Thay đổi hạn mức rút tiền và chuyển khoản cho hàng triệu khách hàng Agribank

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã công bố biểu hạn mức giao dịch thẻ mới có ảnh hưởng tích cực đến rất nhiều người dùng. Điểm sáng giá nhất trong đợt điều chỉnh lịch sử lần này chính là việc Agribank mạnh tay nâng hạn mức rút và ứng tiền mặt mặc định trong ngày tại hệ thống ATM lên gấp đôi.

Agribank thay đổi hạn mức giao dịch với nhiều dịch vụ: rút tiền, chuyển khoản... (Ảnh: Agribank)

Cụ thể, đối với các dòng thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế, khách hàng nay đã có thể giao dịch rút tiền từ 70 đến 100 triệu đồng mỗi ngày thay vì con số 25 đến 50 triệu đồng khá khiêm tốn như trước đây. Tương tự, chủ thẻ tín dụng quốc tế hạng Chuẩn và hạng Vàng cũng được cấp hạn mức rút kịch trần lên đến 100 triệu đồng. Không dừng lại ở mảng tiền mặt, hạn mức chuyển khoản trong ngày của các dòng thẻ ghi nợ cũng được ngân hàng nới rộng lên mức tối đa 300 triệu đồng. Đây là một tin không thể vui hơn đối với những khách hàng thường xuyên phải xử lý các giao dịch mua bán có giá trị cao, giúp họ luân chuyển dòng tiền nhanh chóng mà không gặp bất kỳ rào cản.

Đối với việc thanh toán hàng hóa và dịch vụ qua máy POS, giới hạn chi tiêu cũng được Agribank mở rộng đáng kể lên mức 150 triệu đồng đối với thẻ ghi nợ quốc tế hạng Vàng và chạm đỉnh 500 triệu đồng mỗi ngày đối với thẻ tín dụng hạng Kim Cương.

Đặc biệt, đối với nhu cầu nộp tiền mặt trực tiếp vào tài khoản, hệ thống máy CDM hiện đại của ngân hàng nay đã nâng cấp khả năng xử lý, cho phép khách hàng nộp tối đa lên tới 150 triệu đồng, tương đương 300 tờ tiền cho mỗi lần thực hiện. Ngoài hạn mức mặc định khổng lồ này, ngân hàng vẫn duy trì quyền làm chủ cho người dùng khi cho phép khách hàng chủ động điều chỉnh hạn mức thanh toán trực tuyến ngay trên ứng dụng lên đến 500 triệu đồng đối với thẻ hạng Vàng.