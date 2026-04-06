Chạy 30 km chỉ để bảo dưỡng, đại lý đóng cửa không báo trước, những điều người mua chưa nghĩ tới khi chọn xe Trung Quốc

Hai người mua xe, hai nỗi thất vọng khác nhau

Chị Nguyễn Hoài Phương bỏ gần một tỷ đồng để sở hữu chiếc BYD Sealion 6 hồi tháng Một. Vài tháng sau, chị tình cờ biết được showroom BYD tại Phú Thọ, nơi chị mua xe đã đóng cửa. Không phải từ hãng, không phải từ nhân viên bán hàng, mà từ bên bảo hiểm.

Cách đó hơn trăm cây số, anh Nguyễn Huy Khoa đã chạy chiếc BYD M6 hơn 10 vạn km trong 14 tháng làm dịch vụ. Anh hài lòng về xe, bền bỉ, không lỗi vặt, chi phí bảo dưỡng thấp. Nhưng khi muốn lắp trụ sạc 30–40 kW tại nhà để rút ngắn thời gian sạc, anh nhận được câu trả lời từ điện lực: không đủ tải.

Chị Nguyễn Hoài Phương, chủ xe Trung Quốc.

Hai câu chuyện, hai vấn đề khác nhau, nhưng cùng chỉ ra một thực tế: quyết định mua xe Trung Quốc không kết thúc ở phòng trưng bày. Nó chỉ thực sự bắt đầu khi người mua về nhà, dùng xe, và đối diện với những thứ mà không tờ báo giá nào ghi, từ đại lý biến mất, trạm sạc thiếu vắng, đến giá trị xe lao dốc. Đây là những cái giá ẩn, và chúng không hề rẻ.

Cái giá ẩn thứ nhất: Đại lý đến rồi đi, người mua không ai báo

Câu chuyện của chị Phương không phải là chuyện một showroom ngừng hoạt động, điều đó có thể xảy ra với bất kỳ hãng xe nào. Vấn đề nằm ở cách nó xảy ra: im lặng, không thông báo, và người mua là người cuối cùng biết tin.

Theo lời chị Phương, khi chủ động gọi điện hỏi, chị được nhân viên cho biết chi nhánh sẽ chuyển về Vĩnh Yên, nhưng phải đến tháng Tư mới di dời. Chị tính toán rằng mình vẫn kịp mang xe đến bảo dưỡng lần đầu tại mốc 5.000 km trước khi showroom đóng. Nhưng thực tế phũ phàng hơn: mới đầu tháng Ba, khi gia đình chị lên showroom để hỏi thăm, mọi thứ đã dọn sạch.

"Ban đầu, các bạn nói là tháng Tư mới chuyển đi, thì mình sẽ bảo dưỡng trước 5.000 km và các bạn ấy sẽ hỗ trợ. Nhưng mà chiều nay bố mình lên trên đấy hỏi thì mới biết họ bảo dừng luôn từ hôm nay rồi" - chị Nguyễn Hoài Phương, chủ xe BYD Sealion 6.

Điều khiến chị Phương bức xúc không chỉ là sự bất tiện về địa lý, hơn 30 km mỗi lần bảo dưỡng, mà là thái độ từ phía hãng. Không có cuộc gọi chủ động nào. Không có email hay tin nhắn thông báo. Ngay cả nhân viên bán hàng trực tiếp cho chị cũng bị bất ngờ khi nghe tin.

"Mình hay tin là nhờ bên bảo hiểm nhắc với mình là chi nhánh chuẩn bị đóng cửa. Lúc đó mình mới gọi lại cho bạn sale của mình, và bạn cũng bị bất ngờ. Đấy là điều mình thấy không ổn" , theo lời chị Phương.

