy, Ravo sẽ không chỉ dừng lại ở con số no.47 trên bảng xếp hạng mà sẽ còn tiếp tục vươn lên những thứ hạng cao hơn để đại diện cho Việt Nam cũng như Châu Á trên thị trường lễ hội âm nhạc quốc tế.