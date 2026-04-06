"Mình cứ nhảy lên xe điện mình đi thôi": tạm biệt nỗi lo "xót ví", ô tô nay đã có thể thực sự phục vụ cuộc sống

Anh Triệu Tiến Chuẩn, một người làm kinh doanh tự do hiện đang sinh sống tại Hà Đông, đã quyết định chuyển sang sử dụng chiếc ô tô điện VinFast VF8 Plus từ cuối năm 2025. Sau gần 3 tháng cầm lái, những trải nghiệm thực tế của anh mang đến một lăng kính đa chiều và khách quan về việc sở hữu xe điện tại đô thị.

Không đơn thuần là câu chuyện về một phương tiện di chuyển với những tính năng công nghệ hiện đại, hành trình của anh Chuẩn làm nổi bật góc nhìn tỉnh táo về bài toán kinh tế, trải nghiệm vượt qua nỗi ám ảnh kẹt xe một cách "văn minh", và trên hết là tâm lý được giải phóng hoàn toàn khi chiếc xe thực sự phục vụ con người.

Góc nhìn tỉnh táo về bài toán kinh tế: Ngắn hạn vs Dài hạn

Khác với những lời tung hô mù quáng về mức độ siêu tiết kiệm của xe điện, anh Chuẩn lại có một góc nhìn phân tích rất thực tế và khách quan. Đánh giá về mặt dài hạn, anh thẳng thắn thừa nhận xe điện chưa chắc đã tiết kiệm hơn các dòng xe xăng truyền thống bền bỉ của Nhật Bản, nguyên nhân vì người dùng có thể sẽ phải tốn một khoản chi phí thay pin trong tương lai.

Anh Triệu Tiến Chuẩn chia sẻ về lợi ích mà chiếc xe điện mang lại trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nếu xét trong ngắn hạn, sự vượt trội về tính kinh tế của xe điện là điều không thể phủ nhận và đủ sức thuyết phục ngay cả những người dùng có thói quen tính toán kỹ lưỡng. Với cường độ di chuyển trung bình khoảng 50 km mỗi ngày, tương đương 1.200 đến 1.500 km mỗi tháng, chi phí vận hành chiếc xe của anh hiện tại gần như bằng "0".

Nhờ vào chính sách sạc điện miễn phí, kết hợp với việc chưa phát sinh bất kỳ chi phí bảo dưỡng, bảo hành hay sửa chữa kỹ thuật nào, tính kinh tế vượt trội trong giai đoạn đầu sử dụng đã mang lại cho người dùng sự an tâm.

Trải nghiệm kẹt xe "văn minh" và không áp lực

Tắc đường vốn luôn là nỗi ám ảnh thường trực tại các đô thị lớn, nhưng xe điện đã làm thay đổi hoàn toàn tâm lý bức bối này. Thay vì căng thẳng, anh Chuẩn giờ đây có thể thoải mái tận hưởng không gian mát mẻ giữa dòng người kẹt cứng mà không cần phải lo lắng hay tính toán xem việc nổ máy và bật điều hòa chờ đợi sẽ tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu.

Bên cạnh sự thoải mái cá nhân, chiếc xe điện còn mang lại niềm tự hào cho chủ nhân khi không xả thải khí độc hại và không gây ô nhiễm tiếng ồn, góp phần tạo ra một môi trường đô thị xanh, sạch và văn minh cho cộng đồng.

Không còn cảnh "xót xa" khi vừa kẹt xe, vừa bật điều hòa.

Dù đôi lúc di chuyển giữa khu vực tắc đường vẫn phải ngửi thấy mùi xăng dầu từ các phương tiện xung quanh tạt vào, nhưng bản thân người lái vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì phương tiện của mình không gây ảnh hưởng xấu đến những người đi đường khác.

Tâm lý được "giải phóng": Chiếc xe thực sự phục vụ con người

Có một sự đối lập rất thú vị trong thói quen sử dụng xe trước và sau khi mua xe điện của nhân vật. Trước đây, mỗi khi gặp tắc đường, nhìn đồng hồ báo mức tiêu thụ nhiên liệu lên tới 15-16 lít/100km khiến anh "xót ví" đến mức với những quãng đường di chuyển ngắn chỉ 1-2 km, anh thường chọn đi xe máy cho nhanh, cơ động và đỡ tốn kém.

"Mình cứ nhảy lên xe điện mình đi thôi", chủ xe điện hài lòng vì chi phí vận hành xe điện quá rẻ.

Giờ đây, sự chuyển đổi sang xe điện đã làm thay đổi hoàn toàn tâm lý e ngại đó. Nhờ chi phí vận hành và sạc điện được tối ưu tối đa, chủ xe có thể thoải mái cầm lái chiếc ô tô đi đến bất cứ đâu, phục vụ cho mọi nhu cầu sinh hoạt mà không phải nơm nớp lo sợ về các khoản phí phát sinh. Cảm giác "chiếc xe thực sự đang phục vụ mình" mang lại một lợi thế vượt trội về mặt tinh thần, giúp người dùng làm chủ phương tiện thay vì bị phương tiện tạo ra áp lực tài chính.

***

Với anh Chuẩn, việc sở hữu một chiếc ô tô không chỉ giúp nâng tầm hình ảnh cá nhân, hỗ trợ công việc thuận lợi mà còn mang lại những thay đổi lớn trong đời sống gia đình, tạo ra không gian quý báu để gắn kết và bảo vệ con cái khỏi những môi trường phức tạp. Đặc biệt, sự xuất hiện của phương tiện thuần điện đã biến việc nâng cấp chất lượng cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.