Nhìn rộng hơn, Phú Thọ có thể không phải trường hợp cá biệt. Khi doanh số tại các tỉnh chưa đủ lớn để bù đắp chi phí mặt bằng và nhân sự, việc thu hẹp mạng lưới là bài toán kinh doanh dễ hiểu. Nhưng cách thực hiện theo kiểu mở nhanh, đóng cũng nhanh, không thông báo lại tạo ra vết nứt niềm tin rất khó hàn gắn. Đây không phải bài học mới: nhiều hãng xe từng mở ồ ạt đại lý rồi rút lui, và khách hàng tỉnh lẻ luôn là nhóm chịu thiệt trước tiên.

Chị Phương đặt thẳng vấn đề: "Hãng có thể đưa thông tin ra, và người mua có tiếp tục lựa chọn hãng hay không thì đó là quyền của người mua. Nhưng mà ít nhất, nếu mà có thông tin thì cần phải cung cấp một cách chính thức và rõ ràng."

Đó là một yêu cầu tối thiểu, không phải đòi hỏi quá đáng. Và khi ngay cả yêu cầu tối thiểu cũng không được đáp ứng, thì câu hỏi đặt ra không còn là "xe có tốt không" mà là "hãng có thực sự muốn ở lại thị trường này không".

Anh Nguyễn Huy Khoa - tài xế dịch vụ xe Trung Quốc.

Cái giá ẩn thứ hai: Trạm sạc -bài toán không có lời giải đơn giản

Nếu câu chuyện đại lý đóng cửa là vấn đề niềm tin, thì câu chuyện trạm sạc là vấn đề cấu trúc, một vòng luẩn quẩn mà cả hãng xe lẫn người dùng đều đang mắc kẹt.

BYD, cũng như phần lớn hãng xe điện Trung Quốc tại Việt Nam, không tự xây trạm sạc. Họ giao phó hoàn toàn cho các đơn vị thứ ba. Chiến lược này khác biệt rõ rệt so với các đối thủ đang chủ động đổ tiền xây dựng hệ sinh thái sạc đồng bộ, với mật độ trạm dày đặc trong bán kính 5 km tại các thành phố lớn.

Hệ quả là một vòng xoáy đi xuống: ít xe lưu thông khiến nhà đầu tư trạm sạc không đủ doanh thu, dẫn đến ít trạm được lắp đặt, khiến người dùng tiềm năng ngại mua xe, và số lượng xe lại càng ít hơn. Đặc biệt ở miền Bắc, nơi lượng xe BYD còn hạn chế, vòng xoáy này diễn ra rõ nét nhất.

Việc nâng công suất trạm sạc cũng không đơn giản. Theo anh Khoa, để trang bị trụ sạc nhanh, các đơn vị đầu tư phải lắp thêm trạm biến áp với chi phí rất lớn. Kết quả là đa số trạm chỉ được trang bị một trụ duy nhất với hai cổng sạc, vừa đủ để tồn tại, nhưng không đủ để phục vụ khi nhu cầu tăng. Vào các dịp lễ, Tết, tình trạng quá tải cục bộ tại các khu du lịch là điều hoàn toàn có thể dự đoán trước.

Sạc tại nhà: tưởng dễ, thực ra không phải ai cũng làm được

Với nhiều người, giải pháp hiển nhiên là lắp trụ sạc tại nhà. Nhưng thực tế cho thấy điều này phụ thuộc vào quá nhiều biến số nằm ngoài tầm kiểm soát của người mua xe.

Nhóm đầu tiên bị loại ngay: người ở chung cư hoặc thuê nhà. Không có chỗ đỗ xe cố định, không thể lắp trụ sạc, đơn giản vậy thôi. Nhóm thứ hai, những người có nhà riêng, có mặt bằng, thậm chí sẵn sàng tự bỏ tiền đầu tư trụ sạc công suất lớn 30–40 kW lại vấp phải rào cản ít ai ngờ tới: lưới điện quốc gia không đủ tải.

Anh Khoa xác nhận đây là trải nghiệm thực tế: phía điện lực cho biết không thể đáp ứng nhu cầu công suất lớn như vậy cho hộ dân. Giải pháp thay thế là trụ sạc Level 2 công suất thấp (khoảng 7 kW, chi phí 5–15 triệu đồng), lắp được nhưng thời gian sạc đầy kéo dài nhiều giờ, không phù hợp với tài xế dịch vụ cần quay vòng xe liên tục, và cũng gây bất tiện đáng kể cho người dùng cá nhân có lịch trình di chuyển dày.

