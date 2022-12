Vạn sắc thái âm nhạc khi giới trẻ hội tụ tại đại nhạc hội EDM Pepsi Ravolution Music Festival 2022

Đúng với chủ đề vũ trụ "Universal Love" đa sắc màu, Pepsi Presents Ravolution Music Festival 2022 mùa này không chỉ là "trạm sạc tinh thần" hữu hiệu của giới trẻ cả nước, mà còn là nơi các khán giả được tối ưu hóa trải nghiệm các giác quan trong cùng một không gian âm nhạc huyền ảo.



Một "vũ trụ âm thanh" - Vạn sắc thái âm nhạc

Ngay từ 13h giờ trưa, cả hai sân khấu chính "Ravo Stage" và sân khấu phụ "Universe Stage" đã nổ những phát pháo chào sân đầu tiên với dàn nghệ sĩ Việt đầy tài năng như AJAM, BUNNY, KS x MC HANK, GARY BINH…

Trong không khí sôi động, nhiều bạn trẻ đã phải thốt lên cảm nhận đặc biệt, rằng việc trực tiếp tham gia một bữa tiệc EDM thú vị hơn rất nhiều so với việc chỉ ở nhà "hưởng" nhạc trên ứng dụng. Không chỉ được tận mắt nhìn thấy thần tượng biểu diễn mà còn có cơ hội quen biết thêm nhiều bạn trẻ cùng sở thích, biết thêm nhiều thể loại nhạc mới và được chia sẻ về "gu" nhạc riêng của mình.

Thời khắc cùng Top DJ thế giới xé tan mọi giới hạn âm nhạc

Với hành trình Universal Love đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện tới 7 nghệ sĩ/DJ hàng đầu thế giới tại sân khấu chinh Ravo Stage tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ đối với các bạn trẻ yêu nhạc điện tử Việt Nam và cả quốc tế về tham dự. Mở đầu đó chính là anh chàng DJ Rave Republic – người đã quá quen thuộc với khán giả Việt với chất nhạc House/Progressive House dễ nghe và quen thuộc, phù hợp là người mở màn. Tiếp đến là sự xuất hiện của nhân tố mới Axmo – bộ đôi tài năng đang tạo nên cơn sóng dòng nhạc Happy Hardcore/Bigroom đầy năng lượng nhưng lại rất tích cực đã đêm đến sự bất ngờ với bản remix của hit nổi tiếng Mono – Wating For You đang rất thịnh hành.

Cơn khát của các bạn trẻ thật sự bùng nổ với Hardstyle từ bộ đôi Sub Zero Projects, Will Sparks mở đầu cho một buổi tối tiếp nối những màn trình diễn đỉnh cao nhất đến từ các Headliner chính.

Bộ đôi Sub Zero Projects

Và đúng như thế, Yellow Claw với phong cách ông hoàng nhạc Trap quen thuộc đã có một set nhạc thoả mãn đam mê của người hâm mộ, huyền thoại Armin Van Buuren trở lại với sự đối mới về âm nhạc mang đến sự phấn khích tột độ, kết hợp giữa hai dòng nhạc Trance và House trước khi khán giả đắm chìm trong những khoảnh khắc cảm xúc của nhân tố đến từ Mỹ xa xôi là Kaskade. Không dừng lại ở đó, một làn sóng âm nhạc điện tử đặc biệt khác xuất hiện tại sân khấu thứ hai của Universe Stage với những Headliner đỉnh cao không kém là Autograf và Kaaze tạo nên hành trình đúng nghĩa của văn hóa lễ hội EDM, và khẳng định tên tuổi của Ravolution trên con đường quốc tế hóa thị trường Việt Nam.

DJ Will Sparks

Huyền thoại nhạc Trap Yellow Claw

Armin Van Buuren – tượng đài, huyền thoại nhạc Trance

DJ người Mỹ - Kaskade

Nơi công nghệ thăng hoa cùng triệu cảm xúc



Nếu sân khấu là cuộc đời thì công nghệ chính là điểm tựa tuyệt vời để nghệ sĩ thăng hoa cảm xúc cùng khán giả. Dàn đèn laser khủng, sân khấu với màn hình led nghiêng độc đáo cùng loạt hiệu ứng xứng tầm quốc tế đã khiến Pepsi Ravolution chiếm trọn niềm tin yêu không chỉ của thính giả trẻ trên khắp cả nước, mà còn cả những người bạn từ năm châu bốn bể.

Với sự đầu tư mạnh đến từ nhà tại trợ kim cương Pepsi, Pepsi Ravolution đã thu hút số lượng khán giả lên tới 15.000 người và hứa hẹn sẽ tiếp tục lan toả sức hút vào năm 2023.

Sân khấu chính của sự kiện