Phụ thuộc trạm sạc công cộng: chi phí ẩn không nằm trên hóa đơn

Khi không sạc được tại nhà, người dùng buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc công cộng có phí. Và đây là lúc lợi thế chi phí vận hành của xe điện bắt đầu bị bào mòn.

Giá điện tại các trạm sạc thương mại hiện nay dao động ở mức khiến chi phí mỗi km di chuyển có thể ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn xe xăng cùng phân khúc, đặc biệt khi tính ở giờ cao điểm. Cộng thêm thời gian tìm trạm, xếp hàng chờ sạc, và khoảng 30–60 phút nạp điện mỗi lần, chi phí cơ hội thực tế là rất lớn. Đây là những con số không xuất hiện trong bất kỳ tờ báo giá nào, nhưng người dùng phải trả mỗi ngày.

Cái giá ẩn thứ ba: Giá trị xe rớt nhanh, bán lại khó

Với xe hơi, giá mua chỉ là một nửa bài toán tài chính. Nửa còn lại là giá bán lại, và đây đang là điểm yếu lớn nhất của các thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam.

Chiến lược giảm giá liên tục đang trở thành đặc trưng của nhiều hãng xe Trung Quốc: Haval H6 từng giảm 155 triệu đồng, MG HS giảm cả trăm triệu, BYD M6 giảm 30 triệu kèm tặng thêm thiết bị. Mỗi đợt giảm giá xe mới đồng nghĩa với việc xe cũ đời trước mất giá ngay lập tức và người đã mua trước đó nhìn tài sản của mình bốc hơi mà không thể làm gì.

Thị trường xe cũ cũng chưa sẵn sàng tiếp nhận. Niềm tin của người mua xe secondhand với thương hiệu Trung Quốc vẫn còn rất thấp, dẫn đến thanh khoản kém và giá bán lại bị ép sâu. So sánh: một chiếc Toyota Vios hay Hyundai Accent sau 3–5 năm vẫn giữ được mức giá đáng kể so với giá ban đầu, lợi thế mà xe Trung Quốc hiện tại chưa thể có được.

Với những người coi xe như tài sản luân chuyển, mua xe, dùng 3–5 năm rồi bán để đổi xe mới thì đây là biến số tài chính cần tính rất kỹ trước khi quyết định.

Cái hãng cần làm, và điều người mua cần hỏi

Với các hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam, giảm giá chỉ mua được sự chú ý, không mua được niềm tin. Cam kết dài hạn mới là thứ quyết định thị phần bền vững và cam kết đó phải được thể hiện bằng hành động: thông báo minh bạch khi đóng đại lý, chủ động liên hệ khách hàng bị ảnh hưởng, đầu tư hoặc phối hợp phát triển hạ tầng sạc thay vì phó mặc cho bên thứ ba.

Chị Phương nói rõ điều chị mong muốn: "Đại diện của BYD tại Việt Nam cần có một thông cáo chính thức về việc họ có định gắn bó lâu dài với Việt Nam trong vòng 5 đến 10 năm tới hay không." Đó không phải yêu cầu vô lý, đó là quyền cơ bản của người đã bỏ gần một tỷ đồng để đặt niềm tin vào một thương hiệu.

Còn với người mua, trước khi ký hợp đồng, hãy đặt thêm ba câu hỏi mà tờ báo giá không bao giờ trả lời:

Một, nếu đại lý gần nhà đóng cửa, tôi đưa xe đi bảo dưỡng ở đâu?

Hai, tôi sẽ sạc xe ở đâu, thực tế, không phải lý thuyết?

Ba, ba năm nữa, tôi bán chiếc xe này được bao nhiêu?

Xe Trung Quốc không phải lựa chọn tệ. Nhưng "giá tốt" chỉ thực sự tốt khi người mua đã tính đủ những thứ không nằm trên tờ báo giá.